Állfeszesítő arcjóga – Tornával küzdj a toka ellen!

A toka mér egészen fiatal korban is kialakulhat, függetlenül attól, milyen testalkatú valaki. Mint szinte mindenre, erre a problémára is a legjobb megoldás a mozgás, persze ez esetben kicsit speciális torna, az úgynevezett arcjóga ajánlott. Kitartással jó eredményekre számíthatsz. Avagy ne ess kétségbe, ha leesett az állad!

Az arcjóga a feszes állért, a karcsú nyakért is bevethető

Forrás: Shutterstock

Mik lehetnek a toka kialakulásának okai?

Az áll alatti nagyobb zsírréteg, azaz toka létrejöttében a genetikai háttérnek, az életkornak, valamint a nem megfelelő életmódbeli tényezőknek is nagy szerepe lehet.

A kevés folyadékmennyiség is okozhatja a bőr rugalmasságának elvesztését, ami elősegíti az áll körüli zsírréteg megereszkedését, ezért nagyon fontos, hogy naponta legalább 2 liter tiszta vizet igyunk. A kellő mennyiségű folyadék az anyagcserét is felpörgeti, és hozzájárul az ásványi anyagok, vitaminok könnyebb felszívódásához is, így a fogyást is közvetetten támogatja.

A folyadékbevitel mellett érdemes A-, E- vagy C-vitaminban gazdag testápolókat, bőrápolókat használni, és az a legjobb, ha párna nélkül hajtod álomra a fejed, hiszen így kerül a nyak valódi nyugalmi helyzetbe.

Ahhoz, hogy a toka eltűnjön, nem kell azonnal plasztikai sebészhez fordulni, helyette pár otthon végezhető gyakorlattal, fej- és nyaktornával, valamint rendszeres mozgással, arcjógával tehetsz ellene. A toka megszüntetéséhez elsősorban a nyaki bőrizmokat és a fejbiccentő izmot kell megdolgoztatni, feszesíteni, mert ezek elgyengülése miatt alakul ki az áll alatti plusz réteg.

Mi is az az arcjóga?

Az arcjóga, a jól ismert jógához hasonlóan egy olyan relaxációs testmozgás, ami javítja a vérkeringést, fellazítja arcizmainkat, javítja bőrünk feszességét a homlokunktól egészen a nyakunkig. Az arcunkon ugyanúgy, mint bármely más testrészünkön, izmok helyezkednek el. Ezeknek az izmoknak az átmozgatása legalább olyan fontos, mint bármely más izmoké. Így hát miért is ne tornáztatnánk meg arcunkat is, akár a testünk többi részét?

Mik az arcjóga előnyei?

Az egyik legnagyobb előnye, hogy ha rendszeresen végezzük a gyakorlatokat, akkor akár már pár hónap alatt észrevehetőek a változások. A gyakorlatok elvégzésével serkentjük a véráramlást, aminek következtében a vérkeringés elősegíti a kollagéntermelést a bőrben és lelassítja a ráncok, illetve a halványabb vonalak megjelenését. A gyakorlatok meditációs jellege pedig segít ellazulni, javítja a hangulatot és a testtartást.