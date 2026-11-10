Súlyos ítélet született Russell Brand ügyében: a bíró kíméletlen szavakkal illette a színészt

Egykor Hollywood egyik legnépszerűbb komikusa volt, olyan filmekben szerepelt, mint a Lepattintva, a Felhangolva vagy az Arthur, magánélete pedig Katy Perryvel kötött házassága miatt is rendszeresen a címlapokra került. Russell Brand karrierje azonban súlyos botrányba torkollott: négy nő sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt állították bíróság elé. Ügyében november 9-én hoztak ítéletet, a bíró szexuális ragadozónak nevezte a sztárt.

Russell Brand ügyében ítéletet hoztak: ennyi időt kell börtönben töltenie.

Forrás: Zeynep Demir / Anadolu via AFP

Russell Brand börtönbe kerül: évekre rács mögött marad a színész

Russell Brand az Egyesült Királyságban stand-up komikusként és televíziós műsorvezetőként vált ismertté, majd Hollywoodban is sikeres karriert épített. A 2008-as Lepattintva című vígjátékban Aldous Snow rocksztár megformálásával nemzetközi hírnévre tett szert, később pedig a Gru című animációs filmben Dr. Nefario hangját kölcsönözte. Legutóbbi jelentősebb filmszerepei között szerepelt a 2022-es Halál a Níluson is.

A reflektorfényben töltött évekről azonban egészen más történetek is napvilágra kerültek. A bíróság megállapította, hogy Brand 2004 és 2009 között négy nő sérelmére követett el szexuális bűncselekményeket. Egy rajongóját 2009-ben megerőszakolta, három másik nőt pedig szexuálisan bántalmazott.

2026. november 9-én a dél-londoni Southwark Crown Court bíróság előtt összegyűltek a sajtó képviselői, itt zajlott a brit humorista és tévésztár, Russell Brand ítélethirdetése.

Forrás: AFP/HENRY NICHOLLS

Russell Brand ítélete: a bíró szexuális ragadozónak nevezte

A londoni Southwark Koronabíróság 10 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte az 51 éves színészt, aki a hétévgét is börtönben töltötte már. A nemi erőszak miatt kilenc évet, a három további szexuális bűncselekményért pedig kilenc, tizennyolc, illetve nyolc hónapos büntetést szabtak ki rá.

Bennathan bíró az ítélet indoklásakor kemény szavakkal fordult a színészhez.

„Körülbelül húsz évvel ezelőtt, Russell Brand, ön éppen híressé vált. Intelligens volt, és sokak szemében vicces és karizmatikus. De ekkorra már szexuális ragadozóvá is vált” – mondta a bíró.

A tárgyaláson a négy áldozat nyilatkozatait is ismertették, amelyekből kiderült, milyen súlyos traumát okoztak nekik a történtek. A bíró külön hangsúlyozta, hogy az erőszak áldozatainak jogait sem az öltözködésük, sem a viselkedésük nem kérdőjelezheti meg.

Bármit viseljenek a nők, bárhová menjenek, bármit igyanak, továbbra is joguk van nemet mondani, és igazságot követelni a büntetőbíróságokon, amikor az önhöz hasonló szexuális ragadozók, Brand úr, a beleegyezésük nélkül cselekszenek.

A bíró közölte, hogy a színésznek büntetése kétharmadát kell börtönben töltenie, mielőtt feltételesen szabadlábra kerülhet.