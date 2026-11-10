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Világsztár

Brad Pittre végső csapást mérhetnek gyerekei: erre készül a fia

Világsztár Brad Pitt névváltoztatás
Horváth Angéla
2026.11.10.
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Brad Pitt évek óta nincs jóban gyerekeivel, akik most egy utolsó, megsemmisítő csapást mérhetnek az apjukra. A színész egyik utolsó, még a nevét viselő gyermeke is arra készül, hogy hivatalosan megváltoztassa a vezetéknevét.

Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves fia, Knox is elhagyhatja édesapja vezetéknevét. A fiatal egyelőre nem indította el a hivatalos eljárást, de a családhoz közel álló forrás szerint csak idő kérdése, mikor teszi meg.

Brad Pittre végső csapást mérhetnek a gyerekei
Brad Pittre végső csapást mérhetnek a gyerekei
Forrás: WireImage

„Knox még nem nyújtotta be a kérelmet, de előbb-utóbb biztosan elhagyja a Pitt nevet. Ez elkerülhetetlen, csak az a kérdés, mikor történik meg. Egyelőre nincs kitűzött időpont. Az egész helyzet összetöri Brad szívét” – mondta a Page Six informátora.

Ha Knox is így dönt, ő lesz az 62 éves színész és 51 éves volt felesége hat gyermeke közül az ötödik, aki hivatalosan is megválik a Pitt névtől.

Brad Pitt fia már az érettségi bizonyítványán sem használta apja nevét

Knox júniusban fejezte be tanulmányait a Los Angeles-i Fusion Academyben. A végzettségét igazoló okiraton már csak Knox Jolie néven szerepelt. Emiatt akkor ismét fellángolt a vita a volt házaspár környezetében. Pitt egyik ismerőse azzal vádolta Jolie-t, hogy hosszú ideje tudatosan próbálja távoltartani a gyermekeket az apjuktól.

„Szomorú az egész család számára, hogy Angelina újra és újra a névváltoztatást használja fel arra, hogy fájdalmat okozzon Bradnek. Ez volt a célja, és elérte” – állította a forrás.

Jolie környezetéből azonban egészen más magyarázat érkezett. Egy másik informátor szerint a színésznő éveken át családterápiára járt Pitt-tel és a gyerekekkel, hogy feldolgozhassák a váláshoz vezető eseményeket.

Vivienne Jolie hivatalosan is nevet változtatott

Knox ikertestvére, Vivienne néhány nappal ezelőtt kapta meg a bírósági engedélyt, hogy elhagyja édesapja vezetéknevét, így a fiatal hivatalos neve Vivienne Marcheline Jolie lett. A lány július 20-án, nyolc nappal a 18. születésnapja után kezdeményezte a névváltoztatást. A bírósági dokumentumokban személyes okokra hivatkozott.

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