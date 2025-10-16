Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ők a legkegyetlenebb királyi családtagok, akik pokollá teszik a személyzetük életét – Meglepő lista

Margaret hercegnő integet a kamerákba.
Bettmann - Bettmann
titkok brit királyi család kegyetlenség
Kővári F. Luca
2025.10.16.
Csillogó életet élnek, a külvilág előtt pedig mindig tisztelettudóak és előzékenyek – ám ez csak a látszat. Akadnak ugyanis olyan királyi családtagok, akik embertelenül viselkednek a személyzetük tagjaival, Ők kerültek fel a listánkra.

Egyre több hírt olvashatunk arról, hogy a királyi családban bizony bőven akadnak olyanok, akik kegyetlenül bánnak közvetlen személyzetükkel; Margit hercegnő, Meghan Markle, de még Harry herceg is fent van ezen a listán – utóbbi esetében nagyon meglepődtünk.

András herceg már gyerekkora óta modortalan királyi családtag volt.
András herceg már gyerekkora óta modortalan királyi családtagnak számított.
Forrás: Getty Images Europe

Hírhedten kegyetlen királyi családtagok

  • Margit hercegnő
királyi család, Margit hercegnő
Margit hercegnő nehezen kezelte a dühét.
Forrás: Tim Graham Photo Library

Ki gondolná, hogy Margit hercegnőnek, néhai Erzsébet királynő húgának elképesztő trükkjei voltak arra vonatkozóan, hogy folyamatosan megfigyelés alatt tartsa a személyzete tagjait? Válogatott módszerekkel ellenőrizte őket: amikor egy-egy esemény miatt a palotán kívül tartózkodott, hazaérkezése után azonnal a televízióhoz sietett, hogy megnézze, mennyire meleg annak teteje. Ha melegnek ítélte meg, akkor az számára azt jelezte, hogy alkalmazottai az ő távollétében tévét néztek. Ilyenkor dührohamot kapott és kíméletlen módszerekkel tanította móresre a sokszor ártatlan embereit. Mindezt Tom Quinn a „Yes Ma’am” című királyi életrajzban írta meg.
 

Az is nagyon zavarta, ha bármit engedély nélkül elmozdítottak a személyes dolgai közül, ezért a tettért egyszer nyilvánosan is megszidott egy szolgálót, ami rendkívül megalázó lehetett a dolgozó számára.

A hercegnő még akkor is indulatosan rátámadt a személyzetre, ha azok csupán tanúi voltak egy-egy heves szóváltásnak közte és férje, Antony Armstrong-Jones között. Ilyenkor nem egyszer éles hangon kiáltotta: „Tűnjetek el innen!” vagy „Na, takarodjatok!”, jelezve, hogy nem tűri meg őket a közelében. Margit dühkitörései, szeszélyes érzelmi hullámvasútja nemcsak a személyzetre korlátozódtak, hanem rendszeresen szidta a nővérét, Erzsébetet is.

  • Lord Snowdon
UNITED KINGDOM - JULY 01: The Earl of Snowdon (Lord Snowdon) at a garden party at Caernavon Castle in honour of the 25th anniversary of the investiture of Prince Charles as the Prince of Wales (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Lord Snowdon lekezelő stílusa is többeket felbosszantott.
Forrás: Tim Graham Photo Library

Antony Armstrong-Jones, később Lord Snowdon, 18 évig volt Margit hercegnő férje mielőtt 1978-ban elváltak. Lord Snowdon, a feleségéhez hasonlóan, keményen és mogorván viselkedett a személyzettel, de a riportereket sem kímélte egy-egy interjú során. A Radio 4 műsorvezetője, Matthew Parris a The Times-ban arról számolt be, hogy Lord Snowdon a legudvariatlanabb interjúalany, akivel valaha találkozott és aki képtelen az együttműködésre. Arrogáns és pökhendi stílusa elviselhetetlenné tette az előkelőséget.

