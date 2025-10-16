Öltözz úgy, mint Belly — Így alkosd újra A nyár, amikor megszépültem főhősnőjének szettjeit

A nyár, amikor megszépültem az Amazon Prime egyik legsikeresebb televíziós műsorának bizonyult. A trendi sorozat olyan komoly témákat dolgoz fel, mint a gyász, a mentális problémákkal szembeni küzdelem, a felnőtté válás, a nosztalgia és az első szerelem. Bár Belly sorozatbeli döntései finoman szólva is megkérdőjelezhetőek voltak, stílusa és ízlése az évad végéig kivételes maradt. Nézd meg, hogy alkothatod újra te is az ő ikonikus szettjeit!

Forrás: arhiv

Belly (Lola Tung) finom színekből álló, egyszerű de nagyszerű stílusa irigylésre méltó. A fiatalos, friss divatirányzat egyszerűen lemásolható, ehhez hoztuk most el a legjobb stílustippeket. Jenny Han sorozata nemcsak érzelmi hullámvasút volt, hanem valódi stílusbemutató is.

A drámai tengerparti jelent közben Belly egy fehér miniruhát viselt, amit egy hajba való masnival egészített ki.

Forrás: Amazon Prime

A kicsit csipkés lenge ruha tökéletes a balletcore kedvelőinek. Ezt a szettet könnyen újraalkothatod, hiszen csak egy fehér miniruhára, egy fehér edzőcipőre és egy nagy, fehér masnira lesz szükséged. Ennél a jelenetnél Belly sminkje az, ami igazán erőteljes. A füstös, csillogós szemfestését te is könnyen elkészítheted.

Így alkosd újra Belly tengerparti szettjét

Harangszabású miniruha 5 995 Ft / Masnis hajcsat 3 595 Ft / Ultimate Glow Shots 4 730 Ft / Bershka fehér sportcipő 20 995 Ft / NYX Professional Makeup - M·A·Cximal Silky Matte Lipstick 10 100 Ft

Forrás: Reserved / zalando / H&M / NOTINO / MAC

Belly párizsi élete a kifinomult eleganciáról szól, a bézs bermudanadrág és a csíkos felső tökéletesen beleillik a francia utcai divatba.

Forrás: Amazon Prime

Ennél a szettnél a monokróm öltözködés a lényeg: válassz egy olyan felsőt és alsót, ami színárnyalatban megegyezik, így egy stílusosabb, összetettebb hatást kelthetsz majd.

Így alkosd újra Belly párizsi outfitjét

Striped Jersey Snap-Trim Boatneck Top 139 € / Vastag kupola fülbevaló 1 795 Ft / YSL Rouge Pur Couture Rouge Pur Couture 22 490 Ft / MICHAEL CORS Bőr loafer cipők COLBY 83 590 Ft / Bermuda rövidnadrág 12 995 Ft

Forrás: Reserved / Ralph Lauren / GOMEZ Premium & Luxury / DOUGLAS / H&M

A következő karácsonyi visszaemlékezés után a piros ünnepi pizsamák népszerűsége iszonyatosan meg fog ugrani.

Forrás: Amazon Prime

Az édes, érzelmes pillanatok tökéletesen tükrözték a karácsonyi pizsama nosztalgikus hangulatát. Itt az idő, hogy beruházz egy összeillő pizsamaszettre, ami nem csak kényelmes, de stílusos is.

Így alkosd újra Belly karácsonyi megjelenését

DeeZee papucs 7 495 Ft / Sleeper the Bow Pajama in Stripes 48 590 Ft / Mézeskalács bögre 1 595 Ft

Forrás: ecipo.hu / zalando / sinsay