Azok az emberek, akik sok szöveggel találkoznak nap mint nap, tudják, hogy minél több tudásanyagot dolgoz fel az agy, annál nehezebb az összes információt hosszú távon is megőrizni. Épp ezért a produktivitás érdekében nem árt megtanulni hatékonyan olvasni. Ahhoz, hogy rövidebb idő alatt elsajátítsunk egy anyagot, érdemes ismételni, színkódolni, illetve kézzel írt jegyzeteket készíteni.

Ha tudjuk, hogyan lehet hatékonyabban elsajátítani a tudásanyagot és feldolgozni az információkat, akkor agyunk képes többet és gyorsabban tanulni, ami javíthatja az iskolai és a munkahelyi eredményeinket. Az emberi agy minden nap, folyamatosan új ingereket kap, és ezeket mind fel is kell dolgoznia. Ez nem könnyű feladat, különösen manapság, amikor a digitális technológiának köszönhetően még gyorsabban és könnyebben lehet információhoz jutni. Ahhoz, hogy agyunk az évek múltával és az egyre több impulzus ellenére is friss maradjon, folyamatosan edzeni kell.

Kézírás, nem csak konzervatívoknak

Ma már sokan gépelik a jegyzeteiket tanulás vagy munka közben, holott a klasszikus kézírás nagyszerű tipp ahhoz, hogy a szövegolvasás és -értés még hatékonyabbá váljon. Ha kézzel írunk, agyunknak jobban kell fókuszálnia az információra, hogy azt a parancsot a kéz is teljesítse. Így sokkal valószínűbb, hogy jobban is fogunk emlékezni arra, amit egyszer már leírtunk.

1. lépés: Megfelelő eszközök

A tanulás és a munka során érdemes olyan eszközökkel rendelkezni, amelyek segítenek a gondolataink rendezésében és a rendszer felépítésében. A jegyzettömb és a post it sokat segíthet.

2. lépés: Színek – nem csak a díszítéshez

A színes jegyzettömb egyik előnye, hogy lehetővé teszi egy átláthatóbb rendszer létrehozását, így a keresett információt könnyebben megtaláljuk. A színeket úgy is használhatjuk, hogy témákként vagy fejezetekként is változtathatjuk. A színes jelölőnyilak például jelölhetik azokat a részeket, amelyeket újra el kell olvasni, vagy azt is, hogy hol hagytuk abba az olvasást.

3. lépés: A fokozatosság is fontos

Amikor olvasunk valamit, agyunk azonnal mérlegelni kezd, hogy ezt az információt hogyan tudja azonnal felhasználni, vagy mit kell még megtanulni hozzá. Mindez igencsak zavarhatja a koncentrációt. Ezért jó, ha írunk egy listát a felmerülő kérdésekkel, melyekre később vissza kell térnünk. Így nem szükséges állandóan megszakítani az olvasást, viszont közben készítünk egy következő lépések listát is. Az öntapadós jegyzetlapokra írt lista pedig bárhova felragasztható.

4. lépés: „Ismétlés a tudás anyja"

Érdemes minden fejezet végére egy rövid összefoglalót készíteni, amit bármikor visszanézhetünk.