Trónok harca sárkányok nélkül? A hét királyság lovagja bebizonyította, hogy van még Westerosban spiritusz

„Az őrület és a nagyság ugyanazon érme két oldala. Valahányszor egy új Targaryen születik, az istenek feldobnak egy érmét a levegőbe, a világ pedig lélegzet-visszafojtva várja, melyik oldalán landol.” Ez ugyan a sárkánydinasztiában tomboló őrületre utal, azonban tökéletesen alkalmazható George R. R. Martin könyveinek adaptációira is. Míg a Trónok harca gyengébben sikerült utolsó évadaival is időtlen klasszikus lett, addig a Sárkányok háza az unalom posványába süllyedt. Amikor bejelentették, hogy A hét királyság lovagja című regény is képernyőre kerül, minden rajongó feszülten figyelt: vajon melyik oldalát mutatja az érem? Most, hogy kijött az első évad utolsó epizódja, végre megválaszolhatjuk a kérdést.
- A történet George R. R. Martin a The Tales of Dunk and Egg című regényciklusát dolgozza fel.
- A hét királyság lovagja 1. évadának záróepizódja 2026. február 23-án landolt az HBO-n.
- Könyvekhez hű adaptációt kaptunk, még ha nem is lett tökéletes.
Bátor lovagok, esendő emberek – Van élet sárkányok nélkül?
Sokan szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy vajon egy Tűz és jég dala világában játszódó sorozat mennyire lehet működőképes sárkányok és varázslat nélkül. Hadd áruljunk el egy titkot: a Trónok harca sem ezektől volt kiváló, hisz az elő évadban egészen az utolsó epizódig nem voltak benne sárkányok, mágia is csak sejtetve volt. Az igazi erejét a remek színészi alakítások, pörgős párbeszédek, valamint az intrikák, rejtélyek, nagy fordulatok jelentették.
Ez pedig nem működött volna anélkül, hogy a készítők ne lettek volna hűek a George R. R. Martin által megálmodott világépítéshez. A hét királyság lovagja első évadának megtekintése után pedig elégedetten dőlhetünk hátra, hogy a készítők Ira Parker, valamint Owen Harris megtanulták a leckét és alázatosan nyúltak az alapanyaghoz.
Egy minden ízében szívmelengető, kedves történet született, ami izgalmas fordulatokat, intrikákat, árulásokat vonultat fel, ahol a jó nem mindig győzedelmeskedik, de a rossz sem nyeri el méltó büntetését. Pontosan az, ami miatt 2011-ben beleszerettünk a Trónok harca világába.
Logikus történetvezetés, drámai fordulatok, rétegelt karakterek és izgalmas párbeszédek jellemzik, amik gyógyírt csöpögtetnek a megtépázott sebekre. Természetesen a kóbor lovag Sir Duncan, valamint Egg párosa jelenti a sorozat szívét-lelkét, azonban rajtuk kívül is számos érdekes karaktert láthattunk. Maekar herceg minden egyes arcrezdülésében ott van a világfájdalom, Baelor visszaadja az emberi jóságba vetett hitet (hogy aztán a készítők azonnal elvegyék tőlünk), Raymund Fossovaynek pedig valamennyi megnyilvánulása aranyat ért. Amikor pedig kiderült, hogy kicsoda valójában Egg, a tévétörténet egyik legikonikusabb pillanatává vált.
A készítők kihozták a szűkös helyszínben rejlő összes lehetőséget, a maga középkori módján egy barátságos, komfortos helyszínt teremtettek, ahova az ember vissza akar térni. Annak ellenére, hogy az alapanyaghoz képest több rész készült – az erről megfogalmazott kritikánkat továbbra is tartjuk – a szórakoztató, színes karakterek, párbeszédek miatt még a viszonylag eseménytelen epizódokat is élvezet nézni.
Remek, bár nem tökéletes: A hét királyság lovagja
Különös, de a történet egy olyan korszakát mutatja be a Targaryen-dinasztiának, amikortól az épp hanyatlásnak indult. Ennek ellenére A hét királyság lovagjában erősebbnek hatnak, mint a Sárkányok házában, amikor elvileg a csúcson voltak. Ennek talán az az oka, hogy több interakció volt a királyi család és alattvalói között, emiatt a néző tud mihez viszonyítani. És valahol itt fogható meg az, hogy mitől is olyan jók azok a bizonyos A hét királyság lovagja-részek. (Külön cikket kitöltene annak fejtegetése, hogy miért nevezik hét királyságnak, amikor valójában kilenc.)
Úgy sikerül bővítenie a Tűz és jég dala világát a képernyőn, hogy közben végig egy helyszínen marad. Számos, különböző kultúrából származó ember jelent meg – végre láthattunk színes hajú Tyrosh-iakat! –, legendás karaktereket ismerhettünk meg, ráadásul az egész világépítés szempontjából szignifikáns Blackfyre-lázadásról is kaptunk némi betekintést.
Valahol sajnos a sorozat gyengesége is itt fogható meg, ugyanis több helyen volt az az érzése az embernek, hogy aki nem ismeri részletesebben a lore-t, magára van hagyva. Érzékeltetik például, hogy Daemon Blackfyre nagy fenyegetést jelentett, de az okokat már nem fejtik ki.
Lyonel Baratheon nagyúr a könyvekben egy félelmetes, tagbaszakadt kétajtós szekrény volt, akivel senki nem mert volna csak úgy viccelődni, ami a sorozatbéli karakterről nem mondható el. A „nevető viharból” csak a kacaj maradt. Az 5. rész, a Hetek Próbája volt az évad csúcspontja, és érthető is lenne z a döntés, hogy miért Dunk rostélyán keresztül nézzük az eseményeket, azonban a beékelt, fölöslegesen hosszúra nyúlt visszaemlékezés aránytalanul sok időt emésztett fel. Ez még akkor sem megbocsátható, ha utólag értelmet nyert. Annak körülményei pedig, ahogy Eggy csatlakozik Dunkhoz utazásain, gyakorlatilag visszaállítja az alaphelyzetet.
A hét királyság lovagja szereposztása nagyszerű, ennek is köszönhető, hogy remek sorozat született, ami hibáival együtt is minőségi időtöltést nyújt. Fellélegezhetnek a rajongók, megéri visszatérni Westeros világába, tűkön ülve várjuk, hogy az imitt-amott elejtett próféciák és utalások miként nyernek majd értelmet. És ezzel még csak egy több évtizedes kaland kezdetén vagyunk!
9 királyság és a végső ítélet
A Trónok harca a HBO egyik legjövedelmezőbb brandje lett, amit a fejesen nem műalkotásként, hanem egyfajta termékként kezdtek kezelni. Azonban A hét királyság lovagja az élő példa rá, hogy kellő alázattal, művészeti érzékkel igenis lehet szórakoztató, minőségi adaptációt csinálni, visszahozva a széria régi renoméját.
