5 parfümmentes trükk, amellyel természetesen is friss illatod lesz

Mindannyian vágyunk arra, hogy egy olyan természetes, friss illat lengjen körbe bennünket, ami miatt a környezetünk ápoltnak és igényesnek könyvel el bennünket. Bár a legtöbben ennek érdekében azonnal a parfümökhöz nyúlnak, valójában sokkal egyszerűbb és hatásosabb módszerek is léteznek a frissesség fenntartására.

Nemcsak ruhamosáskor lenghet körbe egész napon át tartó friss illat.

5 természetes módszer, amelynek köszönhetően egész nap friss illatod lesz

Van valami csodálatos abban, amikor egy olyan személy lép be a szobába, akit mindig ellenállhatatlan, friss és egy kicsit sem tolakodó illatfelhő leng körbe.

Igaz pontosan tudjuk, mennyire különbözik a férfiak ízlése a parfümök terén, mégis vannak olyan univerzális illatok, amelyek mindenki számára vonzóak: a friss ágynemű, az éppen kisült kenyér, az eső vagy az új könyvek illata, amit megszaglászva mindenki egy kicsit jobban érzi magát.

Bár mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiválasszuk a tökéletes parfümöt és minél tartósabbá tegyük azt, lehet, hogy a titok nem is a kis üvegcsében rejlik, hanem az egészen hétköznapi szokásokban. Melyek ezek? Mutatjuk!

1. A bőrápoló termékek összehangolása

Oké, klasszikus értelemben ez még mindig parfüm használatnak minősül, de tény és való, hogy sokkal tartósabb és egységesebb illatot érsz el, ha ugyanolyan illatú tusfürdőt és testápolót használsz, mint amilyen a parfümöd. Ha pontosan ugyanolyat nem találsz, törekedj arra, hogy hasonló illatjegyeket tartalmazzanak és hidd el, a különbség érezhető lesz!

2. Próbáld ki az illóolajokat

Az illóolajokat nem csupán lakásillatosításra használhatod:

A kedvenc illóolajok biztonságos hígításaival való játék egy intelligens hordozóolaj alapként való felhasználásával nagyszerű módja annak, hogy támogasd a fiziológiai egészségedet és fokozd az aromák játékát.

– fejtette ki Juan Felipe okleveles aromaterapeuta a Byrdie Magazinnak. Remek választás például a cédrusfa, a levendula és a geránium, amik aromás profilokkal és számos egészségügyi előnnyel is rendelkeznek. Hordozóként pedig próbáld ki mandula-, jojoba, vagy szezámolajat.