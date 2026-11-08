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Több maradhat a zsebében, ha így készül az egészségügyi kiadásokra

PR cikk Gránit Bank egészségpénztár
Life
2026.11.08.
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A Gránit Bank ügyfelei már a mobilbankjukból is megnyithatják és kezelhetik egészségpénztári számlájukat

Fogorvos, szemüveg, gyógyszerek – kiadások, amelyek sokszor váratlanul jelentkeznek, és könnyen megterhelhetik a családi kasszát. Mutatjuk a lehetséges megoldást! 

Egy hirtelen egészségügyi fizetnivaló sosem jön jókor -  hasznos, ha van erre a célra tartalék, különösen, ha azt adó-visszatérítés is gyarapíthatja. Az egészségpénztári befizetések után a jogszabályi feltételek teljesülése esetén 20 százalék, évente legfeljebb 150 ezer forint igényelhető vissza. Az összeg a pénztári számlára érkezik, és további kiadásokra fordítható. És ami igazán jó hír: a Gránit Bank ügyfelei már a mobilbankjukból is megnyithatják és kezelhetik egészségpénztári számlájukat.

Forrás: Gránit Bank

A számlán összegyűlt megtakarításból többek között gyógyszer, szemüveg, gyógyászati segédeszköz, szűrővizsgálat, magánorvosi és fogászati kezelés is fizethető. Sőt meghatározott feltételekkel a gyermekneveléssel kapcsolatos költségek, valamint a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása is elérhető, így a pénztári megtakarítás a családi költségvetés több területén is segítséget nyújthat. A széleskörű felhasználási lehetőségekről, a feltételekről érdemes tájékozódni.

„Az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak. Ha könnyen átlátjuk a pénzügyeinket, és van tartalékunk, az mérsékelheti a mindennapi stresszt, és biztosabb hátteret adhat az egészségünkről való gondoskodáshoz is” – fogalmazott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Az ügyintézés pedig már mobiltelefonon is elvégezhető: a Gránit Bank meglévő és új ügyfelei a Gránit appban csatlakozhatnak a Gondoskodás Egészségpénztárhoz, ellenőrizhetik egyenlegüket, befizetést indíthatnak vagy rendszeres befizetést állíthatnak be.

Forrás: Gránit Bank

„Hiszünk abban, hogy az egészségünkbe megéri befektetni, és az ehhez vezető utat a lehető legegyszerűbbé kell tennünk” – mondta Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

Egy váratlan egészségügyi kiadás akár több tíz- vagy százezer forintos terhet is jelenthet, különösen felértékelődnek azok a megoldások, amelyek egyszerre segítik a tudatos pénzügyi tervezést és az egészségmegőrzést. A Gránit Bank és a Gondoskodás Egészségpénztár együttműködése éppen ezt kínálja: egyszerű, digitális és kényelmes utat ahhoz, hogy a megtakarítás ne holnapi terv, hanem a mindennapok természetes része legyen.

 

 

 

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