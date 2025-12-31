Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kéz- és körömápolási technikák, amelyek ijesztően öregnek mutatják a kezeidet

rossz szokás körömápolás baki kézápolás bőröregedés
Jónás Ágnes
2025.12.31.
Hagyján, hogy idővel veszít a rugalmasságából a nyakunk, a kezünk is egy olyan kényes terület, amelyen az öregedés jelei elsőként mutatkoznak meg. Profi manikűrös árulta el, melyek azok az ártalmas kéz- és körömápolási technikák, amelyek jóval megviseltebbnek mutatják a kezeidet, mint amilyenek valójában. Te is elkövetted valamelyiket?

Elizabeth Garcia profi manikűrös olyan hírességeket vett már kezelésbe, mint például Amanda Seyfried vagy Jamie Lee Curtis. A szakmában eltöltött évtizedek alatt megfigyelte, melyek azok a kéz- és körömápolási technikák, ha tetszik rossz szokások, amelyek nemhogy nem teszik széppé a kezet, de épp ellenkezőleg: jelentősen öregítik. 

kéz- és körömápolási technikák
Kéz- és körömápolási technikák, amelyek többet ártanak, mint használnak. 
Forrás: Shutterstock

A jó hír, hogy a szakember elárult 3 körmökhöz kapcsolódó trükköt is, amely segít fiatalossá varázsolni a kézfejet, a körmöket és a tenyereket is. Akár otthon veted be, akár szalonba látogatsz el, ezeket a módszereket mindenképp próbáld ki, főleg télen, amikor a kéz egyébként is a legtöbb időjárási kihívásnak van kitéve.

Kéz- és körömápolási technikák, amelyeket sürgősen iktass ki a rutinodból

1. Fényvédő használatának elhanyagolása

Nem használsz fényvédő krémet? Vagy használsz, de csak nyáron, és akkor is csak az arcodra? Nagy hiba! Ahogy beköszönt a csípős idő, szerezz be egy jó minőségű SPF-krémet, és legalább esténként masszírozd be a bőrödbe. 

kéz- és körömápolási technikák
Kéz- és körömápolási technikák: egy jó fényvédőkrém a pigmentfoltoktól is megvéd. 
Forrás: Shutterstock

2. Körömágy elhanyagolása 

Nem is hinnéd, milyen fontos a körömágy ápolása. Nem mindegy, hogy szép, ápolt körmökkel mész a randira, vagy olyanokkal, amelyek mellett kiszáradt a bőr és úgy néz ki, mintha rendszeresen rágnád. A körömágyolaj hidratálja a kezet, használd rendszeresen, körömbőrvágó ollóval.

kéz- és körömápolási technikák
Kéz- és körömápolási technikák: tartsd karban a körömágyaid! 
Forrás: Shutterstock

3. Lekopott körömlakk 

Jaj! A lepattogzott körömlakk, főleg, ha az piros vagy lila, rettentően öregíti a kezeket; jobb újrafesteni vagy eltávolítani.

kéz- és körömápolási technikák
A lekopott köröm sokat ront az összképen. 
Forrás: Shutterstock

4. Ritka manikűr

A rendszeres manikűr karbantartja a körömágyat, a bőrt és a körömformát, így a kezek sokáig fiatalosak maradnak. Időnként nem árt időt szakítani egy paraffinos kézápolásra, vagy beszerezhetsz magadnak jó illatú, tápláló hatóanyagokkal teli kézmaszkot.

kéz- és körömápolási technikák
A paraffinos kézápolás néha bele kell férjen az idődbe. 
Forrás: Shutterstock

5. Körömlakk felvitele, minden esztétikai érzéket mellőzve 

A körömlakkot, legyen az nude vagy matt kék, mindig tiszta kézre és pontosan vidd fel. Kezdd a köröm közepén, majd haladj a szélek felé, elkerülve a körömfestést.

kéz- és körömápolási technikák
Lakkozz precízen — nincs rosszabb, mint egy összekent köröm. 
Forrás: Shutterstock

6. Nem megfelelő körömforma

A négyzetes körömforma bármikor is jön divatba, öregít, míg a lekerekített vagy mandulaforma lágyítja a kéz vonalát és nyújtja az ujjakat.

kéz- és körömápolási technikák
Kéz- és körömápolási technikák: négyzetes körömforma helyett válassz inkább a természetes verziók közül. 
Forrás: Shutterstock

Fiatalíts az alábbi 3 kéz- és körömápolási technikával

1. Hidratálás: nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a hidratálás az egyik legjobb anti-aging titok, kívül-belül.

2. Énidő kollagénkesztyűben: a szakember a kollagénnel, argánolajjal és virágkivonatokkal impregnált kesztyűket ajánlja, amlyk táplálják a bőrt és a körömágyat.

3. Figyeld a körömtrendeket, de mindig azt válaszd, ami a legközelebb áll a természeteshez: a Hailey Bieber által népszerűsített glazed donut körömforma optikailag kifejezetten fiatalosnak hat.

 

