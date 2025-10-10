Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pofonegyszerű francia konty, amivel sikkesebb leszel, mint valaha

Getty Images Europe - Moritz Scholz
frizura frizuradivat francia
Nagy Kata
2025.10.10.
A francia nők aztán tudják, mitől döglik a légy: olyan nemes egyszerűséggel prezentálják a klasszikus eleganciát, hogy egy percig sincs kétségünk afelől, hogy az anyatejjel együtt szívták magukba a stílusérzéket. Az egyik legjellegzetesebb frizurájukat, a francia kontyot te is másodpercek alatt elkészítheted.

A francia konty olyan, mint egy krémes tiramisu délután négykor: nem tart sokáig és azonnal feldobja a napodat!

Emily Blunt francia kontyot visel
Emily Blunt is előszeretettel visel francia kontyot. 
Forrás: Getty Images North America

5 perces francia konty

Ha életedben egy francia filmet is láttál már, akkor egészen biztosan volt benne egy jelenet, amikor az elegáns főhősnő egy nagy, ropogós fehér ingben csak úgy mellékesen kontyba kötötte a haját, ami olyan tökéletes, mégis lezser hatást keltett, ami neked még soha életedben nem sikerült órákon át tartó kínlódás után sem. Egészen mostanáig! 

Ez az elegáns frizura ugyanis egyáltalán nem olyan ördöngösség, mint amilyennek gondolod: a kulcs a megfelelő előkészítés.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 03: A guest wears slicked-back auburn hair pulled into a low bun, black cat-eye sunglasses, small stud earrings and oversized ribbed gold cuff bracelets, black tailored single-button blazer jacket with strong shoulders, outside Nina Ricci, during Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026, on September 03, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A francia konty minden hajszínnel jól mutat. 
Forrás: Getty Images Europe

Ehhez a hajstílushoz ugyanis nem kell frissen mosott haj, sőt, kifejezetten könnyebb elkészíteni több napos frizurából. Ha pedig szeretnél extrán biztosra menni, használj mattító port, így megakadályozhatod, hogy a tincseid elszabaduljanak. 

A francia konty elkészítése egyszerű: fogd az egyik kezedbe a hajadat, tekerd meg, a másik kezeddel pedig tűzd meg hajtűvel, hullámcsattal, vagy éppen egy ceruzával – ami csak úgy a kezed ügyébe kerül! 

Ha pedig szeretnél egy kis extra hatást, akkor tűzz bele pár díszes csatot, így akár egy elegánsabb eseményre is szuper lehet!

Ennek a frizurának nem kell olyan szorosnak és rendezettnek lennie, mint a sleek bunnak, pont az a lényeg, hogy úgy tűnjön, mintha csupán fél percet foglalkoztál volna a frizurával. Az efortless megjelenés jegyében használj minimális sminket hozzá: egy kis szempillaspirál és egy vadító piros rúzs bőven elég, majd az egészet koronázd meg egy finom parfümmel! 

