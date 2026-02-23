Trónok harca sárkányok nélkül? A hét királyság lovagja bebizonyította, hogy van még Westerosban spiritusz

„Az őrület és a nagyság ugyanazon érme két oldala. Valahányszor egy új Targaryen születik, az istenek feldobnak egy érmét a levegőbe, a világ pedig lélegzet-visszafojtva várja, melyik oldalán landol.” Ez ugyan a sárkánydinasztiában tomboló őrületre utal, azonban tökéletesen alkalmazható George R. R. Martin könyveinek adaptációira is. Míg a Trónok harca gyengébben sikerült utolsó évadaival is időtlen klasszikus lett, addig a Sárkányok háza az unalom posványába süllyedt. Amikor bejelentették, hogy A hét királyság lovagja című regény is képernyőre kerül, minden rajongó feszülten figyelt: vajon melyik oldalát mutatja az érem? Most, hogy kijött az első évad utolsó epizódja, végre megválaszolhatjuk a kérdést.

Mosolyogva álltunk fel A hét királyság lovagja megtekintése után.

A hét királyság lovagja a HBO Maxon A történet George R. R. Martin a The Tales of Dunk and Egg című regényciklusát dolgozza fel.

A hét királyság lovagja 1. évadának záróepizódja 2026. február 23-án landolt az HBO-n.

Könyvekhez hű adaptációt kaptunk, még ha nem is lett tökéletes.

Bátor lovagok, esendő emberek – Van élet sárkányok nélkül?

Sokan szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy vajon egy Tűz és jég dala világában játszódó sorozat mennyire lehet működőképes sárkányok és varázslat nélkül. Hadd áruljunk el egy titkot: a Trónok harca sem ezektől volt kiváló, hisz az elő évadban egészen az utolsó epizódig nem voltak benne sárkányok, mágia is csak sejtetve volt. Az igazi erejét a remek színészi alakítások, pörgős párbeszédek, valamint az intrikák, rejtélyek, nagy fordulatok jelentették.

Ez pedig nem működött volna anélkül, hogy a készítők ne lettek volna hűek a George R. R. Martin által megálmodott világépítéshez. A hét királyság lovagja első évadának megtekintése után pedig elégedetten dőlhetünk hátra, hogy a készítők Ira Parker, valamint Owen Harris megtanulták a leckét és alázatosan nyúltak az alapanyaghoz.

Egy minden ízében szívmelengető, kedves történet született, ami izgalmas fordulatokat, intrikákat, árulásokat vonultat fel, ahol a jó nem mindig győzedelmeskedik, de a rossz sem nyeri el méltó büntetését. Pontosan az, ami miatt 2011-ben beleszerettünk a Trónok harca világába.

Logikus történetvezetés, drámai fordulatok, rétegelt karakterek és izgalmas párbeszédek jellemzik, amik gyógyírt csöpögtetnek a megtépázott sebekre. Természetesen a kóbor lovag Sir Duncan, valamint Egg párosa jelenti a sorozat szívét-lelkét, azonban rajtuk kívül is számos érdekes karaktert láthattunk. Maekar herceg minden egyes arcrezdülésében ott van a világfájdalom, Baelor visszaadja az emberi jóságba vetett hitet (hogy aztán a készítők azonnal elvegyék tőlünk), Raymund Fossovaynek pedig valamennyi megnyilvánulása aranyat ért. Amikor pedig kiderült, hogy kicsoda valójában Egg, a tévétörténet egyik legikonikusabb pillanatává vált.