5 parfümmentes trükk, amellyel természetesen is friss illatod lesz

Mindannyian vágyunk arra, hogy egy olyan természetes, friss illat lengjen körbe bennünket, ami miatt a környezetünk ápoltnak és igényesnek könyvel el bennünket. Bár a legtöbben ennek érdekében azonnal a parfümökhöz nyúlnak, valójában sokkal egyszerűbb és hatásosabb módszerek is léteznek a frissesség fenntartására.
5 természetes módszer, amelynek köszönhetően egész nap friss illatod lesz
Van valami csodálatos abban, amikor egy olyan személy lép be a szobába, akit mindig ellenállhatatlan, friss és egy kicsit sem tolakodó illatfelhő leng körbe.
Igaz pontosan tudjuk, mennyire különbözik a férfiak ízlése a parfümök terén, mégis vannak olyan univerzális illatok, amelyek mindenki számára vonzóak: a friss ágynemű, az éppen kisült kenyér, az eső vagy az új könyvek illata, amit megszaglászva mindenki egy kicsit jobban érzi magát.
Bár mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiválasszuk a tökéletes parfümöt és minél tartósabbá tegyük azt, lehet, hogy a titok nem is a kis üvegcsében rejlik, hanem az egészen hétköznapi szokásokban. Melyek ezek? Mutatjuk!
1. A bőrápoló termékek összehangolása
Oké, klasszikus értelemben ez még mindig parfüm használatnak minősül, de tény és való, hogy sokkal tartósabb és egységesebb illatot érsz el, ha ugyanolyan illatú tusfürdőt és testápolót használsz, mint amilyen a parfümöd. Ha pontosan ugyanolyat nem találsz, törekedj arra, hogy hasonló illatjegyeket tartalmazzanak és hidd el, a különbség érezhető lesz!
2. Próbáld ki az illóolajokat
Az illóolajokat nem csupán lakásillatosításra használhatod:
A kedvenc illóolajok biztonságos hígításaival való játék egy intelligens hordozóolaj alapként való felhasználásával nagyszerű módja annak, hogy támogasd a fiziológiai egészségedet és fokozd az aromák játékát.
– fejtette ki Juan Felipe okleveles aromaterapeuta a Byrdie Magazinnak. Remek választás például a cédrusfa, a levendula és a geránium, amik aromás profilokkal és számos egészségügyi előnnyel is rendelkeznek. Hordozóként pedig próbáld ki mandula-, jojoba, vagy szezámolajat.
3. Dezodorálj
Talán nevetségesen egyszerűnek hangzik, de hidd el, locsolhatsz magadra akármennyi Baccarat Rouge-t, ha közben nem gondoskodsz megfelelően a testszagodról. Minden zuhanyzás után töröld teljesen szárazra magad, és csak aztán használj dezodort, amit szükség esetén frissíts többször is napközben.
4. Mérsékeld a kávét
Bizony, elérkeztünk a legfájóbb ponthoz: több kutatás is bebizonyította, hogy az alkoholos és koffeines italok fogyasztása nagyban hozzájárul az izzadáshoz és ezáltal a testszagokhoz is. Ha ennek ellenére is ragaszkodsz a reggeli presszódhoz, válassz koffeinmentes verziót!
5. Mozogj!
Oké, kissé furcsának tűnhet, hogy pont egy izzasztó tevékenységet ajánlunk, de Felipe szerint a rendszeres testmozgás kiváló módszer arra, hogy javítsd a tested természetes pézsmatermelését.
Izzadás közben kitisztítod a tested csatornáit, így minél többet verejtékezel, annál tisztább lesz a természetes testszagod! Mint egy méregtelenítés, ami nemcsak az illatodat, de az állóképességedet is javítja!
– mondta az aromaterapeuta.
Hogyan maradj illatos egész nap?
Ha szeretnél természetes módon jó illatú lenni, fontos, hogy mozogj sokat és kerüld a koffeines, illetve az alkoholos italokat. Ha teheted, használj azonos illatú testápolót és tusfürdőt, alaposan dezodorálj és próbáld ki a természetes illóolajakat is, amelyek még az egészségedre is jó hatással vannak!
