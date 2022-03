Egy minden generációt érintő, hangsúlyos mondanivalót érintett új számában az egykori DAL műsorának felfedezettje, Dánielfy Gergő és a különös elektronikus hangzásért felelős producer, Ex Anima. Az új mélyen pulzáló dance/pop-szerzemény a "Monofóbia" címet kapta, ami más szavakkal "az egyedülléttől való szélsőséges félelem". Az újdonságot egy eredeti VHS-sel felvett, impresszionista elemeket ötvöző klippel együtt láthatjuk és hallhatjuk, ami inkább megmutatja semmint elbeszéli az egyetemes elszigeteltség jelenségét.

2020-ban debütált az ígéretes producer-zseni, Ex Anima, aki igazi stílusteremtő az álomszerű ambient zene és a könnyed deep house határmezsgyéin. Az alkotó megjelenése óta töretlenül menetel előre, legutóbb Lábas Viki és az OliverFromEarth közösét a "Még ráérünk"-et dolgozta át saját hallgatottsági rekordot döntve.

Az elektronikus zenész egyik jó barátját, Dánielfy Gergőt szemelte ki legújabb kiadványához, a "Monofóbiához", nem véletlenül, hiszen az újdonsághoz a kiváló hangú dalszerző-előadó egyben színész érzékeny oldala kellett:

"Amikor az új zene megszületett olyan dalszövegírót kerestem, akinek a soraihoz én is tudok kötődni, ezért is gondoltam egyből Gergőre" – meséli Simon Miki (Ex Anima): "Előfordul, hogy egy zenére olyan jelzőt is ráaggatnak, ami nem igaz. A 'Monofóbiával' inkább azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az elszigeteltség érzése univerzális: nincs korcsoporthoz, olyan jelenséghez, mint a járvány vagy fizikai dolgokhoz kötve – akkor is érezheted, ha körülötted rengeteg ember és minden rendben van, de akkor is megesik, amikor nincs senkid és csak úgy együtt létezel az egyedülléteddel."

A dalban szereplő homályos, elektronikus tónusokat egy kivételes, VHS-kazettával felvett videóklip húzza alá, ami inkább az érzékekre, mintsem a sztoriszálra épít - olyan képi impulzusokat megmutatva, mint okostelefonok sokasága, egy árnyérintés ábrája, arctalan próbababákkal tömött terem vagy az erdőt rejtő némaság.