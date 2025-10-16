Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök

Öltözz úgy, mint Belly — Így alkosd újra A nyár, amikor megszépültem főhősnőjének szettjeit

prime/imdb -
divat sorozat stílus
Elegáns, fiatalos és ízléses. Így öltözött Belly, A nyár amikor megszépültem című sorozat főszereplője. Kövesd a tippjeinket, és sajátítsd el Belly stílusát!

A nyár, amikor megszépültem az Amazon Prime egyik legsikeresebb televíziós műsorának bizonyult. A trendi sorozat olyan komoly témákat dolgoz fel, mint a gyász, a mentális problémákkal szembeni küzdelem, a felnőtté válás, a nosztalgia és az első szerelem. Bár Belly sorozatbeli döntései finoman szólva is megkérdőjelezhetőek voltak, stílusa és ízlése az évad végéig kivételes maradt. Nézd meg, hogy alkothatod újra te is az ő ikonikus szettjeit!

stílus, Belly, A nyár, amikor megszépültem
A nyár amikor megszépültem sorozat főhősének stílusa irigylésre méltó
Forrás: arhiv

A nyár, amikor megszépültem Bellyje stílust teremtett

Belly (Lola Tung) finom színekből álló, egyszerű de nagyszerű stílusa irigylésre méltó. A fiatalos, friss divatirányzat egyszerűen lemásolható, ehhez hoztuk most el a legjobb stílustippeket. Jenny Han sorozata nemcsak érzelmi hullámvasút volt, hanem valódi stílusbemutató is. 

A drámai tengerparti jelent közben Belly egy fehér miniruhát viselt, amit egy hajba való masnival egészített ki. 

 

stílus, trend
A nyár, amikor megszépültem főszereplőjének stílusa divatot teremtett
Forrás: Amazon Prime

A kicsit csipkés lenge ruha tökéletes a balletcore kedvelőinek. Ezt a szettet könnyen újraalkothatod, hiszen csak egy fehér miniruhára, egy fehér edzőcipőre és egy nagy, fehér masnira lesz szükséged. Ennél a jelenetnél Belly sminkje az, ami igazán erőteljes. A füstös, csillogós szemfestését te is könnyen elkészítheted. 

Így alkosd újra Belly tengerparti szettjét

Harangszabású miniruha 5 995 Ft / Masnis hajcsat 3 595 Ft / Ultimate Glow Shots 4 730 Ft / Bershka fehér sportcipő 20 995 Ft / NYX Professional Makeup - M·A·Cximal Silky Matte Lipstick 10 100 Ft
Forrás: Reserved / zalando / H&M / NOTINO / MAC

Belly párizsi élete a kifinomult eleganciáról szól, a bézs bermudanadrág és a csíkos felső tökéletesen beleillik a francia utcai divatba

elly párizsi élete a kifinomult eleganciáról szól
Forrás: Amazon Prime

Ennél a szettnél a monokróm öltözködés a lényeg: válassz egy olyan felsőt és alsót, ami színárnyalatban megegyezik, így egy stílusosabb, összetettebb hatást kelthetsz majd. 

Így alkosd újra Belly párizsi outfitjét

Striped Jersey Snap-Trim Boatneck Top 139 € / Vastag kupola fülbevaló 1 795 Ft / YSL Rouge Pur Couture Rouge Pur Couture 22 490 Ft / MICHAEL CORS Bőr loafer cipők COLBY 83 590 Ft / Bermuda rövidnadrág 12 995 Ft
Forrás: Reserved / Ralph Lauren / GOMEZ Premium & Luxury / DOUGLAS / H&M

A következő karácsonyi visszaemlékezés után a piros ünnepi pizsamák népszerűsége iszonyatosan meg fog ugrani. 

Forrás: Amazon Prime

Az édes, érzelmes pillanatok tökéletesen tükrözték a karácsonyi pizsama nosztalgikus hangulatát. Itt az idő, hogy beruházz egy összeillő pizsamaszettre, ami nem csak kényelmes, de stílusos is. 

Így alkosd újra Belly karácsonyi megjelenését

DeeZee papucs 7 495 Ft / Sleeper the Bow Pajama in Stripes 48 590 Ft / Mézeskalács bögre 1 595 Ft
Forrás: ecipo.hu / zalando / sinsay

Egy igazi őszi összeállítás. Párizs, a kockás kabát, a burgundi barna táska és a félig felfogott haj mind az őszi hangulatot erősítik.

Forrás: Amazon Prime

Ha neked is megdobbant a szíved ettől a szettől, akkor érdemes egy kockás átmeneti kabátot választanod az őszre. Viselheted sötéten mosott farmerrel, magassarkú csizmával és barnás sminkkel is.

Így alkosd újra Belly őszi szettjét

Gyapjú garbó 19 995 Ft / Mokka WEEKDAY Átmeneti kabátok 'Kia' 24 990 Ft / Embossed Monogram Logo Tote Bag 139,90 € / Tengerészkék LEVI'S ® Szabványos Farmer 'Ribcage Full Length' 36 990 Ft
Forrás: Reserved / ABOUT YOU / Calvin Klein

Belly menyasszonyi buliján egy finom, ezüstös kék szatén ruhában volt, ami tökéletesen illet a karakteréhez. A ruhát magassarkúval, egy fehér bőr retiküllel és hajpánttal egészítette ki.

Forrás: Amazon Prime

Ha ezt a megjelenést szeretnéd újraalkotni, akkor a pasztelles árnyalatokra kell koncentrálnod. Viselj könnyed, légies anyagokat, mint a szatén, a selyem, a len vagy a sifon. Ez a stílus, kicsit az 50-es évek pin up irányzatára hajaz, így ebből a korszakból inspirálódhatsz te is. 

Így alkosd újra Belly elegáns partiszettjét

Vero Moda VMISABELLA HAIRBAND - Hajformázó kiegészítő - blanc de blanc 6 800 Ft / Vivienne Westwood THREE ROW RELIEF CHOKER - Nyaklánc 193 990 Ft / CULT GAIA Mariza silk-dupioni mini dress 465 € / Steve Madden BELLAROSA - Menyasszonyi cipők - ivory 41 590 Ft
Forrás: NET-A-PORTER / zalando

 

