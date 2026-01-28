Pénzügyi gondjai és Brad Pitt emléke elől költözik el az Egyesült Államokból Angelina Jolie: már semmi sincs, ami ott tartsa

Angelina Jolie úgy érzi, lassan semmi nem köti az Egyesült Államokhoz. A volt férjével való jogi háború kikészíti, pénzszűkében van, a gyerekei felnőttek. Úgy tudni, szép lassacskán eladogatta az ingatlanait is, hogy új életet kezdjen.

Angelina Jolie

Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie eladta New York-i lakását és Los Angeles-i házát is piacra dobta.

A Brad Pitt-tel folytatott jogi harc anyagilag is megterheli.

Gyermekei nagykorúvá válásával megszűntek a költözést korlátozó felügyeleti feltételek

Külföldi, elsősorban európai vagy kambodzsai életben gondolkodik.

Angelina Jolie pénzé tette amerikai ingatlanjait

Angelina Jolie 2025 júliusában megvált manhattani, Upper West Side-i lakásától, amelyet 1997-ben vásárolt. Bár az eladási árat nem hozták nyilvánosságra, becslések szerint körülbelül 2 millió dollár körül cserélt gazdát az ingatlan. A színésznő most készül eladni Los Angeles Los Feliz negyedében található, mintegy 25 millió dollár értékű luxusvilláját is is, amelyet már a potenciális vevőknek meg is mutatott. A hat hálószobás, tíz fürdőszobás, történelmi Cecil B. DeMille-birtokot Jolie 2017 júniusában vásárolta meg, nem sokkal azután, hogy Brad Pitt-tel való válása és az ahhoz kapcsolódó jogi csaták 2016-ban megkezdődtek. Az ingatlan hosszú éveken át a hat gyermeke otthona is volt, akik azonban már felnőttek.

Már nincs kiskorú gyermeke, elhagyhatja az Egyesült Államokat

A volt házaspár ikrei, Knox és Vivienne 2025 júliusában töltötték be a 18. életévüket, így Jolie-nak és Pittnek már nincs kiskorú gyermeke. Ez jogi értelemben felszabadította a színésznőt, aki korábban nem hagyhatta el Los Angelest a felügyeleti jogok és láthatási megállapodások miatt, mivel Pitt továbbra is a várost tekintette elsődleges lakhelyének. „Amint minden gyerek 18 éves lesz, külföldön akarok élni. Egyelőre ott kell letelepednünk, ahol az apjuk úgy döntött, hogy él” – nyilatkozta Jolie egy 2019-es interjúban. Egy bennfentes szerint a dél-kaliforniai születésű színésznő soha nem akart folyamatosan Los Angelesben élni, de nem volt más választása a Braddel kötött felügyeleti megállapodás miatt, és most készen áll egy olyan életre, amelynek nem Hollywood a középpontja. Lapinformációk szerint még nem döntött, hogy hol telepedik le, de nagyon boldog lesz, ha elhagyhatja Los Angelest és vele együtt a Brad Pitthez fűződő emlékeit.