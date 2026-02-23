Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
örök fiatalság

Esmeralda segítségével te is megtudhatod a kortalan szépség titkát: mutatjuk Leticia Calderón tippjeit - Videó

örök fiatalság Leticia Calderón Esmeralda
Life.hu
2026.02.23.
Az 57 éves színésznő exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben kifejtette a praktikákat, amik segítenek neki a fiatalos külső fenntartásában. Az Esmeralda sztárja, Leticia Calderón jelenleg a Nagy Duett-zsűrijében kápráztatja el hétről-hétre a rajongóit.

Elképesztő belegondolni, de már 29 év telt el azóta, hogy először láthattuk a tévéképernyőkön az Esmeralda című szappanoperát. A Leticia Calderón főszereplésével készült sorozat akkora népszerűségnek örvendett hazánkban, hogy a rajongók egyízben még Esmeralda szemműtétére is gyűjtést rendeztek. Nemrég pedig kiderült, hogy hazánkba érkezik a szappanoperák koronázatlan királynője, ugyanis zsűritagként részt vesz a TV2 Nagy Duett című műsorában. 

Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét
Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét
Forrás:  TV2 Sajtószoba

Esmeralda elárulta a kortalan szépség titkát

A Life.hu csapatának sikerült interjút készítenie Leticia Calderónnal, aki elárulta, hogyan érzi magát Magyarországon és kifejtette azt is, hogy mit tesz azért, hogy 57 évesen évtizedeket tagadhat le a korából.

A szappanoperasztárral készült exkluzív interjúnkat itt tudjátok megtekinteni:

@life.hu_official

Elárulta kortalan szépségének titkát az Esmeralda sztárja Leticia Calderón A Nagy Duett forgatása miatt érkezett Budapestre és ennek az apropójából megosztotta velünk féltve őrzött szépségtitkait. #life #LeticiaCalderón #Esmeralda #szappanopera #szépség #szépségtippek #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

A Nagy Duett-kulisszatitkaival foglalkozó további cikkeinket pedig itt tudjátok elolvasni:

Lékai-Kiss Ramóna ruhájától felrobbant a stúdió – Nézd meg A Nagy Duett 2. adásának divatpillanatait

Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna istennőként ragyogtak a reflektorfényben!

Feszült pillanatok A Nagy Duettben: három versenyzőt is hazaküldtek a nézők

Nyolc páros és egy trió lépett színpadra A Nagy Duett nyolcadik évadának második élő show-jában. Az előző adásban Stana Alexandra és Galambos Lajos esett ki, ők kapták a legkevesebb nézői szavazatot, de kiknek kellett most búcsút venni a versenytől?

Hatalmas meglepetéssel indít A Nagy Duett: zsűrizni érkezik hazánkba a Betty, a csúnya lány főszereplője

Sokak nagy kedvencével indul a TV2-n A Nagy Duett. Ana Maria Orozco, a Betty, a csúnya lány színésznője is értékeli a produkciókat.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu