Kéz- és körömápolási technikák, amelyek ijesztően öregnek mutatják a kezeidet

Elizabeth Garcia profi manikűrös olyan hírességeket vett már kezelésbe, mint például Amanda Seyfried vagy Jamie Lee Curtis. A szakmában eltöltött évtizedek alatt megfigyelte, melyek azok a kéz- és körömápolási technikák, ha tetszik rossz szokások, amelyek nemhogy nem teszik széppé a kezet, de épp ellenkezőleg: jelentősen öregítik.

Kéz- és körömápolási technikák, amelyek többet ártanak, mint használnak.

A jó hír, hogy a szakember elárult 3 körmökhöz kapcsolódó trükköt is, amely segít fiatalossá varázsolni a kézfejet, a körmöket és a tenyereket is. Akár otthon veted be, akár szalonba látogatsz el, ezeket a módszereket mindenképp próbáld ki, főleg télen, amikor a kéz egyébként is a legtöbb időjárási kihívásnak van kitéve.

Kéz- és körömápolási technikák, amelyeket sürgősen iktass ki a rutinodból

1. Fényvédő használatának elhanyagolása

Nem használsz fényvédő krémet? Vagy használsz, de csak nyáron, és akkor is csak az arcodra? Nagy hiba! Ahogy beköszönt a csípős idő, szerezz be egy jó minőségű SPF-krémet, és legalább esténként masszírozd be a bőrödbe.

Kéz- és körömápolási technikák: egy jó fényvédőkrém a pigmentfoltoktól is megvéd.

2. Körömágy elhanyagolása

Nem is hinnéd, milyen fontos a körömágy ápolása. Nem mindegy, hogy szép, ápolt körmökkel mész a randira, vagy olyanokkal, amelyek mellett kiszáradt a bőr és úgy néz ki, mintha rendszeresen rágnád. A körömágyolaj hidratálja a kezet, használd rendszeresen, körömbőrvágó ollóval.

Kéz- és körömápolási technikák: tartsd karban a körömágyaid!

3. Lekopott körömlakk

Jaj! A lepattogzott körömlakk, főleg, ha az piros vagy lila, rettentően öregíti a kezeket; jobb újrafesteni vagy eltávolítani.

A lekopott köröm sokat ront az összképen.

4. Ritka manikűr

A rendszeres manikűr karbantartja a körömágyat, a bőrt és a körömformát, így a kezek sokáig fiatalosak maradnak. Időnként nem árt időt szakítani egy paraffinos kézápolásra, vagy beszerezhetsz magadnak jó illatú, tápláló hatóanyagokkal teli kézmaszkot.

A paraffinos kézápolás néha bele kell férjen az idődbe.

5. Körömlakk felvitele, minden esztétikai érzéket mellőzve

A körömlakkot, legyen az nude vagy matt kék, mindig tiszta kézre és pontosan vidd fel. Kezdd a köröm közepén, majd haladj a szélek felé, elkerülve a körömfestést.

Lakkozz precízen — nincs rosszabb, mint egy összekent köröm.

6. Nem megfelelő körömforma

A négyzetes körömforma bármikor is jön divatba, öregít, míg a lekerekített vagy mandulaforma lágyítja a kéz vonalát és nyújtja az ujjakat.