Esmeralda segítségével te is megtudhatod a kortalan szépség titkát: mutatjuk Leticia Calderón tippjeit - Videó

Elképesztő belegondolni, de már 29 év telt el azóta, hogy először láthattuk a tévéképernyőkön az Esmeralda című szappanoperát. A Leticia Calderón főszereplésével készült sorozat akkora népszerűségnek örvendett hazánkban, hogy a rajongók egyízben még Esmeralda szemműtétére is gyűjtést rendeztek. Nemrég pedig kiderült, hogy hazánkba érkezik a szappanoperák koronázatlan királynője, ugyanis zsűritagként részt vesz a TV2 Nagy Duett című műsorában.
Esmeralda elárulta a kortalan szépség titkát
A Life.hu csapatának sikerült interjút készítenie Leticia Calderónnal, aki elárulta, hogyan érzi magát Magyarországon és kifejtette azt is, hogy mit tesz azért, hogy 57 évesen évtizedeket tagadhat le a korából.
