Vérmérgezést és PTSD-t okozott egy nőnek a félresikerült plasztikai beavatkozása

Senkinek sem kívánjuk, hogy olyan csapásokon kelljen keresztülmennie, mint Bonnie-Louise Coopernek, aki majdnem belehalt egy műtét utáni vérmérgezésbe. Az egygyermekes édesanya csupán feszesebb popsira vágyott, ezért bevállalt egy brazil fenékemelő műtétet (BBL-t), amely majdnem az életébe került. Bonnie most szószólójává vált a kétes hírnevű plasztikai beavatkozás betiltását szorgalmazó szervezeteknek.

Bonnie-Louise Cooper majdnem belehalt a hírhedt plasztikai beavatkozásba

Forrás: Youtube

Nem Bonnie-Louise Cooper az egyetlen, aki életveszélyes állapotba került a plasztikai műtét miatt Az eljárást a legkockázatosabb plasztikai műtétek közé sorolják, mivel számtalan esetben okozott már egészségügyi krízist.

BBL-je után Jordan James Parke hátsó felét húsevő baktériumok támadták meg ,

Egy édesanya, Sasha Dead kómába esett egy elhibázott beavatkozás után,

A 30 éves Kayla Jade vért hányt a BBL-je után,

2024-ben egy ötgyermekes édesanya, Alice Webb az életét veszítette, miután komplikációk léptek fel a műtét alatt.

Mi az a BBL? Az angol Brazilian Butt Lift kifejezés rövidítése, amely a brazil fenékfeltöltést jelenti. A plasztikai beavatkozás során a páciens saját leszívott zsírját pumpálják a popsijába, hogy teltebb és kerekebb idomokat hozzanak létre.

A Daily Star arról ír, hogy a 28 éves Bonnie-Louise Cooper Angliában végeztette el magán a brazil fenéktöltést, azonban vérmérgezést kapott a műtőasztalon, ami miatt hetekre kórházba került. A szepszis annyira súlyos volt, hogy hónapokkal később is fizikoterápiára szorul, mert a lábai folyamatosan zsibbadnak. A megpróbáltatásai miatt pedig PTSD vagyis poszttraumás stressz szindróma alakult ki nála.

„Akik ezt tették velem, tudták, hogy egy 6 éves kisfiú édesanyja vagyok, és hogy a gyermekem árvává válhatott volna. Nem vették komolyan a munkájukat, mi pedig naivak voltunk, olyan emberek vezettek félre, akiket orvosoknak hittünk. Most már nem tudok bízni egyetlen szakemberben sem, és a mai napig szenvedek a lábaim bizsergése miatt" — nyilatkozta az édesanya, aki most a brit parlament elé tárta javaslatát, amely betiltaná a kétes hírnevű plasztikai beavatkozás elvégzését Angliában.