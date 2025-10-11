Chelsea blowout: így varázsolj Katalin hercegnéhez méltó frizurát otthon

Ha van olyan frizura, amit generációk óta az inspirációs mappák és a TikTok-tutorialok csúcsán őrizgetünk, az Katalin hercegnéé. Nem véletlenül, hiszen a haját szinte mindig a klasszikus Chelsea blowout technikával készítik el, amely elegáns, mégis laza, természetesnek ható hullámokat eredményez. Ez a frizura egyfajta „royal soft glam”. Pont az a kategória, amitől úgy nézel ki, mintha most léptél volna ki egy londoni fodrászatból, ahol a stylist a királyi család vendéglistáján van.

Katalin hercegné előszeretettel viseli a Chelsea blowout frizurát

Forrás: Corbis Sport

Így készítsd el a híres Chelsea blowout frizurát úgy, mintha Katalin hercegné fodrászánál jártál volna

A blowout alapvetően egy olyan szárítási technika, amelynél a haj volumenes, fényes és tartós lesz. Mintha a hajszárítóval együtt egy varázspálcát is használtak volna. A Chelsea blowout London egyik legmenőbb fodrásznegyedéről, Chelsea-ről kapta a nevét, ahol az állandó vendégek közé tartoznak hírességek, üzletasszonyok és a királyi család tagjai is.

Katalin hercegné haját szinte mindig ebben a stílusban készítik. Nem túl mesterkélt, nem túl loknis, inkább puha hullámokkal játszó, friss hatású, amitől egyszerre tűnik kifinomultnak és természetesnek. Pont az a frizura, amit látva az ember hirtelen elhiszi, hogy ő is képes lenne reggel 7-kor mosolyogva vinni három gyereket az iskolába, majd valamilyen diplomáciai találkozóra rohanni.

Hogyan készítsd el otthon?



1. Előkészítés

A hajmosás után használj volumennövelő habot vagy hővédőt, mert senki sem szeretné a „Chelsea blowout by frizz explosion” verziót. A kulcs: ne legyen túl sok termék, a könnyedség a lényeg.

2. Szárítás

Itt jön a varázslat: a nagy méretű körkefe és a hajszárító. A tincseket szárítás közben felfelé húzd, hogy dús legyen a hajtöved, majd engedd le hullámba. Ez adja azt a híres ruganyosságot, amitől a haj nem lapul le egy óra múlva.

3. Hullámtechnika

Nem göndörítőről beszélünk! A cél az, hogy a hajvégek lágyan kifelé vagy befelé forduljanak, mintha a hajad csak úgy spontán döntött volna úgy, hogy szépen áll.

4. Fixálás

Egy kevés hajlakk vagy shine spray jöhet, de csak mértékkel. A Chelsea blowout lényege, hogy ne úgy nézzen ki, mintha betonba öntötték volna.