  • András herceg és Sarah Ferguson 
királyi család, András herceg, Sarah Ferguson
András herceg és Sarah Ferguson személyzete is feltehetően kötélidegzetű.
Forrás: Getty Images Europe

András hercegről, II. Erzsébet brit királynő harmadik gyermekéről már gyerekkorában is elhíresült, hogy igen problémás. Gyerekként is rendszeresen sok gond volt vele. Csínytevésekkel terrorizálta a szeretteit, például viszkető port szórt anyja ágyába, vagy a királyi őrség egyik tagja mögé lopakodott, és összekötötte a cipőfűzőjét. Andrew Lownie, történész engedély nélkül írt a yorki hercegről életrajzot, melyben így emlékszik vissza rá: 

András gyorsan vált klasszikus elkényeztetett kölyökké, mivel alig fegyelmezték, így semmiféle határt nem állítottak fel neki. Már fiatal korában tisztában volt magas rangjával, arrogáns és hatalmaskodó volt. Parancsolgatott a személyzetnek, és egy alkalmazott szerint egy igazi idegesítő alak volt.

A herceg legarcátlanabb (és vakmerőbb) mutatványa az volt, hogy felmászott a palota tetejére, hogy elforgassa a TV antennáját, hogy az édesanyja ne tudja nézni a kedvenc lóversenyét a Sandown Parkban. Később megtalálta a hozzá illő feleséget, ugyanis Sarah Ferguson, a volt házastársa is hatalmas dührohamaival rémisztette el a személyzetet, akik gyakran kerestek új munkahelyet.

  • Fülöp herceg
királyi család, Fülöp herceg
Fülöp herceg feltehetően csak a fotósokat nem kedvelte.
Forrás: Getty Images Europe

Fülöp edinburghi hercegnek feltehetően csak a fotósokkal volt problémája, őket azonban nem kímélte. Egy ilyen alkalommal például ráüvöltötte egy fényképészre: „Csak csináld már meg azt a *** képet.”  Beszámolók alapján azonban a családtagjaival és a palota személyzetével minden alkalommal udvarias és előzékeny volt.

2018-ban A korona című sorozatban az őt alakító Matt Smith azt mondta, hogy Fülöp az, akit mindenki szeretett, mert a nép embere volt.

  • Wallis Simpson
királyi család, Wallis Simpson
Wallis Simpson nem a kedvességéről volt híres.
Forrás: Hulton Archive

VIII. Eduárd 1936-ban lemondott a trónról, hogy feleségül vegye az amerikai elvált nőt, Wallis Simpsont. Philip Ziegler királyi életrajzíró így vélekedett róla: 

A windsori hercegné kemény, és domináns volt, valamint gyakran borzasztóan udvariatlan. A herceget legjobb esetben úgy kezelte, mint egy gyereket, akit nevelni kell, gondoskodni kell róla, a legrosszabb esetben pedig megvetéssel bánt vele.

  • Harry herceg és Meghan Markle
királyi család, Meghan Markle, Harry herceg
Meghan nem csak a királyi családnak okozott nehéz pillanatokat.
Forrás: WireImage

Harry herceg és Meghan is bekerült a legmodortalanabb királyi rokonság közé, mivel többször is azt állították róluk, hogy nehéz velük dolgozni és kifejezetten udvariatlanok a személyzettel. Amikor Harry és Meghan a Frogmore Cottage-ban éltek – Windsor kastélyához közel – 2019 és 2020 márciusa között, a sussexi hercegné annyira udvariatlan volt egy segédkertésszel szemben, hogy a windsori kertész főnöke panaszt tett Erzsébet királynőnél, aki aztán személyesen látogatta meg Meghant, hogy megdorgálja őt.

Meghant korábban „nehezen kezelhető hercegnének”  nevezték, aki „megrémíti” és „lealacsonyítja” az embereket. Ezeket a zaklatással kapcsolatos állításokat Markle ügyvédei hevesen tagadják.

  • III. Károly király
királyi család, Károly király
Károly király nem enged, ha kertről vagy bútorokról van szó.
Forrás: Getty Images Europe

Károly királyról számos történet kering, amiben nem bánt jól a személyzetével. A közelmúltban olyan pletykák keltek szárnyra, hogy a király alkalmazottai nagyon elégedetlenek, ugyanis alacsony fizetést kapnak és ha ez nem lenne elég, a király még rosszul is bánik velük: követelőző és arrogáns a viselkedése. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az elmúlt 3 évben 12 alkalmazottjai közül 11 felmondott.

