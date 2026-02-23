Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vilmos herceg és Katalin hercegné között feszült volt a viszony a BAFTA-gálán, állítja a testbeszédszakértő

Getty Images Europe - WPA Pool
viselkedés BAFTA 2026 Katalin hercegné
Jónás Ágnes
2026.02.23.
Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyan kifogástalan, a nívós alkalomhoz illő öltözékben jelentek meg a gálán, ám mindkettejük viselkedésére rányomta bélyegét valami különös feszültség. A testbeszédszakértő elárulta, mire következtethetünk a BAFTA-díjátadón látottakból és a közös fotókból.

A BAFTA-díjátadóra – melynek Vilmos herceg immár 16 éve elnöke – pár nappal azután került sor, hogy nagybátyját, András herceget letartóztatták. A volt királyi családtagot 66. születésnapján vették őrizetbe sandringhami otthonában, korábban pedig  11 órán át hallgatták ki közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt. A vádak szerint bizalmas információkat adott át az elítélt szexuális bűnözőnek, Jeffrey Epsteinnek. Talán emiatt feszült mostanság Katalin hercegné és Vilmos herceg között a viszony?

Katalin hercegné és Vilmos herceg a 2026-os BAFTA-díjátadón.
András yorki herceg letartóztatása után Katalin hercegné és Vilmos herceg a BAFTA-díjátadón vett részt.
Forrás: WireImage

A hercegi pár feszültsége a testbeszédszakértőnek is feltűnt a BAFTA-díjátadón

  • Katalin hercegné és Vilmos herceg próbálták elrejteni, hogy valami nagyon nem stimmel. 
  • Vilmos herceg egy ponton el is árulta, hogy nincs lelkileg a legjobb állapotban.  
  • A testbeszédszakértő mesélt róla, mit jelentenek a pár nonverbális gesztusai. 

A hercegi pár vasárnap este Londonban a 79. Brit Film- és Televíziós Akadémia díjátadójának otthont adó Royal Festival Hall vörös szőnyegén vonult végig. Katalin hercegné egy légiesen könnyed, lila-ekrü romantikus Gucci ruhát, Vilmos herceg pedig bordó bársonyzakós szettet viselt. 

A testbeszédszakértő szerint valami nagyon nem volt kerek a hercegi pár között a BAFTA-díjátadón

Judi James testbeszédszakértő szerint a páros viselkedésében több olyan apró jel is megfigyelhető, amely feszültségre utal. Bár Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás mellett sétáltak, előfordult, hogy nyoma sem volt közöttük fizikai kontaktusnak. 

Az apró érintésekből, kézfogásból és támogató mozdulatokból ezúttal jóval kevesebbet láthattunk, mint máskor. Vilmos hercegnél különösen szembetűnőek voltak az idegesség jelei: keze időnként enyhén ökölbe szorult, gyakran ráncolta szemöldökét, ajkait összeszorította, mintha ki szeretné mondani mindazt, amit nem lehet. Ez mind azt jelzi, hogy a walesi herceg komoly nyomás alatt áll, és hogy gondolataiban néha egészen máshol jár.

Katalin hercegné ugyan az egész BAFTA és a nyertesek bejelentése alatt is megőrizte jókedvét, a szakértő szerint még rajta is felfedezhető volt némi feszültség: mosolygáskor összeszorította fogait, ami arra utalhat, hogy derűs hangulatát erőfeszítés árán tartja fenn.

Vilmos herceg a 2026-os BAFTA-díjátadón.
Vilmos herceg nem volt képes annyira palástolni a lelkében dúló viharokat, mint Katalin hercegné.
Forrás: Getty Images Europe

„Nem vagyok a megfelelő lelkiállapotban”

Katalin elárulta, hogy még előző este megtekintette a Hamnet című alkotást, a herceg viszont úgy nyilatkozott, hogy még nem látta a  filmdrámát, mivel még nincs megfelelő lelkiállapotban hozzá. Ez a kijelentés megerősíti a benyomást, miszerint a herceg a BAFTA-gála idején is komoly lelki megpróbáltatásokon megy keresztül. 

A hercegi pár professzionálisan, a rájuk jellemző eleganciával próbált meg tehát részt venni a BAFTA-gálán, testbeszédük, apró gesztusaik és nyilatkozataik azonban világossá tették: mosolyaik mögött egy érzelmileg kifejezetten megterhelő időszak áll. Vajon András herceg letartóztatása is közrejátszik ebben?

