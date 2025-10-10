Pofonegyszerű francia konty, amivel sikkesebb leszel, mint valaha

A francia konty olyan, mint egy krémes tiramisu délután négykor: nem tart sokáig és azonnal feldobja a napodat!

Emily Blunt is előszeretettel visel francia kontyot.

Forrás: Getty Images North America

5 perces francia konty

Ha életedben egy francia filmet is láttál már, akkor egészen biztosan volt benne egy jelenet, amikor az elegáns főhősnő egy nagy, ropogós fehér ingben csak úgy mellékesen kontyba kötötte a haját, ami olyan tökéletes, mégis lezser hatást keltett, ami neked még soha életedben nem sikerült órákon át tartó kínlódás után sem. Egészen mostanáig!

Ez az elegáns frizura ugyanis egyáltalán nem olyan ördöngösség, mint amilyennek gondolod: a kulcs a megfelelő előkészítés.

A francia konty minden hajszínnel jól mutat.

Forrás: Getty Images Europe

Ehhez a hajstílushoz ugyanis nem kell frissen mosott haj, sőt, kifejezetten könnyebb elkészíteni több napos frizurából. Ha pedig szeretnél extrán biztosra menni, használj mattító port, így megakadályozhatod, hogy a tincseid elszabaduljanak.

A francia konty elkészítése egyszerű: fogd az egyik kezedbe a hajadat, tekerd meg, a másik kezeddel pedig tűzd meg hajtűvel, hullámcsattal, vagy éppen egy ceruzával – ami csak úgy a kezed ügyébe kerül!

Ha pedig szeretnél egy kis extra hatást, akkor tűzz bele pár díszes csatot, így akár egy elegánsabb eseményre is szuper lehet!

Ennek a frizurának nem kell olyan szorosnak és rendezettnek lennie, mint a sleek bunnak, pont az a lényeg, hogy úgy tűnjön, mintha csupán fél percet foglalkoztál volna a frizurával. Az efortless megjelenés jegyében használj minimális sminket hozzá: egy kis szempillaspirál és egy vadító piros rúzs bőven elég, majd az egészet koronázd meg egy finom parfümmel!