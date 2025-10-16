Öltözz úgy, mint Belly — Így alkosd újra A nyár, amikor megszépültem főhősnőjének szettjeit

A nyár, amikor megszépültem az Amazon Prime egyik legsikeresebb televíziós műsorának bizonyult. A trendi sorozat olyan komoly témákat dolgoz fel, mint a gyász, a mentális problémákkal szembeni küzdelem, a felnőtté válás, a nosztalgia és az első szerelem. Bár Belly sorozatbeli döntései finoman szólva is megkérdőjelezhetőek voltak, stílusa és ízlése az évad végéig kivételes maradt. Nézd meg, hogy alkothatod újra te is az ő ikonikus szettjeit!
A nyár, amikor megszépültem Bellyje stílust teremtett
Belly (Lola Tung) finom színekből álló, egyszerű de nagyszerű stílusa irigylésre méltó. A fiatalos, friss divatirányzat egyszerűen lemásolható, ehhez hoztuk most el a legjobb stílustippeket. Jenny Han sorozata nemcsak érzelmi hullámvasút volt, hanem valódi stílusbemutató is.
A drámai tengerparti jelent közben Belly egy fehér miniruhát viselt, amit egy hajba való masnival egészített ki.
A kicsit csipkés lenge ruha tökéletes a balletcore kedvelőinek. Ezt a szettet könnyen újraalkothatod, hiszen csak egy fehér miniruhára, egy fehér edzőcipőre és egy nagy, fehér masnira lesz szükséged. Ennél a jelenetnél Belly sminkje az, ami igazán erőteljes. A füstös, csillogós szemfestését te is könnyen elkészítheted.
Így alkosd újra Belly tengerparti szettjét
Belly párizsi élete a kifinomult eleganciáról szól, a bézs bermudanadrág és a csíkos felső tökéletesen beleillik a francia utcai divatba.
Ennél a szettnél a monokróm öltözködés a lényeg: válassz egy olyan felsőt és alsót, ami színárnyalatban megegyezik, így egy stílusosabb, összetettebb hatást kelthetsz majd.
Így alkosd újra Belly párizsi outfitjét
A következő karácsonyi visszaemlékezés után a piros ünnepi pizsamák népszerűsége iszonyatosan meg fog ugrani.
Az édes, érzelmes pillanatok tökéletesen tükrözték a karácsonyi pizsama nosztalgikus hangulatát. Itt az idő, hogy beruházz egy összeillő pizsamaszettre, ami nem csak kényelmes, de stílusos is.
Így alkosd újra Belly karácsonyi megjelenését
Egy igazi őszi összeállítás. Párizs, a kockás kabát, a burgundi barna táska és a félig felfogott haj mind az őszi hangulatot erősítik.
Ha neked is megdobbant a szíved ettől a szettől, akkor érdemes egy kockás átmeneti kabátot választanod az őszre. Viselheted sötéten mosott farmerrel, magassarkú csizmával és barnás sminkkel is.
Így alkosd újra Belly őszi szettjét
Belly menyasszonyi buliján egy finom, ezüstös kék szatén ruhában volt, ami tökéletesen illet a karakteréhez. A ruhát magassarkúval, egy fehér bőr retiküllel és hajpánttal egészítette ki.
Ha ezt a megjelenést szeretnéd újraalkotni, akkor a pasztelles árnyalatokra kell koncentrálnod. Viselj könnyed, légies anyagokat, mint a szatén, a selyem, a len vagy a sifon. Ez a stílus, kicsit az 50-es évek pin up irányzatára hajaz, így ebből a korszakból inspirálódhatsz te is.
Így alkosd újra Belly elegáns partiszettjét