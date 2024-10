Beköszöntött a ballonkabát időszaka: mutatjuk, hogyan viseld – Termékekkel, árakkal

Ár: 10.995 Ft

Forrás: mohito.com

Tipp: A tökéletes megjelenés titka, hogy ne tűnj se túl mesterkéltnek, se túl elhanyagoltnak. Ezért ha ezt a szép, elegáns kabátot lezserebb darabokkal kombinálod - laza inggel, pulóverrel vagy farmerrel - akkor máris létrehozod a tökéletes egyensúlyt a megjelenésedben. Ha viszont szeretnéd megmutatni a benned rejlő nőiességet, akkor a kabáthoz vegyél fel néhány finom ékszert, élére vasalt szövetnadrágot és egy pár elegáns tűsarkú cipőt.

A kiegészítők bűvöletében

Egy klasszikus fazonú ballonkabát remekül feldobható különböző kiegészítőkkel úgy, hogy közben még komfortosabbá is tehető a komplett összeállítást. Tökéletesen illik hozzá például egy megfelelő színű, könnyed, puha sál, ami közben a nyakadat is melegen tartja. De ugyanez igaz a sapkák, kalapok esetében is, azonban a színek kiválasztásánál mindenképpen figyelj oda, hogy passzoljon a kabátod, nadrágod, szoknyád és cipőd árnyalataihoz. Ha hidegebb idő van, akkor egy pár kesztyű is tökéletes választás lehet.

Ár: 19.995 Ft

Forrás: Forrás: Tchibo

Mivel párosíthatod a ballonkabátot?

Mindennel és bármivel. Ha most azon tanakodsz, milyen legyen az a cipő, amit felveszel ehhez a kabáthoz, azt javasoljuk, hogy legyen az egy színben és stílusban is hozzá illő körömcipő vagy bokacsizma. A körömcipő letisztult, elegáns lábbeli, ami kiemeli a lábad gyönyörű formáját, hegyes orra pedig optikailag nyújtja a lábfejet. A csizma viszont kényelmes viselet rohanós hétköznapokra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: