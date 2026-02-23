Korpás zakó, karúszókra emlékeztető felső, nevetséges uszkárminta: íme, a BAFTA 2026 legrosszabb szettjei

A 79. British Academy Film Awards gálája a filmes sikerek mellett látványos divatbakikat is hozott. Egyes hírességek a szerencsétlen szín- és fazonválasztásnak köszönhetően igencsak leírták magukat a BAFTA 2026 vörös szőnyegén.

Leonardo DiCaprio láthatóan jól szórakozott. Még a BAFTA 2026 legrosszabb szettjei láttán is derűs maradt.

Forrás: BAFTA

A BAFTA 2026 legrosszabb szettjei Sok mindent láttunk már, de az idei BAFTA még mindig tudott újat mutatni divat tekintetében.

Egyes szettek beleégtek a retinánkba, és esélyünk nincs szabadulni tőlük.

Mutatjuk a BAFTA 2026 legmegosztóbb szettjeit.

Míg Katalin hercegné káprázatos ruhában hódított és Klyie Jenner is tündökölt klasszikusan elegáns estélyi ruhájában, addig bizonyos hírességek ruháinak koncepciója elnyomta a viselő személyiségét. Voltak, akik túlságosan szoborszerű, mások simán csak rosszul szabott ruhában jelentek meg. A BAFTA 2026 nyerteslista már megvan, következzenek most a legszerencsétlenebb összeállítások a divat terepéről.

Audrey Nuna

Még mindig keressük a szavakat Audrey Nuna uszkármintás Thom Bowne alkalmi ruhájára. A terebélyes szoknyát színben passzoló kardigánnal párosította, amelyet sötétkék nyakkendővel, fodros gallérral és kék rúzzsal tetézett. A megjelenés kreatív, de mivel túl sok részlet zsúfolódott a szettben, az összhatás inkább kaotikussá és nevetségessé vált.

Audrey Nuna BAFTA 2026-os szettjére nem találjuk a szavakat.

Forrás: Getty Images Europe

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst talán Jane Austen előtt kívánt tisztelegni: megjelenését egy rózsaszín puffos ujjú Valentino kabátka tette emlékezetessé, olyannyira, hogy sajnos nem is tudjuk kitörölni az emlékezetünkből. Az oversize gömbszerű ujjak karúszókra emlékeztetnek, és teljesen elvonják a figyelmet az alatta viselt klasszikusan elegáns fekete-fehér maxi ruháról.

Kirsten Dunst hatalmas, gömbszerű puffos ujjakkal pózolt.

Forrás: Getty Images Europe

Maya Rudolph

Fekete-fehér Chanel ruhája azért került a legborzasztóbb öltözékek listájára, mert a szoknya aszimmetrikus része úgy hat, mintha épp le akarna esni a színésznőről. A bő ujjak és az előnytelen zokniszerű cipő csak tovább rontják az összképet – látszik, hogy Maya Rudolph sem érzi magát komfortosan a szettben.



Maya Rudolph a BAFTA-gálán. A cipő harmonizál a ruhával, mégis rendkívül esetlen az összhatás.

Forrás: Getty Images Europe

Erin Doherty

Erin Doherty egy kúp alakú, szoborszerű Louis Vuitton ruha mellett döntött, és bár a kreáció különleges, mégis olyan hatást kelt, mint egy hajtogatott szalvéta. A Met-gálára sokkal jobban illett volna ez az installációszerű fekete ruhaköltemény.