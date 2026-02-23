Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vérmérgezést és PTSD-t okozott egy nőnek a félresikerült plasztikai beavatkozása

életveszély bbl plasztikai beavatkozás
Komáromi Bence
2026.02.23.
Megrázó hírek érkeztek. Majdnem tragédiába torkolt egy elhibázott plasztikai beavatkozás Angliában. Egy brit édesanya ugyanis vérmérgezést kapott egy elhibázott BBL-műtétet követően.

Senkinek sem kívánjuk, hogy olyan csapásokon kelljen keresztülmennie, mint Bonnie-Louise Coopernek, aki majdnem belehalt egy műtét utáni vérmérgezésbe. Az egygyermekes édesanya csupán feszesebb popsira vágyott, ezért bevállalt egy brazil fenékemelő műtétet (BBL-t), amely majdnem az életébe került. Bonnie most szószólójává vált a kétes hírnevű plasztikai beavatkozás betiltását szorgalmazó szervezeteknek.

Bonnie-Louise Cooper majdnem belehalt a hírhedt plasztikai beavatkozásba
Forrás: Youtube

 

Nem Bonnie-Louise Cooper az egyetlen, aki életveszélyes állapotba került a plasztikai műtét miatt

  • Az eljárást a legkockázatosabb plasztikai műtétek közé sorolják, mivel számtalan esetben okozott már egészségügyi krízist. 
  • BBL-je után Jordan James Parke hátsó felét húsevő baktériumok támadták meg ,
  • Egy édesanya, Sasha Dead kómába esett egy elhibázott beavatkozás után,
  • A 30 éves Kayla Jade vért hányt a BBL-je után,
  • 2024-ben egy ötgyermekes édesanya, Alice Webb az életét veszítette, miután komplikációk léptek fel a műtét alatt.

Mi az a BBL? Az angol Brazilian Butt Lift kifejezés rövidítése, amely a brazil fenékfeltöltést jelenti. A plasztikai beavatkozás során a páciens saját leszívott zsírját pumpálják a popsijába, hogy teltebb és kerekebb idomokat hozzanak létre. 

A Daily Star arról ír, hogy a 28 éves Bonnie-Louise Cooper Angliában végeztette el magán a brazil fenéktöltést, azonban vérmérgezést kapott a műtőasztalon, ami miatt hetekre kórházba került. A szepszis annyira súlyos volt, hogy hónapokkal később is fizikoterápiára szorul, mert a lábai folyamatosan zsibbadnak. A megpróbáltatásai miatt pedig PTSD vagyis poszttraumás stressz szindróma alakult ki nála.

„Akik ezt tették velem, tudták, hogy egy 6 éves kisfiú édesanyja vagyok, és hogy a gyermekem árvává válhatott volna. Nem vették komolyan a munkájukat, mi pedig naivak voltunk, olyan emberek vezettek félre, akiket orvosoknak hittünk. Most már nem tudok bízni egyetlen szakemberben sem, és a mai napig szenvedek a lábaim bizsergése miatt" — nyilatkozta az édesanya, aki most a brit parlament elé tárta javaslatát, amely betiltaná a kétes hírnevű plasztikai beavatkozás elvégzését Angliában.

Az elhibázott plasztikai műtétekkel foglalkozó korábbi cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Haláli beavatkozás: holttestek zsírját pumpálják magukba a feszesebb bőrre vágyók

Azt gondoltad, hogy a lazacspermás arckezelésnél nem létezik bizarabb szépészeti beavatkozás? Akkor még biztos nem hallottál erről a legújabb trendről.

Kolbász méretűre duzzadtak a nő ajkai egy elhibázott plasztika miatt

Egyik barátnője elhányta magát a látványtól.

Csupán szebb akart lenni, de a plasztikai sebész miatt eltorzult az arca Kajdi Csabának

Cyla Liptai Claudiának mesélte el a részleteket.

 

 

