Segítség! – A túlélés fekete humora Rachel McAdams-szel és Dylan O'Briennel

profimedia -
ajánló mozi Dylan O'Brien Rachel McAdams
Hajdu Viktória
2026.01.28.
Mit ér az irodai konfliktus, ha az ember egy lakatlan szigeten reked a főnökével? A Segítség! elhozza a válaszokat, sötét humorral, őszinte drámával és egy jóféle túlélő-őrülettel.

Amikor a horror, a sötét humor és a karakterdráma összekoccan egy lakatlan szigeten, abból ritkán lesz hétköznapi filmélmény, de a Segítség! (Send Help) pont ezt a káoszt vállalja fel. Sam Raimi, a Gonosz halott-filmek és a Pokolba taszítva rendezője ismét visszatér a feszült, mégis vicces horror világába egy meglepően eredeti koncepcióval: két kolléga marad életben egy repülőszerencsétlenség után, és most nemcsak a farkasétvágyú természet jelenti a veszélyt, hanem a két szereplő személyisége is.

Rachel McAdams és Dylan O’Brien a Segítség! című film egyik jelentében.
A Segítség! január 29-én érkezik a mozikba. 
Forrás: profimedia

Segítség! filmajánló: egy lakatlan szigeten a főnökkel

  • A Segítség! egy izgalmas, fekete humorral fűszerezett túlélő-thriller, ahol két kolléga egy lakatlan szigeten reked egy repülőszerencsétlenség után
  • Rachel McAdams erőteljes főszereplőként brillírozik, akinek karaktere nemcsak fizikai, hanem érzelmi mélységekbe is beleugrik, míg Dylan O’Brien arrogáns felettesből kénytelen partnerré válni
  • A film Sam Raimi rendezésében készült, zenéjét Danny Elfman szerezte, és január végén érkezik a mozikba

A történet középpontjában Linda Liddle áll (akit Rachel McAdams alakít), egy alulértékelt, de kivételes túlélőkészségekkel bíró alkalmazott, aki eddig csak irodai pletykacsatákat és e-mail-háborúkat vívott. A baj akkor kezdődik, amikor Lindának és a felettesének, Bradley Prestonnak (Dylan O’Brien), lezuhan a csapatépítőről hazafelé tartó gépe, és ők a tragédia egyetlen túlélőiként egy ismeretlen szigeten találják magukat. 

Létezik még fekete komédia?

Sam Raimi már sokszor bebizonyította, hogy a horror nem csak a sikoltozásról szól: a humoros feszültségoldás és a karakterek kettőssége éppúgy fontos eleme, mint a fenyegető dzsungel vagy a váratlan veszélyek. Itt sem lesz ez másképp! 

Bradley, aki egykor még Linda fölött állt a munkahelyen, most rá van utalva a nőre, aki túlélési praktikákat tanult délelőttönként. A hatalmi dinamika folyamatosan változik: aki tegnap még céges meetingen dominált, ma már tüzet rak és vízhálózatot épít. 

A színészi játék is ütős

Rachel McAdams, aki amúgy a romantikus filmek nagyágyúja, Hollywood egyik sokoldalú, szerethető arca maradt, most olyan szerepet vállalt, ahol egyszerre kell erősnek és sebezhetőnek lennie. Dylan O’Brien pedig, aki 2016-ban súlyos balesetet szenvedett az Útvesztő 3 forgatásán, és hosszú várakozás után újra visszatért a filmek világába, itt egy olyan karaktert hoz, aki humorral és egoösszeomlással küzd a túlélésért.

És ha ez még nem lenne elég

A film hangulatáért a legendás Danny Elfman felel, akinek zenéje minden jelenetet megkülönböztet egy „sima túlélős filmtől”.  Az első trailerek alapján a Segítség! nemcsak egy horror-thriller, hanem egy olyan film, ahol nevetni is fogsz, miközben a szereplők próbálnak elkerülni mindenféle veszélyt, legyen az kannibálmadár vagy egy bosszantó főnök.

A film január 29-től látható a mozikban. 

Ezek is érdekelhetnek:

Eltűnt gyerekek a filmekben – Amikor túl közel kerül a valóság

Nincs annál nyomasztóbb érzés, mint tehetetlenül ülni a kanapén, miközben eltűnt gyerekekért aggódó szülőket és a nyomozás részleteit nézzük. Filmajánlónk leránt a csupasz kétségek közé.

Megnéztük A hét királyág lovagja első részét és idegesebbek lettünk, mint Joffey Baratheon – Kritika

Vajon a sárkányok újra feltámadnak? Nagy reményekkel ültünk le A hét királyság lovagja elé, hogy aztán csalódottabban álljunk fel, mint Tywin Lannister, miután a gyerekeivel beszélt.

Jennifer Lawrence nagy alakítása: a Dögölj meg szerelmem az év egyik legnehezebb, mégis legfontosabb filmje − Kritika

Mi történik akkor, ha az anyaság nem megnyugvást, hanem teljes identitásválságot hoz? Jennifer Lawrence új filmje, a Dögölj meg szerelmem nem simogat, inkább felkavar.

 

