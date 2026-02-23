Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Korpás zakó, karúszókra emlékeztető felső, nevetséges uszkárminta: íme, a BAFTA 2026 legrosszabb szettjei

WireImage - Samir Hussein
világsztárok BAFTA-gála BAFTA 2026
Jónás Ágnes
2026.02.23.
Az egyediség sok esetben a jó ízlés rovására ment a 79. British Academy Film Awards gáláján. Divatfronton számos elismert sztár választott fazont és színt illetően előnytelen, túlstilizált ruhakölteményt a BAFTA 2026-ra. Mutatjuk a legrémisztőbb szetteket és a legelőnytelenebbül öltözött hírességeket.

A 79. British Academy Film Awards gálája a filmes sikerek mellett látványos divatbakikat is hozott. Egyes hírességek a szerencsétlen szín- és fazonválasztásnak köszönhetően igencsak leírták magukat a BAFTA 2026 vörös szőnyegén. 

Leonardo DiCaprio még a BAFTA 2026 legrosszabb szettjei láttán is derűs maradt.
Leonardo DiCaprio láthatóan jól szórakozott. Még a BAFTA 2026 legrosszabb szettjei láttán is derűs maradt. 
Forrás: BAFTA

 A BAFTA 2026 legrosszabb szettjei

  • Sok mindent láttunk már, de az idei BAFTA még mindig tudott újat mutatni divat tekintetében.
  • Egyes szettek beleégtek a retinánkba, és esélyünk nincs szabadulni tőlük. 
  • Mutatjuk a BAFTA 2026 legmegosztóbb szettjeit. 

Míg Katalin hercegné káprázatos ruhában hódított és Klyie Jenner is tündökölt klasszikusan elegáns estélyi ruhájában, addig bizonyos hírességek ruháinak koncepciója elnyomta a viselő személyiségét. Voltak, akik túlságosan szoborszerű, mások simán csak rosszul szabott ruhában jelentek meg. A BAFTA 2026 nyerteslista már megvan, következzenek most a legszerencsétlenebb összeállítások a divat terepéről. 

Audrey Nuna

Még mindig keressük a szavakat Audrey Nuna uszkármintás Thom Bowne alkalmi ruhájára. A terebélyes szoknyát színben passzoló kardigánnal párosította, amelyet sötétkék nyakkendővel, fodros gallérral és kék rúzzsal tetézett. A megjelenés kreatív, de mivel túl sok részlet zsúfolódott a szettben, az összhatás inkább kaotikussá és nevetségessé vált. 

Audrey Nuna attends BAFTA 2026
Audrey Nuna BAFTA 2026-os szettjére nem találjuk a szavakat. 
Forrás: Getty Images Europe

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst talán Jane Austen előtt kívánt tisztelegni: megjelenését egy rózsaszín puffos ujjú Valentino kabátka tette emlékezetessé, olyannyira, hogy sajnos nem is tudjuk kitörölni az emlékezetünkből. Az oversize gömbszerű ujjak karúszókra emlékeztetnek, és teljesen elvonják a figyelmet az alatta viselt klasszikusan elegáns fekete-fehér maxi ruháról.

Kirsten Dunst BAFTA 2026
Kirsten Dunst hatalmas, gömbszerű puffos ujjakkal pózolt.
Forrás: Getty Images Europe

Maya Rudolph

Fekete-fehér Chanel ruhája azért került a legborzasztóbb öltözékek listájára, mert a szoknya aszimmetrikus része úgy hat, mintha épp le akarna esni a színésznőről. A bő ujjak és az előnytelen zokniszerű cipő csak tovább rontják az összképet – látszik, hogy Maya Rudolph sem érzi magát komfortosan a szettben.
 

Maya Rudolph BAFTA 2026
Maya Rudolph a BAFTA-gálán. A cipő harmonizál a ruhával, mégis rendkívül esetlen az összhatás. 
Forrás: Getty Images Europe

Erin Doherty

Erin Doherty egy kúp alakú, szoborszerű Louis Vuitton ruha mellett döntött, és bár a kreáció különleges, mégis olyan hatást kelt, mint egy hajtogatott szalvéta. A Met-gálára sokkal jobban illett volna ez az installációszerű fekete ruhaköltemény. 

Erin Doherty BAFTA 2026
Erin Doherty büszkén viselte szoborszerű ruháját a BAFTA gálán.
Forrás: BAFTA

Ethan Hawke 

Első ránézésre semmi gond nincs Uma Thurman exférjének Armani-öltönyével, ám, ha jobban megnézzük, látjuk, hogy az apró pöttyök a fekete letisztult zakón úgy hatnak, mintha a színész hagyta volna széthullani a korpát a vállán. Az egyedi minta nyilván tudatos döntés volt, de vizuálisan zavaró lett, amit a vékony bőrszíjas nyakkendő csak tovább rontott. Nagyobb pettyekkel sokkal jobban működött volna a szett. 

Ethan Hawke BAFTA 2026
Ethan Hawke most nem választott jól, na de majd legközelebb.
Forrás: BAFTA

 

Aimee Lou Wood 

Ez a test vonalát követő halvány rózsaszín Emilia Wickstead-estélyi akár sikert is arathatott volna. Nem volt azonban a legjobb választás, mert a ruha színe az amúgy is világos bőrű Aimee-t kifejezetten sápasztotta, az összhatás pedig olyan lett, mintha egy szorongó henger állna a kamerák előtt.

Aimee Lou Wood BAFTA 2026
Aimee Lou Wood láthatóan önmagától is meg van szeppenve a BAFTA vörös szőnyegén.
Forrás: WireImage

Reméljük, hogy a hírességek jövőre sokkal jobb döntéseket hoznak majd a szettek terén. 

