Esmeralda segítségével te is megtudhatod a kortalan szépség titkát: mutatjuk Leticia Calderón tippjeit - Videó

Elképesztő belegondolni, de már 29 év telt el azóta, hogy először láthattuk a tévéképernyőkön az Esmeralda című szappanoperát. A Leticia Calderón főszereplésével készült sorozat akkora népszerűségnek örvendett hazánkban, hogy a rajongók egyízben még Esmeralda szemműtétére is gyűjtést rendeztek. Nemrég pedig kiderült, hogy hazánkba érkezik a szappanoperák koronázatlan királynője, ugyanis zsűritagként részt vesz a TV2 Nagy Duett című műsorában.

Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét

Forrás: TV2 Sajtószoba

Esmeralda elárulta a kortalan szépség titkát

A Life.hu csapatának sikerült interjút készítenie Leticia Calderónnal, aki elárulta, hogyan érzi magát Magyarországon és kifejtette azt is, hogy mit tesz azért, hogy 57 évesen évtizedeket tagadhat le a korából.

A szappanoperasztárral készült exkluzív interjúnkat itt tudjátok megtekinteni:

@life.hu_official Elárulta kortalan szépségének titkát az Esmeralda sztárja Leticia Calderón A Nagy Duett forgatása miatt érkezett Budapestre és ennek az apropójából megosztotta velünk féltve őrzött szépségtitkait. #life #LeticiaCalderón #Esmeralda #szappanopera #szépség #szépségtippek #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

