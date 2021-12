Óz, a csodák csodája (1939)

„Totó, azt hiszem, ez már nem Kansas, ahol vagyunk." A maga idejében nézők milliói érezhették úgy az idézet hallatán, hogy ők is valami másik világba kerültek át: az akkoriban még újdonságnak számító színes mozifilm csodásan mesés karakterei közé. A mese ereje pedig mit sem vesztett az eltelt több mint nyolcvan év alatt, és Judy Garland mosolya ma is elvarázsol valahol a szivárvány felett.

Ének az esőben (1952)

Bár a címében és a cselekményében is a hang áll kitüntett helyen (a sztori a némafilmkorszak végét meséli el egy hollywoodi sztárpár szerelmi háromszögének eseményein keresztül), de az Ének az esőben legalább annyira híres a táncról is: ki ne ismerné a lámpavasra kapaszkodó Gene Kelly ikonikus mozdulatát? Ráadásul ebben a filmben láthatjuk minden idők legjobb esernyős koreográfiáját is.



West Side Story (1961, 2021)

Leonard Bernstein klasszikus Broadway-musicalje a modern New Yorkba helyezte át Shakespeare Rómeó és Júliájának szerelmi drámáját, ahol két veronai család helyett a fehér és a Puerto Ricó-i bandák tagjai között dúl ellentét, és szövődik szerelem. A színpadi műből készült 1961-es első filmváltozat szintén klasszikussá vált a maga jogán, sőt, nem kevesebb, mint 10 Oscar-díjat nyert.

Hogy a mostani új moziverzió is ilyen magasságokat ér-e el, azt még nem tudhatjuk, de azt igen, hogy olyasvalaki próbálkozik meg vele a rendezői székben, akinek erre minden esélye megvan: maga Steven Spielberg.

Kabaré (1972)

Liza Minnelli élete alakítását és Oscar-díját is elhozta a Kabaré, amit a maga korában „az első felnőtt musicalként" emlegettek, és valóban jóval sötétebb témát dolgoz fel, mint a zsánerben az szokásos: az 1930-as évek Berlinjének éjszakai életét a nácik hatalomra jutásával a háttérben és tragikus sorsokkal az előtérben.

Hair (1979)

A hatvanas évek lázadásának, ellenkultúrájának és szexuális forradalmának egyik emblematikus műve a Hair rock musical, amiből viszont csak egy évtizeddel később született meg a filmváltozat, de akkor egy egész generációt magával ragadott az életérzésével. Sőt, generációk sorát azóta is.

Moulin Rouge (2001)

Az ezredforduló után az egyedien színpompás stílusáról ismert Baz Luhrmann rendező már egy afféle posztmodern musicallel bűvölte el a világot: a Moulin Rouge-ban magára a műfajra és annak korábbi nagyszerű alkotásaira is reflektált, Nicole Kidman és Ewan McGregor tragikus románcát pedig popslágerek musicalre hangolt változataival tűzdelte.

Kaliforniai álom (2016)

A musicalek világa oly sok más mellett az álmok világa is, és ezt hogy lehetne jobban bemutatni, mint az álmai beteljesüléséért küzdő két fiatal szerelmének történetén keresztül? Ha pedig őket Ryan Gosling és Emma Stone alakítja, a rendezői székben pedig az amerikai film új csodagyereke, Damien Chazalle ül, akkor a végeredmény is álomszerű, sőt minden idők legjobbjai közé való lesz.