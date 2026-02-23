Vilmos herceg és Katalin hercegné között feszült volt a viszony a BAFTA-gálán, állítja a testbeszédszakértő

A BAFTA-díjátadóra – melynek Vilmos herceg immár 16 éve elnöke – pár nappal azután került sor, hogy nagybátyját, András herceget letartóztatták. A volt királyi családtagot 66. születésnapján vették őrizetbe sandringhami otthonában, korábban pedig 11 órán át hallgatták ki közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt. A vádak szerint bizalmas információkat adott át az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek. Talán emiatt feszült mostanság Katalin hercegné és Vilmos herceg között a viszony?

András yorki herceg letartóztatása után Katalin hercegné és Vilmos herceg a BAFTA-díjátadón vett részt.

Forrás: WireImage

A hercegi pár feszültsége a testbeszédszakértőnek is feltűnt a BAFTA-díjátadón Katalin hercegné és Vilmos herceg próbálták elrejteni, hogy valami nagyon nem stimmel.

Vilmos herceg egy ponton el is árulta, hogy nincs lelkileg a legjobb állapotban.

A testbeszédszakértő mesélt róla, mit jelentenek a pár nonverbális gesztusai.

A hercegi pár vasárnap este Londonban a 79. Brit Film- és Televíziós Akadémia díjátadójának otthont adó Royal Festival Hall vörös szőnyegén vonult végig. Katalin hercegné egy légiesen könnyed, lila-ekrü romantikus Gucci ruhát, Vilmos herceg pedig bordó bársonyzakós szettet viselt.

A testbeszédszakértő szerint valami nagyon nem volt kerek a hercegi pár között a BAFTA-díjátadón

Judi James testbeszédszakértő szerint a páros viselkedésében több olyan apró jel is megfigyelhető, amely feszültségre utal. Bár Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás mellett sétáltak, előfordult, hogy nyoma sem volt közöttük fizikai kontaktusnak.

„Az apró érintésekből, kézfogásból és támogató mozdulatokból ezúttal jóval kevesebbet láthattunk, mint máskor. Vilmos hercegnél különösen szembetűnőek voltak az idegesség jelei: keze időnként enyhén ökölbe szorult, gyakran ráncolta szemöldökét, ajkait összeszorította, mintha ki szeretné mondani mindazt, amit nem lehet. Ez mind azt jelzi, hogy a walesi herceg komoly nyomás alatt áll, és hogy gondolataiban néha egészen máshol jár.”