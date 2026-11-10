Súlyos ítélet született Russell Brand ügyében: a bíró kíméletlen szavakkal illette a színészt

Egykor Hollywood egyik legnépszerűbb komikusa volt, olyan filmekben szerepelt, mint a Lepattintva, a Felhangolva vagy az Arthur, magánélete pedig Katy Perryvel kötött házassága miatt is rendszeresen a címlapokra került. Russell Brand karrierje azonban súlyos botrányba torkollott: négy nő sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt állították bíróság elé. Ügyében november 9-én hoztak ítéletet, a bíró szexuális ragadozónak nevezte a sztárt.
Russell Brand börtönbe kerül: évekre rács mögött marad a színész
Russell Brand az Egyesült Királyságban stand-up komikusként és televíziós műsorvezetőként vált ismertté, majd Hollywoodban is sikeres karriert épített. A 2008-as Lepattintva című vígjátékban Aldous Snow rocksztár megformálásával nemzetközi hírnévre tett szert, később pedig a Gru című animációs filmben Dr. Nefario hangját kölcsönözte. Legutóbbi jelentősebb filmszerepei között szerepelt a 2022-es Halál a Níluson is.
A reflektorfényben töltött évekről azonban egészen más történetek is napvilágra kerültek. A bíróság megállapította, hogy Brand 2004 és 2009 között négy nő sérelmére követett el szexuális bűncselekményeket. Egy rajongóját 2009-ben megerőszakolta, három másik nőt pedig szexuálisan bántalmazott.
Russell Brand ítélete: a bíró szexuális ragadozónak nevezte
A londoni Southwark Koronabíróság 10 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte az 51 éves színészt, aki a hétévgét is börtönben töltötte már. A nemi erőszak miatt kilenc évet, a három további szexuális bűncselekményért pedig kilenc, tizennyolc, illetve nyolc hónapos büntetést szabtak ki rá.
Bennathan bíró az ítélet indoklásakor kemény szavakkal fordult a színészhez.
„Körülbelül húsz évvel ezelőtt, Russell Brand, ön éppen híressé vált. Intelligens volt, és sokak szemében vicces és karizmatikus. De ekkorra már szexuális ragadozóvá is vált” – mondta a bíró.
A tárgyaláson a négy áldozat nyilatkozatait is ismertették, amelyekből kiderült, milyen súlyos traumát okoztak nekik a történtek. A bíró külön hangsúlyozta, hogy az erőszak áldozatainak jogait sem az öltözködésük, sem a viselkedésük nem kérdőjelezheti meg.
Bármit viseljenek a nők, bárhová menjenek, bármit igyanak, továbbra is joguk van nemet mondani, és igazságot követelni a büntetőbíróságokon, amikor az önhöz hasonló szexuális ragadozók, Brand úr, a beleegyezésük nélkül cselekszenek.
A bíró közölte, hogy a színésznek büntetése kétharmadát kell börtönben töltenie, mielőtt feltételesen szabadlábra kerülhet.
Felesége a könnyeivel küszködött, Russell Brand mégis higgadt maradt
Az ítélethirdetés egyik legmegrázóbb jelenete Russell Brand és felesége, Laura Gallacher között zajlott le. A nő, akivel a színész 2017-ben kötött házasságot, végig jelen volt a tárgyaláson, és láthatóan nehezen viselte a történteket.
Amikor Brand belépett a tárgyalóterembe, felesége a beszámolók szerint némán azt formálta az ajkaival, hogy „Szeretlek”. A házaspár a meghallgatás során többször is egymásra pillantott, miközben a színész ügyvédje megerősítette, hogy Gallacher továbbra is kitart férje mellett.
Brand ezzel szemben szinte semmilyen érzelmet nem mutatott, amikor meghallotta a több mint tízéves börtönbüntetésről szóló döntést.
A tárgyalás végén azonban, amikor a bírósági őrök elvezették, még odaszólt a feleségének: „Rendben leszünk.”
A londoni rendőrség részéről Andy Furphy nyomozó főfelügyelő is megszólalt az ítélethirdetést követően.
„A mai ítélet jelentős mérföldkő a nyomozásunkban, és azt jelenti, hogy Russell Brandet felelősségre vonták a bűncselekményeiért” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy gondolatai azokkal a nőkkel vannak, akik bátorságukkal lehetővé tették a nyomozást.
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