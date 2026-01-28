Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Véget ért a Vad angyal sztárjának házassága: ezért válik 19 év után Facundo Arana

Rideg Léna
2026.01.28.
Válik az argentin színész és felesége. Facundo Arana és felesége, María Susini közel húsz év után zárják le közös életüket.

A Vad angyal egykori sztárja, Facundo Arana és felesége, María Susini úgy döntöttek, lezárják közel két évtizede tartó kapcsolatukat. A pár házassága nem botrány vagy külső ok miatt ért véget: egyszerűen elmúlt közöttük az a kötődés, amely korábban összetartotta őket.

Facundo Arana és María 19 évig voltak házasok

Facundo Arana és María 19 évig voltak házasok

A hírt az argentin producer, Pepe Ochoa hozta nyilvánosságra. Elmondása szerint a döntés hosszabb folyamat eredménye volt, amelyet alapos mérlegelés és közös próbálkozások előztek meg. Bár mindketten mindent megtettek azért, hogy megmentsék a kapcsolatukat, végül belátták, hogy párként már nem tudnak együtt működni.

„A szeretet megmaradt, de a kapcsolat már nem ugyanaz”

 – fogalmazott Ochoa, aki szerint a válás gondolata először María Susini baráti körében merült fel.

Három közös gyermekük van

Facundo Arana és María kapcsolata 2007-ben kezdődött, és rövid időn belül családdá váltak. Lányuk, India 2008-ban született meg, egy évvel később pedig ikerfiaik, Yaco és Moro is világra jöttek. Házasságukat 2012-ben kötötték meg, és sokáig a közvélemény is harmonikus, példaértékű párként tekintett rájuk.

Bár a házasságuk most véget ér, három közös gyermekük miatt továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn. A hangsúly a jövőben is a családon marad: mindketten elkötelezettek amellett, hogy a gyerekek számára kiegyensúlyozott és biztonságos környezetet biztosítsanak – írja a Derecha Diario.

Facundo néhány éve a Dancing with the Stars zsűrijében ült

A Vad angyal Ivója 3 évvel ezelőtt a TV2-n futó népszerű DWTS-ben szerepelt. Facundo vendégzsűriként vett részt a műsorban, jelenléte pedig komoly érdeklődést váltott ki a rajongók körében. Szereplése különleges pillanat volt a magyar közönség számára, és számára is, erről akkor egy exkluzív interjúban mesélt a Life.hu-nak.

