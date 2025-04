A locsolást is túléli: ezek a vízálló sminktermékek 2025-ben a húsvét kedvencei

Húsvét 2025: újra itt a tavasz, és vele együtt a csokinyuszik, a hímes tojások – na meg a locsolók serege! Ha már előre rettegsz attól, hogy a gondosan elkészített sminked egyetlen locsolás után a nyakadig csúszik, van egy jó hírünk: a vízálló smink nem csak nyaralásra való. Az alábbi sminktermékek segítségével nemcsak, hogy túlélheted a húsvéti „zuhanyt”, de még jól is nézhetsz ki közben.

Húsvét 2025: elhoztuk a legjobb vízálló sminktermékeket!

Forrás: Getty Images

Összegyűjtöttük a legjobb vízálló sminkek listáját, amikkel nemcsak a locsolást, de akár egy egész tavaszi napot is ragyogóan kibírsz.

Húsvét 2025: vízálló szempillaspirál – Mert a tekintet nem hazudik

Ha csak egy terméket választhatsz, legyen az a vízálló szempillaspirál. A Maybelline New York Sky High vízálló változata tökéletes választás, ha drámai hatást szeretnél, ami nem kenődik el még akkor sem, ha egy vödör hideg víz zúdul rád a kertben. Karcsúsító hatása mellett hosszabbítja a pillákat, és nem hagy maga után fekete karikákat. A szempillaspirál típusa ismerős lehet TiTokról, hiszen nők milliói imádják ezt a termékcsaládot! Tipp: a szempillaspirált mindig két rétegben vidd fel – így biztosíthatod a látványos, de tartós hatást.

Szempillaspirál Lash Sensational Sky High vízálló, ár: 3 699 Ft

Forrás: dm.hu

Vízálló alapozó – A sminked védőbástyája

A vízálló alapozó 2025 egyik kihagyhatatlan terméke. A MAC face and body radiant sheer alapozója például nemcsak vízálló, de el is homályosítja az apró bőrhibákat, így filter-effektust kapsz a valóságban is. Könnyed textúrája nem nehezíti el a bőrt, és egész nap kényelmes ragyogó viseletet biztosít – még egy erősebb locsolás után is! Extra tipp: használd nedves beauty blenderrel, hogy még természetesebb hatást érj el.

MAC Face alapozó, ár: 16 500 Ft

Forrás: douglas.hu

Vízálló szemceruza és szemhéjtus – A tekinteted fókuszban marad

A szemhéjad érzékeny terület, így különösen fontos, hogy a használt termékek ott is megbízhatóak legyenek. Nem kopik le akkor sem, ha könnybe lábad a szemed egy parfümös locsolóvers hallatán.

Szemceruza, Masterpiece Wow Liner - Nr. 300 Midnight Black, ár: 3 099 Ft

Forrás: dm.hu

Vízálló rúzs és szájkontúr – A mosolyod is megérdemli a tartósságot

Ne csak a szemedre és az arcbőrödre gondolj – a tökéletes húsvéti megjelenéshez hozzátartozik az ápolt, színes ajak is. Egy vízálló rúzs vagy szájkontúr ceruza nemcsak kiemeli az ajkaidat, de biztosítja, hogy a szín a helyén maradjon akkor is, ha egy-egy locsolás után kortyolsz egy pohár pezsgőt, vagy épp beleharapsz a kalácsba.