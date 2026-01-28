Pasik vallottak: ezeket a nőket azonnal balra húzzák a társkereső appokon

A társkereső appok világa tele van izgalommal, de ugyanakkor buktatókkal is. Nem mindegy, hogyan mutatod magad a profilodon, mert a pasiknak is megvan a saját listájuk arról, mi az, ami rögtön elriasztja őket. Nem gondolj nagy drámai helyzetekre, csak tipikus hibákra, amelyeket érdemes elkerülni, ha tényleg szeretnél jó első benyomást kelteni a tárkereső appokon.

A társkereső appokon jelen lévő red flagekről vallottak a pasik.

Forrás: Shutterstock

Van, ami instant NO a társkeresőn? A nők talán nem is gondolják, de a pasiknak egész listájuk van arról, mi a tilos a társkereső appokon.

Ha valamelyiket meglátják egy nő profilján, azonnal továbbállnak.

Ártatlan dolgokról van szó, mégis komoly következtetést vonnak le belőle.

Ha ezeket kiszűröd, jobb lehet az első benyomás.

A pasik elmondták, mi a riasztó a társkereső appokon

Az egyik leggyakoribb hiba a túl sok filter és túlzott szerkesztés. A pasik többsége azt szereti, ha látja az igazi arcot, nem valami tökéletesített verzióra kíváncsiak. Ha minden kép csillog-villog és alig hasonlít rád, az gyanússá válik, és sokan rögtön balra húznak. A természetesség sokkal vonzóbb, egy laza mosoly, egy spontán fotó, sokszor többet ér minden tökéletesen beállított póznál.

A másik tipikus probléma a túl hosszú vagy túl általános bemutatkozás. Ha a profil szövegében csupa klisé és semmitmondó mondatok szerepelnek, nehéz többet megtudni rólad, a személyiségedről. A pasik gyorsan átfutják a szöveget, és ha semmi izgalmas vagy egyedi nincs benne, könnyen továbblépnek. Sokkal jobb, ha röviden, frappánsan fogalmazol és belecsempészel valami személyeset, ami megmutatja, ki vagy valójában.

A panaszkodás nagy red flag

Szintén elriasztja a pasikat a túl sok negatív komment a múltbeli kapcsolatokról, az élet nehézségeiről vagy a túl sok panaszkodás. A profilnak első sorban pozitív energiát kell sugároznia. Senki sem akar már az első üzenetváltásnál súlyos problémákat hallani, így a vidám, életigenlő hangulat sokkal csábítóbb.

A képek kiválasztása is számít. Ha a profil tele van csoportképekkel vagy nehéz eldönteni, ki vagy te, az zavaró lehet. Érdemes olyan fotót választani, ahol egyértelműen látszol, mosolyogsz, és nem kell találgatni, ki is vagy. Ugyanígy, ha minden kép nagyon provokatív vagy túlzottan szexi, az sem mindig vonzó, sokan inkább a kiegyensúlyozott, magabiztos, de természetes stílust részesítik előnyben.