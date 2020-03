Történelme során civilizációnk már számos alkalommal küzdött meg olyan, vagy sokkal veszélyesebb fertőző betegségekkel, mint amilyen a jelenlegi koronavírus-járvány. Ezek az esetek természetesen megihlették a filmesek fantáziáját is, az így keletkezett fikciós alkotások közül igyekeztünk azokat kiválogatni, amelyek a lehető legvalószerűbben mutatják be, hogyan néz(hetne) szembe az emberiség egy manapság nagyon is aktuális helyzettel.