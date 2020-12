1.

Kenneth Charles Branagh néven született 1960. december 10-én az észak-írországi Belfastban, egy szegény körülmények között élő munkásosztálybeli családba.

2.

Belfast a hatvanas években súlyosan veszélyes helynek számított polgárháborús viszonyokkal, folyamatos IRA-merényletekkel, utcai erőszakkal. Ezt megelégelve Branagh kilencéves korában a család átköltözött Angliába.

3.

Így szinte az egész eddigi életét Angliában lakva töltötte, híres a választékos angol akcentusa és a kötődése is a klasszikus angol kultúrához, de továbbra is sokkal inkább írnek, mint angolnak tartja magát.

4.

A színészlegenda Derek Jacobit látva döntötte el, hogy ő is színjátszással szeretne foglalkozni. A rajongása Jacobi iránt azóta is töretlen, rendezőként később öt filmjében is foglalkoztatta, legutóbb a Gyilkosság az Orient expresszen esetében.

5.

Mindössze 23 éves volt, amikor szerződtette őt a híres Royal Shakespeare Company, és ő lett minden idők legfiatalabb színésze, aki a társulatban eljátszhatta V. Henrik szerepét. Shakespeare életműve azóta is folyamatos ihletforrás számára, és folyamatosan merít belőle színpadon és filmben, színészként és rendezőként egyaránt.

6.

Később saját színtársulatot is alapított Renaissance Theatre Company néven, melynek Károly walesi herceg lett a fő pártfogója.

7.

Eredetileg őt választották ki a filmtörténeti klasszikus Amadeus címszerepére. Azért cserélték le, mert a stúdió később úgy döntött, hogy inkább amerikai színészeket szeretne.

8.

Alig 29 évesen rendezte meg az első mozifilmjét, természetesen egy Shakespeare-adaptációt. Az V. Henrikben a főszerepet is eljátszotta, és ez rögtön két Oscar-jelölést hozott neki. Néhány évvel később a Sok hűhó semmiért esetében már világsztárokkal teli stábbal vihette újra filmvászonra Shakespeare-t.

9.

Mindkét filmben együtt játszott Emma Thompsonnal, akivel akkoriban brit álompárt alkottak. A házasságuk akkor ment tönkre, amikor Branagh a Frankenstein forgatásán viszonyt kezdett Helena Bonham Carterrel.

10.

A jelenlegi párja Lindsay Brunnock látványtervező, akivel a Shackleton című tévéfilm forgatásán jöttek össze, és akivel 2003 óta élnek házasságban. Branagh-nak egyik kapcsolatából sem született gyermeke.

11.

Mindössze 30 évesen írt egy önéletrajzot, aminek az előszavában bevallotta, hogy ezt csak a pénz kedvéért tette.

12.

Ötször jelölték Oscar-díjra, öt különböző kategóriában: Legjobb rendező, Legjobb férfi főszereplő, Legjobb férfi mellékszereplő, Legjobb adaptált forgatókönyv, Legjobb rövidfilm. Egyik alkalommal sem ő lett az este győztese.

13.

Különös kapcsolat fűzi egy másik kor másik brit színésznagyságához, Laurence Olivier-hez. Mindketten rendeztek Hamlet- és V. Henrik-mozifilmet, sőt mindketten a címszerepet is eljátszották benne. Mindketten tagjai annak a szűk klubnak, akiket jelöltek már Oscarra egyazon évben rendezőként és színészként is. Branagh rendezte a Mesterdetektív című film remake-jét, aminek eredetijében Olivier volt a főszereplő. Az Egy hét Marilynnel című film esetében pedig Branagh magát Laurence Olivier-t játszotta el.

14.

Noha inkább a klasszikus műveltségéről ismert, de Kenneth Branagh igazi képregényrajongó is közben. Gyerekkora óta kedvenc szuperhőse Thor, így aztán kapva kapott a lehetőségen, amikor megrendezhette a bemutatkozó mozis kalandját.

15.

Minden idők tíz legjobb filmje szerinte: Napóleon (1927), Aranypolgár (1941), Késői találkozás (1945), Fekete nárcisz (1947), A harmadik ember (1949), Az üldözők (1956), Manhattan (1979), Dühöngő bika (1980), Aranyoskám (1982) és Viszontlátásra, gyerekek! (1987).