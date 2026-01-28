Az esküvőszervező kitálalt: így viselkedett Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a nagy nap előtt − Ez lehet a pár igazi arca?

Preston Bailey esküvőszervező azt állítja, a színfalak mögött nem volt érzékelhető a családok között konfliktus. Azt nyilatkozta, teljesen ledöbbent, hogy Brooklyn Beckham az esküvőn történteket említette Instagram posztjában a konfliktus egyik fő forrásaként.

David Beckham és Nicola Peltz 2022-ben házasodtak össze.

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham nyilvánosan beszélt a szüleivel való szakításról.

Állítása szerint az esküvő több ponton is családi feszültségeket szült.

Az esküvőszervező szerint ezek a konfliktusok nem voltak láthatók az előkészületek során.

Azt állítja, Peltzék rendes emberek.

„Nem volt feszültség Brooklyn Beckham esküvőjén”

Preston Bailey, világhírű esküvőszervező – aki többek között Donald és Melania Trump, Ivanka Trump és Jared Kushner, valamint Sean Parker esküvőjén is dolgozott – azt mondta a Page Sixnek, hogy Brooklyn Beckham és a szülei közötti konfliktus váratlanul érte „Meglep, hogy nekiment a szüleinek” – mondta Bailey. „Ez nem az a Brooklyn, akivel én találkoztam, ő ilyen kedves, gyengéd srác... Egy átlagember, aki mindig köszön és cseveg” – tette hozzá Bailey. Bailey hangsúlyozta, hogy Brooklyn aktívan részt vett az esküvő megtervezésében. „Minden részletre figyelt, mindenből kivette a részét. Velem is végig jó fej volt. Soha nem volt köztünk feszültség” – mondta el a lapnak.

Hogyan viselkedett Nicola Peltz az esküvő előtt?

A sajtóban megjelent találgatások szerint Nicola Peltz domináns szerepet tölt be a kapcsolatban, ezt azonban Bailey nem erősítette meg. „Nem emlékszem, hogy parancsolgató lett volna. Nyilvánvaló volt, hogy egyenrangúak és nagyon szeretuk egymást” – mondta. „Bármit terveztek, azt Nicolának is mutatták, akinek fontos volt, hogy azt Brooklyn is jóváhagyja. Teljes volt az egyetértés közöttük” – nyilatkozta.

„Peltzék rendes emberek”

Bailey elmondása szerint a párral Zoomon vagy a Peltz család palm beach-i otthonában dolgozott együtt, miközben a Beckham család tagjaival nem tartott közvetlen kapcsolatot. A szakembert 2021 áprilisában kérték fel, ám 11 hónappal később kénytelen volt visszalépni a megbízástól túlterhelt időbeosztása miatt, ám ezt megelőzően ő tervezte Nicola és Brooklyn eljegyzési partiját is, szintén Peltzék segítségével, akiről annyit mondott, biztos benne, hogy nem akarták elszakítani Brooklynt a szüleitől, nagyon rendes emberek, ahogy Nicola is.

Brooklyn Beckham a múlt héten Instagram nyilatkozatában több konkrét sérelmet is felsorolt: azt állította, hogy Victoria Beckham édesanyja ellopta az első táncát Nicola Peltzcel, és hogy Victoria végül visszamondta, hogy saját maga készítse el menye esküvői ruháját, bár erről több verzió is kering a világhálón. Brooklyn arról is írt, hogy a szülei arra kényszerítették, hogy mondjon le Brooklyn Beckhamről, mint márkanévről a házasságkötés előtt. Nyilatkozatában azt is egyértelművé tette, hogy nem akar kibékülni a szüleivel.

