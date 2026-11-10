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börtön

Súlyos ítélet született Russell Brand ügyében: a bíró kíméletlen szavakkal illette a színészt

börtön Russell Brand ítélet
Nagy Anna
2026.11.10.
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Drámai pillanatok játszódtak le a londoni bíróságon, ahol súlyos ítélet született a világhírű színész ügyében. Russell Brand felesége a könnyeivel küszködött, miközben férje látszólag érzelemmentesen hallgatta a bíró szavait.

Egykor Hollywood egyik legnépszerűbb komikusa volt, olyan filmekben szerepelt, mint a Lepattintva, a Felhangolva vagy az Arthur, magánélete pedig Katy Perryvel kötött házassága miatt is rendszeresen a címlapokra került. Russell Brand karrierje azonban súlyos botrányba torkollott: négy nő sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt állították bíróság elé. Ügyében november 9-én hoztak ítéletet, a bíró szexuális ragadozónak nevezte a sztárt. 

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 4: British comedian and actor Russell Brand arrives with his wife, Laura Brand, at Southwark Crown Court in London, United Kingdom on November 4, 2026. Zeynep Demir / Anadolu (Photo by Zeynep Demir / Anadolu via AFP)
Russell Brand ügyében ítéletet hoztak: ennyi időt kell börtönben töltenie.
Forrás: Zeynep Demir / Anadolu via AFP

Russell Brand börtönbe kerül: évekre rács mögött marad a színész

Russell Brand az Egyesült Királyságban stand-up komikusként és televíziós műsorvezetőként vált ismertté, majd Hollywoodban is sikeres karriert épített. A 2008-as Lepattintva című vígjátékban Aldous Snow rocksztár megformálásával nemzetközi hírnévre tett szert, később pedig a Gru című animációs filmben Dr. Nefario hangját kölcsönözte. Legutóbbi jelentősebb filmszerepei között szerepelt a 2022-es Halál a Níluson is.

A reflektorfényben töltött évekről azonban egészen más történetek is napvilágra kerültek. A bíróság megállapította, hogy Brand 2004 és 2009 között négy nő sérelmére követett el szexuális bűncselekményeket. Egy rajongóját 2009-ben megerőszakolta, három másik nőt pedig szexuálisan bántalmazott.

Members of the media work outside as the sentencing of British comedian and TV star Russell Brand takes place at Southwark Crown Court in south London on November 9, 2026. British comedian and TV star Russell Brand, who became a household name in the 2000s as a sex-obsessed provocateur, will find out on November 9 how long he will spend in jail, after he was convicted of rape and sexual assaults. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
2026. november 9-én a dél-londoni Southwark Crown Court bíróság előtt összegyűltek a sajtó képviselői, itt zajlott a brit humorista és tévésztár, Russell Brand ítélethirdetése.
Forrás: AFP/HENRY NICHOLLS

Russell Brand ítélete: a bíró szexuális ragadozónak nevezte

A londoni Southwark Koronabíróság 10 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte az 51 éves színészt, aki a hétévgét is börtönben töltötte már. A nemi erőszak miatt kilenc évet, a három további szexuális bűncselekményért pedig kilenc, tizennyolc, illetve nyolc hónapos büntetést szabtak ki rá.

Bennathan bíró az ítélet indoklásakor kemény szavakkal fordult a színészhez.

„Körülbelül húsz évvel ezelőtt, Russell Brand, ön éppen híressé vált. Intelligens volt, és sokak szemében vicces és karizmatikus. De ekkorra már szexuális ragadozóvá is vált” – mondta a bíró.

A tárgyaláson a négy áldozat nyilatkozatait is ismertették, amelyekből kiderült, milyen súlyos traumát okoztak nekik a történtek. A bíró külön hangsúlyozta, hogy az erőszak áldozatainak jogait sem az öltözködésük, sem a viselkedésük nem kérdőjelezheti meg.

Bármit viseljenek a nők, bárhová menjenek, bármit igyanak, továbbra is joguk van nemet mondani, és igazságot követelni a büntetőbíróságokon, amikor az önhöz hasonló szexuális ragadozók, Brand úr, a beleegyezésük nélkül cselekszenek.

A bíró közölte, hogy a színésznek büntetése kétharmadát kell börtönben töltenie, mielőtt feltételesen szabadlábra kerülhet.

Felesége a könnyeivel küszködött, Russell Brand mégis higgadt maradt

Az ítélethirdetés egyik legmegrázóbb jelenete Russell Brand és felesége, Laura Gallacher között zajlott le. A nő, akivel a színész 2017-ben kötött házasságot, végig jelen volt a tárgyaláson, és láthatóan nehezen viselte a történteket.

Amikor Brand belépett a tárgyalóterembe, felesége a beszámolók szerint némán azt formálta az ajkaival, hogy „Szeretlek”. A házaspár a meghallgatás során többször is egymásra pillantott, miközben a színész ügyvédje megerősítette, hogy Gallacher továbbra is kitart férje mellett.

Brand ezzel szemben szinte semmilyen érzelmet nem mutatott, amikor meghallotta a több mint tízéves börtönbüntetésről szóló döntést.

A tárgyalás végén azonban, amikor a bírósági őrök elvezették, még odaszólt a feleségének: „Rendben leszünk.”

A londoni rendőrség részéről Andy Furphy nyomozó főfelügyelő is megszólalt az ítélethirdetést követően.

„A mai ítélet jelentős mérföldkő a nyomozásunkban, és azt jelenti, hogy Russell Brandet felelősségre vonták a bűncselekményeiért” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy gondolatai azokkal a nőkkel vannak, akik bátorságukkal lehetővé tették a nyomozást.

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