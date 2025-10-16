Ők a legkegyetlenebb királyi családtagok, akik pokollá teszik a személyzetük életét – Meglepő lista

Egyre több hírt olvashatunk arról, hogy a királyi családban bizony bőven akadnak olyanok, akik kegyetlenül bánnak közvetlen személyzetükkel; Margit hercegnő, Meghan Markle, de még Harry herceg is fent van ezen a listán – utóbbi esetében nagyon meglepődtünk.
Hírhedten kegyetlen királyi családtagok
- Margit hercegnő
Ki gondolná, hogy Margit hercegnőnek, néhai Erzsébet királynő húgának elképesztő trükkjei voltak arra vonatkozóan, hogy folyamatosan megfigyelés alatt tartsa a személyzete tagjait? Válogatott módszerekkel ellenőrizte őket: amikor egy-egy esemény miatt a palotán kívül tartózkodott, hazaérkezése után azonnal a televízióhoz sietett, hogy megnézze, mennyire meleg annak teteje. Ha melegnek ítélte meg, akkor az számára azt jelezte, hogy alkalmazottai az ő távollétében tévét néztek. Ilyenkor dührohamot kapott és kíméletlen módszerekkel tanította móresre a sokszor ártatlan embereit. Mindezt Tom Quinn a „Yes Ma’am” című királyi életrajzban írta meg.
Az is nagyon zavarta, ha bármit engedély nélkül elmozdítottak a személyes dolgai közül, ezért a tettért egyszer nyilvánosan is megszidott egy szolgálót, ami rendkívül megalázó lehetett a dolgozó számára.
A hercegnő még akkor is indulatosan rátámadt a személyzetre, ha azok csupán tanúi voltak egy-egy heves szóváltásnak közte és férje, Antony Armstrong-Jones között. Ilyenkor nem egyszer éles hangon kiáltotta: „Tűnjetek el innen!” vagy „Na, takarodjatok!”, jelezve, hogy nem tűri meg őket a közelében. Margit dühkitörései, szeszélyes érzelmi hullámvasútja nemcsak a személyzetre korlátozódtak, hanem rendszeresen szidta a nővérét, Erzsébetet is.
- Lord Snowdon
Antony Armstrong-Jones, később Lord Snowdon, 18 évig volt Margit hercegnő férje mielőtt 1978-ban elváltak. Lord Snowdon, a feleségéhez hasonlóan, keményen és mogorván viselkedett a személyzettel, de a riportereket sem kímélte egy-egy interjú során. A Radio 4 műsorvezetője, Matthew Parris a The Times-ban arról számolt be, hogy Lord Snowdon a legudvariatlanabb interjúalany, akivel valaha találkozott és aki képtelen az együttműködésre. Arrogáns és pökhendi stílusa elviselhetetlenné tette az előkelőséget.
- András herceg és Sarah Ferguson
András hercegről, II. Erzsébet brit királynő harmadik gyermekéről már gyerekkorában is elhíresült, hogy igen problémás. Gyerekként is rendszeresen sok gond volt vele. Csínytevésekkel terrorizálta a szeretteit, például viszkető port szórt anyja ágyába, vagy a királyi őrség egyik tagja mögé lopakodott, és összekötötte a cipőfűzőjét. Andrew Lownie, történész engedély nélkül írt a yorki hercegről életrajzot, melyben így emlékszik vissza rá:
András gyorsan vált klasszikus elkényeztetett kölyökké, mivel alig fegyelmezték, így semmiféle határt nem állítottak fel neki. Már fiatal korában tisztában volt magas rangjával, arrogáns és hatalmaskodó volt. Parancsolgatott a személyzetnek, és egy alkalmazott szerint egy igazi idegesítő alak volt.
A herceg legarcátlanabb (és vakmerőbb) mutatványa az volt, hogy felmászott a palota tetejére, hogy elforgassa a TV antennáját, hogy az édesanyja ne tudja nézni a kedvenc lóversenyét a Sandown Parkban. Később megtalálta a hozzá illő feleséget, ugyanis Sarah Ferguson, a volt házastársa is hatalmas dührohamaival rémisztette el a személyzetet, akik gyakran kerestek új munkahelyet.
- Fülöp herceg
Fülöp edinburghi hercegnek feltehetően csak a fotósokkal volt problémája, őket azonban nem kímélte. Egy ilyen alkalommal például ráüvöltötte egy fényképészre: „Csak csináld már meg azt a *** képet.” Beszámolók alapján azonban a családtagjaival és a palota személyzetével minden alkalommal udvarias és előzékeny volt.
2018-ban A korona című sorozatban az őt alakító Matt Smith azt mondta, hogy Fülöp az, akit mindenki szeretett, mert a nép embere volt.
- Wallis Simpson
VIII. Eduárd 1936-ban lemondott a trónról, hogy feleségül vegye az amerikai elvált nőt, Wallis Simpsont. Philip Ziegler királyi életrajzíró így vélekedett róla:
A windsori hercegné kemény, és domináns volt, valamint gyakran borzasztóan udvariatlan. A herceget legjobb esetben úgy kezelte, mint egy gyereket, akit nevelni kell, gondoskodni kell róla, a legrosszabb esetben pedig megvetéssel bánt vele.
- Harry herceg és Meghan Markle
Harry herceg és Meghan is bekerült a legmodortalanabb királyi rokonság közé, mivel többször is azt állították róluk, hogy nehéz velük dolgozni és kifejezetten udvariatlanok a személyzettel. Amikor Harry és Meghan a Frogmore Cottage-ban éltek – Windsor kastélyához közel – 2019 és 2020 márciusa között, a sussexi hercegné annyira udvariatlan volt egy segédkertésszel szemben, hogy a windsori kertész főnöke panaszt tett Erzsébet királynőnél, aki aztán személyesen látogatta meg Meghant, hogy megdorgálja őt.
Meghant korábban „nehezen kezelhető hercegnének” nevezték, aki „megrémíti” és „lealacsonyítja” az embereket. Ezeket a zaklatással kapcsolatos állításokat Markle ügyvédei hevesen tagadják.
- III. Károly király
Károly királyról számos történet kering, amiben nem bánt jól a személyzetével. A közelmúltban olyan pletykák keltek szárnyra, hogy a király alkalmazottai nagyon elégedetlenek, ugyanis alacsony fizetést kapnak és ha ez nem lenne elég, a király még rosszul is bánik velük: követelőző és arrogáns a viselkedése. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az elmúlt 3 évben 12 alkalmazottjai közül 11 felmondott.