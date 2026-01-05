Már tudjuk, meddig tart a havazás: eddig marad a télies időjárás

A friss prognózis alapján a hét első felében mindenféle téli csapadék előfordulhat: havazás, hófúvás, helyenként ónos eső, majd a hét második felében eső is eshet. Aki útnak indul, annak végig számolnia kell havas, csúszós utakkal, erős széllel és több napon át tartó fagyokkal – de cserébe sokáig gyönyörű fehér lesz a táj.

A havazás várhatóan egész héten kitart

Meddig marad a havazás? Előrejelzés a hétre:

Hétfő

Hétfőn délelőttre az ország északi felén is befelhősödik az ég, estére gyakorlatilag mindenhol borult idő alakul ki. Dél felől egyre többfelé lesz havazás, és az ország nagy részén összefüggő, mérhető hótakaró képződik; a déli megyékben helyenként vastagabb réteg is összegyűlhet. A délkeleti, keleti határ közelében vegyes csapadék – havas eső, eső – és ónos eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható - írja a Köpönyeg.

Kedd

Kedden is jellemzően borult marad az ég, csak északnyugaton, északon szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőzet. Két hullámban érkezik csapadék: reggelig a keleti országrészben havazik, a keleti határ mentén a hajnali órákig ónos eső is lehet, majd egy rövidebb szünet után délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, és délutántól ismét egyre több helyen havazik. A délkeleti országrészben jelentősebb hóréteg alakulhat ki, míg északnyugaton lesz a legkisebb esély csapadékra. Az északnyugati, északi szél az Észak-Dunántúlon és északkeleten többfelé élénk, helyenként erős lökésekkel fúj, a Bakony térségében hófúvást is okozva. A hajnali minimumok mínusz 6 és 0, a nappali csúcsértékek mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak.

Szerda

Szerdán is többnyire zárt marad a felhőtakaró, csak északnyugaton és északon fordulhat elő átmeneti felszakadozás. Sokfelé havazik, a jelenlegi számítások szerint különösen délkeleten és keleten hullhat nagyobb mennyiségű friss hó, ott tovább hízik a hótakaró. Az északnyugati, nyugati tájak ezzel szemben akár csapadékmentesek is maradhatnak. Az északi, északkeleti szél főként a Dunántúl nyugati részén és északkeleten fúj élénken, erős lökésekkel, helyenként hordva a havat. A hajnali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2, a délutáni pedig mínusz 5 és 0 fok között várható.

Csütörtök

Csütörtökön nyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, és sok helyen előbukkan a nap. Ezzel párhuzamosan keleten is fokozatosan megszűnik a havazás, napközben már inkább csak a hótakaró emlékeztet az előző napok csapadékára. Az északnyugati, északi szél továbbra is gyakran élénk, helyenként erős lehet, a hóval borított területeken hófúvást is okozva. Éjszaka általában mínusz 9 és mínusz 3 fok közé hűl le a levegő, a derültebb, havas nyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. Délután mínusz 4 és plusz 3 fok közötti csúcsértékek a valószínűek, a legenyhébb idő északnyugaton várható.

Péntek

Pénteken nyugat, északnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, miközben délen és keleten még többfelé kisüt a nap. Az északi megyékben fordulhat elő kisebb csapadék: kezdetben havazás formájában, majd nyugat, délnyugat felől fokozatosan vegyes csapadékba, ónos esőbe, végül esőbe válthat. A délnyugati, déli szél sok helyen megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Az éjszaka rendkívül hideg lesz: a legalacsonyabb hőmérsékletek mínusz 19 és mínusz 3 fok között alakulnak, a felhősebb, északnyugati tájakon a magasabb, a vastag hótakaróval fedett körzetekben pedig a legalacsonyabb értékekkel. Délután mínusz 7 és plusz 4 fok között tetőzik a hőmérséklet, nyugaton enyhébb, északkeleten hidegebb idővel.

Szombat

Szombaton az ország nagy részén borult vagy erősen felhős idő valószínű, többfelé csapadékkal. Északkelet felé haladva egyre inkább havazás formájában hullik a csapadék, míg dél, délnyugat felé egyre gyakoribbá válik a vegyes halmazállapot, ónos eső és eső is előfordulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, és helyenként viharos lökések sem zárhatók ki. A hajnali hőmérséklet mínusz 7 és plusz 2, a délutáni pedig mínusz 3 és plusz 3 fok között várható.

Vasárnap

Vasárnapra nyugodtabb arcát mutatja az időjárás: változóan felhős égbolt, több-kevesebb napsütés és csak csekély csapadékesély jellemzi a napot. Az északnyugati, nyugati szél eleinte még többfelé erős, helyenként viharos lökésekkel fúj, majd fokozatosan délnyugatira, délire fordul és veszít erejéből. Hajnalban mínusz 11 és plusz 1, délután pedig mínusz 4 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet valószínű – vagyis a hét végére is kitart a télies, de már kevésbé szélsőséges idő.