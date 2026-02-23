Hivatalos: megtalálták a rejtélyes körülmények között eltűnt Egressy Mátyás holttestét

Gyászba borult az ország: február 21-én megtalálták Egressy Mátyás holttestét a Duna fővárosi szakaszán. A hatóságok több, mint egy hónapja kutatták a 18 éves fiatal nyomát, aki január 16-án éjszaka tűnt el egy budapesti szórakozóhelyről hazafelé tartva. Később a köztéri kamerák rögzítették, hogy budai lakhelye felé vette az irányt a Lánchídon, azonban a budai hídfőt már soha nem érte el. A jelenleg elérhető információk szerint Mátyás a Dunába zuhant azon a tragikus éjszakán.

Egressy Mátyás halála az egész országot megrázta

Fotó: Facebook

Egressy Mátyás eltűnése A 18 éves Egressy Mátyás 2026. január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el. Aznap este barátaival az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen bulizott. Hajnali 2 óra körül egyedül hagyta el a Zrínyi utcai lokált, de XI. kerületi lakhelyére nem tért haza.

Többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain láttak egy hozzá hasonló külsejű, zavartan viselkedő fiút . Volt, aki próbálta megszólítani, de megijedt és elszaladt.

. Volt, aki próbálta megszólítani, de megijedt és elszaladt. A rendőrség nagy erőkkel kereste Egyressy Mátyást: ellenőrizték az útvonalát, átvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálták a híváslistáját, felkerestek mindenkit, akik az eltűnése óta kapcsolatba kerülhettek vele.

A hatóságok az elmúlt hetekben a Duna vizét kutatták, miután egy hajó kamerája rögzítette vasárnap 6 óra 37 perckor, hogy egy ember a Lánchídról a Dunába zuhant. A híd közepén később találtak egy kulcscsomót, amit a hírek szerint Matyi családja már azonosított is. A térfigyelő kamerák azt rögzítették, hogy a fiú a pesti oldalon felment a hídra, de azt nem, hogy a Budán elhagyta volna az átkelőt.

A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. A fiú kiváló kapcsolatot ápolt a szeretteivel, így nem volt rá oka, hogy ne akarjon hazamenni. Korábban sosem tett olyat, hogy napokon keresztül nem adott magáról életjelet.

Február 21-én megtalálták Egressy Mátyás földi maradványait a Dunában.

A rendőrség közleményben erősítette meg Egressy Mátyás halálát

A BorsOnline szúrta ki, hogy hétfő kora délután a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság egy szívszorító posztban árulta el, hogy megtalálták az eltűnt tinédzsert:

„Véget ért a keresés. Eltűnése után egy hónappal a Duna visszaadta a Budapesten eltűnt 18 éves fiú testét. Kollégáink a helyszíni szemlét követően az elhunyt személyazonosságát megállapították: az eltűnt fiatalt találtuk meg"

- olvasható a bejegyzésben.