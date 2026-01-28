Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
higiénia

5 parfümmentes trükk, amellyel természetesen is friss illatod lesz

higiénia parfüm illat
Nagy Kata
2026.01.28.
A friss illat nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy magadra locsolod a fél parfümkollekciódat – mutatjuk, hogy hogyan érheted el természetesen!

Mindannyian vágyunk arra, hogy egy olyan természetes, friss illat lengjen körbe bennünket, ami miatt a környezetünk ápoltnak és igényesnek könyvel el bennünket. Bár a legtöbben ennek érdekében azonnal a parfümökhöz nyúlnak, valójában sokkal egyszerűbb és hatásosabb módszerek is léteznek a frissesség fenntartására. 

Fiatal nő a mosott ruha friss illatát szagolja
Nemcsak ruhamosáskor lenghet körbe egész napon át tartó friss illat. 
Forrás: Shutterstock

5 természetes módszer, amelynek köszönhetően egész nap friss illatod lesz

Van valami csodálatos abban, amikor egy olyan személy lép be a szobába, akit mindig ellenállhatatlan, friss és egy kicsit sem tolakodó illatfelhő leng körbe.

Igaz pontosan tudjuk, mennyire különbözik a férfiak ízlése a parfümök terén, mégis vannak olyan univerzális illatok, amelyek mindenki számára vonzóak: a friss ágynemű, az éppen kisült kenyér, az eső vagy az új könyvek illata, amit megszaglászva mindenki egy kicsit jobban érzi magát. 

Bár mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiválasszuk a tökéletes parfümöt és minél tartósabbá tegyük azt, lehet, hogy a titok nem is a kis üvegcsében rejlik, hanem az egészen hétköznapi szokásokban. Melyek ezek? Mutatjuk!

1. A bőrápoló termékek összehangolása 

Oké, klasszikus értelemben ez még mindig parfüm használatnak minősül, de tény és való, hogy sokkal tartósabb és egységesebb illatot érsz el, ha ugyanolyan illatú tusfürdőt és testápolót használsz, mint amilyen a parfümöd. Ha pontosan ugyanolyat nem találsz, törekedj arra, hogy hasonló illatjegyeket tartalmazzanak és hidd el, a különbség érezhető lesz!

2. Próbáld ki az illóolajokat

Az illóolajokat nem csupán lakásillatosításra használhatod: 

A kedvenc illóolajok biztonságos hígításaival való játék egy intelligens hordozóolaj alapként való felhasználásával nagyszerű módja annak, hogy támogasd a fiziológiai egészségedet és fokozd az aromák játékát.

 – fejtette ki Juan Felipe okleveles aromaterapeuta a Byrdie Magazinnak. Remek választás például a cédrusfa, a levendula és a geránium, amik aromás profilokkal és számos egészségügyi előnnyel is rendelkeznek. Hordozóként pedig próbáld ki  mandula-, jojoba, vagy szezámolajat. 

3. Dezodorálj

Talán nevetségesen egyszerűnek hangzik, de hidd el, locsolhatsz magadra akármennyi Baccarat Rouge-t, ha közben nem gondoskodsz megfelelően a testszagodról. Minden zuhanyzás után töröld teljesen szárazra magad, és csak aztán használj dezodort, amit szükség esetén frissíts többször is napközben. 

4. Mérsékeld a kávét

Bizony, elérkeztünk a legfájóbb ponthoz: több kutatás is bebizonyította, hogy az alkoholos és koffeines italok fogyasztása nagyban hozzájárul az izzadáshoz és ezáltal a testszagokhoz is. Ha ennek ellenére is ragaszkodsz a reggeli presszódhoz, válassz koffeinmentes verziót!

5. Mozogj!

Oké, kissé furcsának tűnhet, hogy pont egy izzasztó tevékenységet ajánlunk, de Felipe szerint a rendszeres testmozgás kiváló módszer arra, hogy javítsd a tested természetes pézsmatermelését. 

Izzadás közben kitisztítod a tested csatornáit, így minél többet verejtékezel, annál tisztább lesz a természetes testszagod! Mint egy méregtelenítés, ami nemcsak az illatodat, de az állóképességedet is javítja!

 – mondta az aromaterapeuta. 

Hogyan maradj illatos egész nap? 

Ha szeretnél természetes módon jó illatú lenni, fontos, hogy mozogj sokat és kerüld a koffeines, illetve az alkoholos italokat. Ha teheted, használj azonos illatú testápolót és tusfürdőt, alaposan dezodorálj és próbáld ki a természetes illóolajakat is, amelyek még az egészségedre is jó hatással vannak! 

Ha szereted a parfümöket, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ezt fújd magadra az ünnepekkor: a magyar parfümőr elárulja milyen az igazán jó téli illat

Minya Viktória, hazánk legismertebb parfümőre szerint nem ünnep az ünnep illatok nélkül.

340 éves rejtély: így született meg a kölnivíz, amely örökre megváltoztatta a parfümipart

340 éve született meg Johann Maria Farina. Nem ismerős a neve? Nem meglepő, ám találmányáról már biztos mindenki hallott, ugyanis ő találta fel a kölnivizet.

A karácsony esszenciája üvegbe zárva: parfümök, amelyekkel tökéletesebb lesz az ünnep

Merülj el a mézeskalács, a gyömbér, a fahéj és a vanília bódító aromáiban, és találd meg azt a karácsonyi parfümöt, amely tökéletesen illik hozzád!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu