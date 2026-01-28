Segítség! – A túlélés fekete humora Rachel McAdams-szel és Dylan O’Briennel

Amikor a horror, a sötét humor és a karakterdráma összekoccan egy lakatlan szigeten, abból ritkán lesz hétköznapi filmélmény, de a Segítség! (Send Help) pont ezt a káoszt vállalja fel. Sam Raimi, a Gonosz halott-filmek és a Pokolba taszítva rendezője ismét visszatér a feszült, mégis vicces horror világába egy meglepően eredeti koncepcióval: két kolléga marad életben egy repülőszerencsétlenség után, és most nemcsak a farkasétvágyú természet jelenti a veszélyt, hanem a két szereplő személyisége is.
Segítség! filmajánló: egy lakatlan szigeten a főnökkel
- A Segítség! egy izgalmas, fekete humorral fűszerezett túlélő-thriller, ahol két kolléga egy lakatlan szigeten reked egy repülőszerencsétlenség után
- Rachel McAdams erőteljes főszereplőként brillírozik, akinek karaktere nemcsak fizikai, hanem érzelmi mélységekbe is beleugrik, míg Dylan O’Brien arrogáns felettesből kénytelen partnerré válni
- A film Sam Raimi rendezésében készült, zenéjét Danny Elfman szerezte, és január végén érkezik a mozikba
A történet középpontjában Linda Liddle áll (akit Rachel McAdams alakít), egy alulértékelt, de kivételes túlélőkészségekkel bíró alkalmazott, aki eddig csak irodai pletykacsatákat és e-mail-háborúkat vívott. A baj akkor kezdődik, amikor Lindának és a felettesének, Bradley Prestonnak (Dylan O’Brien), lezuhan a csapatépítőről hazafelé tartó gépe, és ők a tragédia egyetlen túlélőiként egy ismeretlen szigeten találják magukat.
Létezik még fekete komédia?
Sam Raimi már sokszor bebizonyította, hogy a horror nem csak a sikoltozásról szól: a humoros feszültségoldás és a karakterek kettőssége éppúgy fontos eleme, mint a fenyegető dzsungel vagy a váratlan veszélyek. Itt sem lesz ez másképp!
Bradley, aki egykor még Linda fölött állt a munkahelyen, most rá van utalva a nőre, aki túlélési praktikákat tanult délelőttönként. A hatalmi dinamika folyamatosan változik: aki tegnap még céges meetingen dominált, ma már tüzet rak és vízhálózatot épít.
A színészi játék is ütős
Rachel McAdams, aki amúgy a romantikus filmek nagyágyúja, Hollywood egyik sokoldalú, szerethető arca maradt, most olyan szerepet vállalt, ahol egyszerre kell erősnek és sebezhetőnek lennie. Dylan O’Brien pedig, aki 2016-ban súlyos balesetet szenvedett az Útvesztő 3 forgatásán, és hosszú várakozás után újra visszatért a filmek világába, itt egy olyan karaktert hoz, aki humorral és egoösszeomlással küzd a túlélésért.
És ha ez még nem lenne elég
A film hangulatáért a legendás Danny Elfman felel, akinek zenéje minden jelenetet megkülönböztet egy „sima túlélős filmtől”. Az első trailerek alapján a Segítség! nemcsak egy horror-thriller, hanem egy olyan film, ahol nevetni is fogsz, miközben a szereplők próbálnak elkerülni mindenféle veszélyt, legyen az kannibálmadár vagy egy bosszantó főnök.
A film január 29-től látható a mozikban.
