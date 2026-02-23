Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
tragédia

Hivatalos: megtalálták a rejtélyes körülmények között eltűnt Egressy Mátyás holttestét

tragédia Eltűnt gyermekek Egressy Mátyás holttest
Komáromi Bence
2026.02.23.
A rendőrség közleményben erősítette meg, hogy megtalálták a január 16-án eltűnt tinédzser holttestét. Egressy Mátyás földi maradványaira a Duna budapesti szakaszán bukkantak rá február 21-én.

Gyászba borult az ország: február 21-én megtalálták Egressy Mátyás holttestét a Duna fővárosi szakaszán. A hatóságok több, mint egy hónapja kutatták a 18 éves fiatal nyomát, aki január 16-án éjszaka tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről hazafelé tartva. Később a köztéri kamerák rögzítették, hogy budai lakhelye felé vette az irányt a Lánchídon, azonban a budai hídfőt már soha nem érte el. A jelenleg elérhető információk szerint Mátyás a Dunába zuhant azon a tragikus éjszakán.

Egressy Mátyás halála az egész országot megrázta
Egressy Mátyás halála az egész országot megrázta
Fotó: Facebook

Egressy Mátyás eltűnése

  • A 18 éves Egressy Mátyás 2026. január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el. Aznap este barátaival az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen bulizott. Hajnali 2 óra körül egyedül hagyta el a Zrínyi utcai lokált, de XI. kerületi lakhelyére nem tért haza.
  • Többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain láttak egy hozzá hasonló külsejű, zavartan viselkedő fiút. Volt, aki próbálta megszólítani, de megijedt és elszaladt.
  • A rendőrség nagy erőkkel kereste Egyressy Mátyást: ellenőrizték az útvonalát, átvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálták a híváslistáját, felkerestek mindenkit, akik az eltűnése óta kapcsolatba kerülhettek vele.
  • A hatóságok az elmúlt hetekben a Duna vizét kutatták, miután egy hajó kamerája rögzítette vasárnap 6 óra 37 perckor, hogy egy ember a Lánchídról a Dunába zuhant. A híd közepén később találtak egy kulcscsomót, amit a hírek szerint Matyi családja már azonosított is. A térfigyelő kamerák azt rögzítették, hogy a fiú a pesti oldalon felment a hídra, de azt nem, hogy a Budán elhagyta volna az átkelőt. 
  • A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. A fiú kiváló kapcsolatot ápolt a szeretteivel, így nem volt rá oka, hogy ne akarjon hazamenni. Korábban sosem tett olyat, hogy napokon keresztül nem adott magáról életjelet.
  • Február 21-én megtalálták Egressy Mátyás földi maradványait a Dunában.

A rendőrség közleményben erősítette meg Egressy Mátyás halálát

A BorsOnline szúrta ki, hogy hétfő kora délután a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság egy szívszorító posztban árulta el, hogy megtalálták az eltűnt tinédzsert:

„Véget ért a keresés. Eltűnése után egy hónappal a Duna visszaadta a Budapesten eltűnt 18 éves fiú testét. Kollégáink a helyszíni szemlét követően az elhunyt személyazonosságát megállapították: az eltűnt fiatalt találtuk meg" 

- olvasható a bejegyzésben.

A hatóság posztját itt tudjátok megtekinteni:

Egressy Mátyás tragédiájának további részleteit itt tudjátok elolvasni:

Egressy Mátyás eltűnése: ezt vizsgálja most a rendőrség, így keresik a 18 éves fiút – Videó

Továbbra sincs hír a 18 éves Egressy Mátyás hollétéről, aki péntek este tűnt el Budapesten. A fiatal férfi az V. kerületi Ötkertbe ment szórakozni, majd szombaton hajnali két óra körül távozott a Zrínyi utcából. A XI. kerületi otthonába azonban nem tért haza.

Közleményben üzent Egressy Mátyás családja az eltűnt fiú klubján keresztül

Megszólalt a január 17-én, az Ötkertből eltűnt 18 éves fiú családja. Egressy Mátyás hozzátartozói az MTK Park Teniszklubon keresztül juttatták el üzenetüket a nyilvánosság felé kedden délután.

Eltűnt gyerekek a filmekben – Amikor túl közel kerül a valóság

Nincs annál nyomasztóbb érzés, mint tehetetlenül ülni a kanapén, miközben eltűnt gyerekekért aggódó szülőket és a nyomozás részleteit nézzük. Filmajánlónk leránt a csupasz kétségek közé.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu