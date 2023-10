River Phoenix (23 év)

Már gyerekszínészként tündökölt Hollywoodban, aztán ezt folytatta kamaszként is, 19 évesen már Oscarra jelölték, és mindenki biztos volt benne, hogy belőle lesz az amerikai film következő korszakának meghatározó színésze, az álomgyár nagy mozisztárja. De a drogok közbeszóltak: a nagy cimbora Johnny Depp hírhedt klubja, a Viper Room előtt összeesve halt bele mindössze 23 évesen, kokain és heroin együttes túladagolásába. Az amerikai film következő korszakának meghatározó színészévé pedig az esetnél jelen lévő öccse, Joaquin vált.

James Dean (24 év)

Hihetetlennek tűnik, de James Dean mindössze három darab mozifilmben szerepelt életében, mégis minden idők legnagyobb filmsztárjai között tartjuk számon. Ebben persze szerepet játszik az is, hogy milyen szenzációsan játszott abban a három szenzációsan sikerült filmben, és az is, hogy milyen fiatalon távozott, ami nem csak a generációja ikonikus sztárjává tette, de örök legendává is. Dean egyik hobbija az autóversenyzés és a száguldás volt, és ez vált a végzetévé: vásárolt egy Porsche 550 Spyder versenyautót, és az Óriás című film forgatása idején karambolozott vele, szörnyethalva az ütközésben.

Paul Walker (40 év)

November végén lesz 10 éve, hogy életét vesztette a Halálos iramban-filmek sztárja, nem sokkal a 40. születésnapja után. Az autók iránt egész életében rajongó, autós filmek révén világsztárrá váló színész egy közúti balesetben halt meg, és még csak nem is ő vezetett. Egy jótékonysági rendezvényről távozott Roger Rodas volt autóversenyző Porschéjában ülve, azonban egy kanyarban Rodas elvesztette az uralmát a jármű felett, egy fához csapódtak, az ütközés pedig mindkettőjüket megölte. Walker halálakor a Halálos iramban 7. jeleneteinek nagy részét már felvették, de még egyáltalán nem állt készen a film. Végül úgy oldották meg a hiányát, hogy róla készült régebbi felvételek, digitális trükkök, és a rá hasonlító fivérei, Caleb és Cody helyettesítették a jelenlétét.

Sharon Tate (26 év)

Legutóbb Quentin Tarantino a Volt egyszer egy... Hollywoodban jelenítette meg Sharon Tate alakját, átírva a halálának eseményeit egy vágyott, boldogabb történetre és filmtörténelemre. Kétségtelen, hogy minden sztárhalál közül talán a legbrutálisabb Sharon Tate-é: a hatvanas évek ígéretes fiatal színésznőjeként friss házas volt épp Roman Polanski rendezővel, és nem mellesleg 8 és fél hónapos terhes, amikor a Manson-banda betört hozzá. A szektás gyilkosok mészárlást rendeztek a Tate-villában, minden ott tartózkodót megöltek, vérrel írtak a falra, és Polanskiék kisbabája sem élte túl a késszúrásokat.

Heath Ledger (28 év)

Még fájdalmasabb tud lenni egy fiatal színész halála, ha úgy érezzük, hogy épp a karrierje csúcsa felé közeledik. Az ifjú ausztrál színész Heath Ledger bizarr módon a karriercsúcsot végül elérte a halála után, hisz posztumusz megkapta a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját A sötét lovag című Batman-filmért. Könnyen lehet, hogy élete nagy szerepe okozta a halálát is: annyira elmerült a sötét lelkű Joker figurájában, hogy álmatlanságban szenvedett, gyógyszereket szedett, és végül ezek túladagolását nem bírta a szervezete.

Soós Imre (27 év)

A magyar James Deannek is szokták nevezni Soós Imrét, hiszen mindketten elképesztően fiatalon távoztak ez élők sorából, mindketten alig néhány filmmel váltak legendává, mindketten lobogóan szenvedélyes színészi játékról voltak híresek, sőt mindketten az 1950-es években élték meg azt a rövid időszakot, amikor mindenki értük lelkesedett. Persze az 1950-es évek egészen mást jelentett Amerikában, mint Magyarországon: a szegényparaszti közegből jövő Soós Imre számára először esélyt jelentettek a korszak politikai-társadalmi változásai, majd a személyes és alkotói szabadság korlátozását: utolsó filmjét, Az eltüsszentett birodalmat be is tiltották. A Ludas Matyi és Körhinta egyre rosszabb idegállapotba kerülő sztárja végül öngyilkossággal vetett véget az életének.

Marilyn Monroe (36 év)

Minden idők leghíresebb női filmsztárja, magának a mozinak az egyik szimbóluma Marilyn Monroe, akinek a karrierje is meglehetősen mozgalmasan alakult, de a magánélete még annál is zűrösebb volt. Közismertek a legendák a Kennedy elnökhöz fűződő szeretői kapcsolatáról, és viharos házasságáról Arthur Miller íróval, a rendkívül labilis sztárszínésznő sosem tudta megtalálni a harmóniát és a boldogságot. A lelkileg összeomlott színésznő halálát végül gyógyszer túladagolása okozta, hogy szándékosan-e, vagy véletlenül, azt máig sem tudni.

Bruce Lee (32 év)

A fizikai fittség egyik szimbóluma volt Bruce Lee, és mivel mindenki ismerte a kirobbanó testi erejét, a váratlan halála még megdöbbentőbben hatott. Az akciósztár az utolsó filmje utószinkronizálása közben kapott agyi ödémát, ekkor még megmentették, de két hónappal később meghalt. A hivatalos változat szerint allergiás volt az általa szedett egyik fájdalomcsillapítóra, de máig élnek a megmérgezéséről szóló feltételezések is. Bruce Lee pedig így is 20. század legnagyobb hatású harcművészévé vált, egy igazi popkulturális ikonná már életében, és a halála után is.

Brandon Lee (28 év)

Ha Bruce Lee halálát legendák övezték, akkor a legendák száma négyzetre emelkedett azután, hogy a fia is rejtélyes körülmények között vesztette az életét. A Lee családon sokak szerint egyenesen átok ül, hiszen Brandon is tragikusan korán halt meg: az apjához hasonlóan főleg harcművészeti mozikat készítő fiatal sztár A Holló című film forgatásán hunyt el, amelyben épp egy élők közé visszatérő bosszúálló halottat játszott... Az egyik jelenetben rálőttek, de a forgatáson az ilyenkor szokásos vaktöltény helyett véletlenül(?) éles lőszer került a fegyverbe – nem véletlenül került elő az esete oly sokszor Alec Baldwin ügye kapcsán.

Angus Cloud (25 év)

A legutóbbi, tragikusan fiatalon bekövetkező hollywoodi színészhalál Angus Cloud-é, akit a legtöbben talán az Eufória című sorozat drogdílere, Fez alakítójaként ismerhettek. A súlyos családi traumákkal és mentális problémákkal küzdő ifjú sztár a magánéletében is túl közeli kapcsolatot ápolt a drogokkal, és ezek halálos kombinációja okozta a halálát. A hozzá közel állók szerint végzetes baleset történhetett, és Cloud nem szándékosan dobta el magától az életét.