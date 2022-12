Egy régi Mikulás-versben, amelyet az amerikai író Clement Clarke Moore jegyez, jelent meg első ízben a karácsonyi manó fogalma. Ebben a versben maga a Mikulás is egy pici, idős, jókedvű manó volt, aki 8 apró rénszarvas által húzott kicsiny szánon érkezett, színes bundákba öltözve. A jól ismert piros Mikulás-ruha eredetileg egy XIX. századi illusztrációjából ered, de a mai napig szimbolikus Mikulás-képet a Coca-Cola 1931-es reklámkampánya hozta be a köztudatba.

A Mikulás a legenda szerint az Északi-sarkon dolgozik, az ajándékok elkészítésében pedig manók segítenek neki. Egyúttal ők a felelősek azért, hogy megfigyeljék, jól viselkednek-e a kisgyerekek, és segédkeznek az ajándékok házhoz szállításában is. Egy ideje azonban új hagyomány indult, 2005-ben ugyanis született egy mese: Elf on the Shelf, azaz Manó a polcon címmel, amely sok családban világszerte új karácsonyi hagyományt teremtett. A csintalan pirosruhás manók ugyanis december 1-jén beköltöznek a rájuk bízott gyermekekhez, és Mikulás vagy Karácsony napjáig figyelik őket, és jelentenek róluk a Mikulásnak. S hogy nekik már ne kelljen rosszalkodniuk, a manók követnek el helyettük mindenféle csínyeket. Az Elf-láz Magyarországot is elérte, egyre többen vágnak bele a „manózásba", a gyermekek legnagyobb örömére.

Az Elfek karcsú, piros ruhás, esetleg csíkos harisnyás gyermekarcú manók, pufók, szakállas társaik viszont egy másik, természetesebb vonalat követnek, ők a skandináv hagyományokból született manók. A skandináv mítosz szerint számtalan manó segíti a mindennapokat: ott van a Gårdstomte, vagyis az udvari manó, aki a gazdaságokban dolgozik, Hustomte, a házimanó, aki az alagsorban vagy a tetőtérben él és arról gondoskodik, hogy mindig tiszta legyen a ház. Ugyancsak fontos lény az erdei manó, vagyis a Skogstomte, aki régi rönkökben, fák odvában lakik, és az erdő állatainak biztonságára vigyáz, gondoskodik a táplálékról, figyelmezteti őket a veszélyre. Jultomte, a karácsonyi manó pedig a kedves gyerekeket keresi fel: igaz, nem a kéményen át érkezik, hanem simán bekopog az ajtón, eszik egy kis vajas-mandulás zabkását, majd átadja az ajándékokat. Ezeknek a figuráknak a keveredéséből született meg a svéd grafikus, Viktor Rydberg rajzai alapján 1881-ben a ma ismert svéd Mikulás, Tomte alakja, aki piros sapkában, zöld kabátban, barna nadrágban és nagy faklumpában kopog be a házakhoz karácsonykor az ajándékokkal. Nem csoda tehát, hogy a több évtizedes múltra visszatekintő svéd porcelánkészítőket is megihlette a manó-téma. A csodaszép karácsonyi motívumokat kézzel készített gyapjú manók inspirálták, egyenesen a smålandi erdőkből. Manós kávéscsésze, forraltboros bögre, szív alakú kínálótálak, talpas süteményestál, desszertes tányérok teszik varázslatossá az ünnepvárást.

A svéd karácsony elengedhetetlen kelléke a vajas-mandulás zabkása mellett a forralt bor és egy különleges keksz, amelyet a manóknak szintén előszeretettel kínálnak.

Mézeskalácsos keksz mandulával és tőzegáfonyával

Hozzávalók: (kb. 40 db kekszhez)

· 100 g szobahőmérsékletű vaj

· 1 bögre (2 dl) kristálycukor

· 3 tojás

· 4 bögre búzaliszt

· 2 teáskanál őrölt gyömbér

· 2 teáskanál őrölt fahéj

· ½ teáskanál őrölt szegfűszeg

· 3 teáskanál sütőpor

· 2 teáskanál vaníliás cukor

· ½ teáskanál só

· 2 dl hámozott, pirított mandula

· 100 g tőzegáfonya

· 1 mokkáskanál liszt az áfonyához

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 175 fokra. Morzsoljuk össze a cukrot és a vajat, majd egyesével adjuk hozzá a tojásokat. A száraz összetevőket öntsük egybe, keverjük el, majd dolgozzuk össze a vajas-tojásos keverékhez. Az áfonyákat szórjuk meg a mokkáskanálnyi liszttel, majd dolgozzuk bele a tésztába, a pirított mandulákkal együtt. Az elkészült tésztát osszuk 3 egyforma részre, sodorjuk hosszúkás alakúra, majd helyezzük őket kivajazott, vagy sütőpapírral letakart sütőlapra. Süssük kb. 15-20 percig. Ha elkészült, vegyük ki a tepsit és a sütőt zárjuk el. Kis ideig hagyjuk hűlni a süteményeket, majd szeleteljük fel őket kb. 2 cm vastagságú darabokra. Az így elkészült biscottikat tegyük vissza a még meleg sütőbe egy rövid időre, hogy kellőképpen kiszáradjanak és finom ropogósak legyenek. Tökéletes kísérője lesz a forralt bornak!