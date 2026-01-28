33 másodperces IQ-teszt: csak a legpörgősebb aggyal találhatod meg a 3 hibát

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mennyire gyors a gondolkodásod? Teszteld ezzel a képes IQ-teszttel! Ne bízd el magad, mert nem lesz könnyű dolgod, hiszen cselesen rejtettük el a három különbséget.

Mit szólnál egy kis fejtörőhöz? Ez a képes IQ-teszt nemcsak az agyadat, de a szemedet is próbára teszi. Vigyázz, mert nincs sok időd, a rejtvény pedig nem tartozik a legegyszerűbbek közé. Ha készen állsz egy komoly kihívásra, akkor tegyél félre mindent, és csak a most következő képre koncentrálj!

hibakereső IQ-teszt
Ez az IQ-teszt bizony meg fogja dolgoztatni az agyadat.
Forrás: Shutterstock

Hibakereső IQ-teszt

Elég éles a szemed ahhoz, hogy kiszúrd a legapróbb eltéréseket is? Itt az ideje, hogy bebizonyítsd, bizony messze jobb a szemed és gyorsabb az agyad a nagy átlagénál! Nincs más dolgod, mint elmerülni ebben az izgalmas képes rejtvényben. Légy nagyon figyelmes, alapos és gyors, mert nem lesz sok időd.

Képes IQ-teszt feladvány

A képen egy felszabadultan és vidáman szaxofonozó férfit látsz. Szinte hallod is a kellemes jazz muzsikát, ugye? Ám ne hagy, hogy bármi is elterelje a figyelmedet, hiszen most nem azt kérjük, hogy meséld el, milyen benyomások érnek a kép kapcsán. Mivel ez egy hibakereső fejtörő, így mondjuk is a feladatot: a két kép egyformának tűnik, de 3 apró eltérés van köztük. A feladatod, hogy ezeket maradéktalanul megtaláld, méghozzá 33 másodpercen belül!

Indulhat az agytorna? Íme, a feladvány!

IQ-teszt
Az IQ-teszt feladványa.
Forrás: jagranjosh/Brain Quiz 

Miért szeretjük ezeket az IQ-teszteket?

Az ilyen fejtörőkre nem kell hosszú perceket szánni, gyorsak és szórakoztatóak. Nem mellesleg segítenek frissen tartani az agyat, tesztelik a reakcióidőt, a problémamegoldó képességet, fejlesztik a koncentrációt és még a kritikus gondolkodást is. Azzal, hogy két, szinte egymással tökéletesen megegyező képet elemzel, az agyad úgy dolgozik, mint egy felfűtött gőzmozdony, ami nagyon jót tesz a mindennapi gondolkodás serkentésében. 

Jöjjön a megfejtés!

képes rejtvény, IQ-teszt
Az IQ-teszt megfejtése.
Forrás: jagranjosh/Brain Quiz 

Sikerült megtalálnod mind a három hibát időben? Ez esetben gratulálunk, az agyad olyan gyorsan pörög, mint egy japán csodavonat. Ha mégsem szúrtad ki az összes hibát, ne csüggedj, próbálj ki más hasonló IQ-tesztet is, hiszen gyakorlással könnyen ráállhat a szemed.

Mit tanulhattál ebből?

Ezzel a képes, hibakeresős IQ-teszttel pár másodperc alatt fejlesztetted a koncentrációdat, a problémamegoldó képességedet és még az agyadat is megtornásztattad. Ráadásul remekül szórakoztál. Kell ennél több?

