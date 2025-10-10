Alvadékos menstruáció: ártalmatlan jelenség vagy figyelmeztető tünet?

A menstruáció a női szervezet természetes folyamata, amelynek lefolyása egyénenként eltérő lehet. Van, akinél néhány napig tart, másoknál hosszabb ideig, és a vérzés mennyisége, színe vagy állaga is változó. Az alvadékos menstruáció sok nő számára ijesztő, pedig az esetek többségében teljesen normális jelenségről van szó. Ugyanakkor a szakértők hangsúlyozzák: ha az alvadékok rendszeresen, nagy mennyiségben jelennek meg, vagy más panaszok is társulnak hozzájuk, orvosi vizsgálat szükséges.

Forrás: Shutterstock

Mi számít átlagos menstruációnak?

A nőgyógyászati tapasztalatok alapján a menstruációs vérzés során kisebb alvadékok megjelenése teljesen természetes. A méh belső felszínéről leváló nyálkahártya ugyanis vérrel együtt távozik, és az alvadásgátló anyagok lebomlása miatt időnként kisebb csomók képződhetnek. A szakirodalom szerint átlagosan 2–3 cm átmérőjű alvadékok még normálisnak tekinthetők, különösen a vérzés első két napján, amikor a legintenzívebb a menstruáció.

Mikor jelezhet problémát?

Ha az alvadékok nagyobbak, gyakran tenyérnyi mennyiségűek, vagy a vérzés szokatlanul erős és elhúzódó, az már kóros folyamatra utalhat. A nőgyógyászok szerint ilyenkor felmerülhet mióma, polip, hormonális egyensúlyzavar vagy véralvadási probléma. Szintén figyelmeztető tünet, ha a menstruáció mellett erős görcsök, szédülés, fáradtság, esetleg vashiányos vérszegénység jelentkezik. Ezek a panaszok mind indokolttá teszik a nőgyógyászati kivizsgálást.

Hogyan vizsgálják és kezelik?

A pontos diagnózis érdekében a nőgyógyász ultrahangvizsgálatot végezhet, hormonvizsgálatokat rendelhet el, és szükség esetén további képalkotó eljárásokat is alkalmazhat. A kezelés mindig a kiváltó októl függ: hormonális egyensúlyzavar esetén gyógyszeres terápia, mióma vagy polip esetén műtéti eltávolítás jöhet szóba. Enyhébb esetekben életmódbeli változtatások – például a stressz csökkentése, a testsúly rendezése és a rendszeres testmozgás – is segíthetnek a panaszok mérséklésében.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az alvadékos menstruáció önmagában nem betegség, hanem tünet. Ha időnként fordul elő, és nem kísérik más panaszok, nincs ok aggodalomra. Ha azonban visszatérően jelentkezik, nagyobb mennyiségben vagy más kóros jelekkel társul, mindenképpen javasolt nőgyógyászhoz fordulni.