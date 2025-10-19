Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt - Megtalálod az egyedül árválkodó citromot a többi gyümölcs között?

feladvány IQ-teszt rejtvény
Life
2025.10.19.
Találd meg a gyümölcsözön között megbúvó savanykás citromot, és tartozz az emberek felső pár százalékához! Ez az IQ-teszt most a koncentrációs képességedet teszteli.

Vannak azok a képes rejtvények, amiket hiába nézel, egyszerűen nem leled a megoldást. Ezért is szokták ezeket IQ-tesztként emlegetni. Most egy igazán kemény feladványt hoztunk, amit állítólag az emberek csupán 20 százaléka képes 10 másodperc alatt megfejteni. Te megtalálod a gyümölcsök között árván maradt citromot? Teszteld magad!

Képes IQ-teszt, találd meg a citromot
Mennyire vagy jó a képes IQ-tesztekben? Teszteld éleslátásodat és leld meg a citromot!
Forrás:  YouTube 

Őszi IQ-teszt

Mi lehetne őszibb a körténél és az almánál? De mi van akkor, amikor egy olyan feladványban kapnak helyet a piros és sárga gyümölcsök, amelyben egy kicsi citromot kell megtalálni? Hidd el, ez nem az egyszerű rejtvények közé tartozik, főként úgy, hogy mindössze 10 másodpercig nézheted a képet. Vigyázz, mert könnyen elragadhat az a frusztráló érzés, hogy hiába nézed, mégsem találod azt az egyedül árválkodó citromkát. Az agyad megpróbál majd becsapni, hiszen mindenben a rendszert keresi, a feleslegesnek tűnő dolgokat pedig szelektálja. Ezen a képes IQ-teszten pedig annyi hasonló forma és szín van, hogy könnyen átsiklik a lényegen a szemed. A Jagran Josh szerint ráadásul ezt a képes rejtvényt az emberek csupán igen kis százaléka képes határidőn belül megfejteni. 

Teszteld magad!

A feladat tehát, hogy 10 másodperc alatt megtaláld a képen az egyetlen citromot. Óra indul!

Képes rejtvény, IQ teszt
Találd meg ezen a képes rejtvényen a citromot! 
Forrás:  YouTube 

„Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét!” Ismerős a mondás? Nos, szerintünk az egyik legjobb limonádés recept az, amiben narancs, lime és egy kis menta is helyet kap. Persze ezt csak akkor tudod elkészíteni, ha sikerült megtalálnod a képen elrejtőzött citromot. Készül már a limonádé? Ha nem, akkor adunk egy kis segítséget, mielőtt felfedjük a megoldást.

Miben más egy citrom, mint egy alma vagy egy körte? Egyrészt biztosan ne a kukacos, félig elfogyasztott formák között keresd. Másrészt a citromnak nincs a képen levele. Ha még így se megy, ne csüggedj, lehet, hogy most nem tudtál koncentrálni, vagy egyszerűen inkább egy forró almás pitére vágyakozol, így pedig nehéz a savanykás gyümölcsre fókuszálni.

Íme a képes rejtvény megoldása

Képes rejtvény, IQ-teszt megoldás
Ott bújt el a képen a citrom!
Forrás:  YouTube 

Így már könnyű ugyan, de látod, hogy nem is bújt el annyira. Próbáld ki magad egy másik, hasonló feladványban, hiszen a gyakorlás sosem árt. Jó szórakozást!

