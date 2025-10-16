Ők a legkegyetlenebb királyi családtagok, akik pokollá teszik a személyzetük életét – Meglepő lista

Egyre több hírt olvashatunk arról, hogy a királyi családban bizony bőven akadnak olyanok, akik kegyetlenül bánnak közvetlen személyzetükkel; Margit hercegnő, Meghan Markle, de még Harry herceg is fent van ezen a listán – utóbbi esetében nagyon meglepődtünk.

András herceg már gyerekkora óta modortalan királyi családtagnak számított.

Forrás: Getty Images Europe

Hírhedten kegyetlen királyi családtagok

Margit hercegnő

Margit hercegnő nehezen kezelte a dühét.

Forrás: Tim Graham Photo Library

Ki gondolná, hogy Margit hercegnőnek, néhai Erzsébet királynő húgának elképesztő trükkjei voltak arra vonatkozóan, hogy folyamatosan megfigyelés alatt tartsa a személyzete tagjait? Válogatott módszerekkel ellenőrizte őket: amikor egy-egy esemény miatt a palotán kívül tartózkodott, hazaérkezése után azonnal a televízióhoz sietett, hogy megnézze, mennyire meleg annak teteje. Ha melegnek ítélte meg, akkor az számára azt jelezte, hogy alkalmazottai az ő távollétében tévét néztek. Ilyenkor dührohamot kapott és kíméletlen módszerekkel tanította móresre a sokszor ártatlan embereit. Mindezt Tom Quinn a „Yes Ma’am” című királyi életrajzban írta meg.



Az is nagyon zavarta, ha bármit engedély nélkül elmozdítottak a személyes dolgai közül, ezért a tettért egyszer nyilvánosan is megszidott egy szolgálót, ami rendkívül megalázó lehetett a dolgozó számára.

A hercegnő még akkor is indulatosan rátámadt a személyzetre, ha azok csupán tanúi voltak egy-egy heves szóváltásnak közte és férje, Antony Armstrong-Jones között. Ilyenkor nem egyszer éles hangon kiáltotta: „Tűnjetek el innen!” vagy „Na, takarodjatok!”, jelezve, hogy nem tűri meg őket a közelében. Margit dühkitörései, szeszélyes érzelmi hullámvasútja nemcsak a személyzetre korlátozódtak, hanem rendszeresen szidta a nővérét, Erzsébetet is.

Lord Snowdon

Lord Snowdon lekezelő stílusa is többeket felbosszantott.

Forrás: Tim Graham Photo Library

Antony Armstrong-Jones, később Lord Snowdon, 18 évig volt Margit hercegnő férje mielőtt 1978-ban elváltak. Lord Snowdon, a feleségéhez hasonlóan, keményen és mogorván viselkedett a személyzettel, de a riportereket sem kímélte egy-egy interjú során. A Radio 4 műsorvezetője, Matthew Parris a The Times-ban arról számolt be, hogy Lord Snowdon a legudvariatlanabb interjúalany, akivel valaha találkozott és aki képtelen az együttműködésre. Arrogáns és pökhendi stílusa elviselhetetlenné tette az előkelőséget.