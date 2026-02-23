Ókori izgalmak a CANAL+ kínálatában! Megérkezett a Spartacus: Ashur háza - Videó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komáromi Bence
2026.02.23.
Csavaros történelmi sztorira vágysz, ami pótolja a Gladiátor és a Trója című filmek óta tátongó űrt a szívedben? Ne keress tovább! Megérkezett a Spartacus: Ashur háza a Canal+ kínálatában.

Újabb izgalmakkal bővült a CANAL+ kínálata. Február közepén debütált a Spartacus: Ashur háza széria, mely az eredeti Spartacus történet továbbgondolása egy kis csavarral. A sorozat megidézi a Ridley Scott rendezte Gladiátor hangulatát, ugyanakkor egyedi nézőpontból mutatja be a fiktív történetet.

Megérkezett a Canal+ nagy dobása a Spartacus: Ashur háza sorozat első előzetese
Forrás: CANAL+

CANAL+ újdonság: Spartacus: Ashur háza 

A Spartacus: Ashur háza széria egy “mi lett volna ha” alapszituációval indul. Spartacus nevéről mindenkinek eszébe jut a Kr.e. 73-ban történt rabszolgafelkelés, melyet ő vezetett. Nagyjából 70-80 társával megszökött a capuai gladiátoriskolából, majd a csapat a Vezúv lejtőin táborozott le, ahol a felkelést követő napokban számos rabszolga és szegény polgár csatlakozott hozzájuk. Spartacus több csatát is vezetett, melyben leverte a római seregeket és remek hadvezérnek bizonyult, azonban a Birodalom nem nézhette tétlenül a lázadást, így Marcus Licinius Crassust jelölték ki, hogy fékezze meg a harcokat. Spartacus a Vezúv lankáin lelte halálát, a forradalmat leverték Crassus csapatai. A Steven S. DeKnight alkotta széria egy olyan lehetséges verziót tár elénk, melyben az eredetileg Spartacus csapatainak sorát erősítő Ashur a római seregekkel szövetkezve segít leverni a felkelést, így Crassus kegyeltjévé válik és szolgálataiért cserébe megkapja egykori ura, Batiatus birtokát, illetve a gladiátoriskolát is. Ezzel felemelkedik a rabszolgasorból és úr lesz belőle, ennek azonban ára van. Ashurnak ki kell vívnia helyét a nemesi társadalomban, ebben hol akadályozzák, hol segítik az őt körülvevők. Hogy megszilárdítsa pozícióját, az általa képzet gladiátorok közül indít egyet az arénában, ám vereséget szenved, ami rossz fényt vet új, még ingatag pozíciójára. Itt már csak a csoda segíthet, ami az első epizód végén meg is érkezik egy rabszolganő formájában.  

Belegondoltál már, hogyan folytatódott volna Spartacus gladiátorainak sorsa a lázadás leverése után?
Forrás: CANAL+

Díjnyertes műsor a CANAL+-on 

A főhős Ashurt alakító Nick E. Tarabay számára valódi áttörést hozott a sorozat, korábban csak kisebb mellékszerepeket kapott és egy-két epizód erejéig bukkant fel televíziós sorozatokban. Tenika Davis, aki a sokat sejtetően Achillia névre keresztelt gladiátornőt alakítja a szériában, a 2025-ös Critics Choice Awards-on az év felfedezettje díjat vihette haza alakításáért. A Spartacus: Ashur háza a 2025-ös Saturn Díjátadón a legjobb új műfajú sorozat díját is elnyerte. A szériát ajánljuk mindenkinek, aki szerette a közel 20 éve debütált 300-at, a Tróját – jobban, mint a Paris herceget alakító Orlando Bloom–,  a Gladiátort és nem riad vissza a látványosan véres jelenetektől, illetve az ízes, válogatott káromkodásoktól, mely rendkívül hangsúlyos részét képezi a magyar szinkronnak.  

A Spartacus: Ashur háza előzetesét itt tudjátok megtekinteni:

