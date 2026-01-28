Pénzügyi gondjai és Brad Pitt emléke elől költözik el az Egyesült Államokból Angelina Jolie: már semmi sincs, ami ott tartsa

Angelina Jolie úgy érzi, lassan semmi nem köti az Egyesült Államokhoz. A volt férjével való jogi háború kikészíti, pénzszűkében van, a gyerekei felnőttek. Úgy tudni, szép lassacskán eladogatta az ingatlanait is, hogy új életet kezdjen.
- Angelina Jolie eladta New York-i lakását és Los Angeles-i házát is piacra dobta.
- A Brad Pitt-tel folytatott jogi harc anyagilag is megterheli.
- Gyermekei nagykorúvá válásával megszűntek a költözést korlátozó felügyeleti feltételek
- Külföldi, elsősorban európai vagy kambodzsai életben gondolkodik.
Angelina Jolie pénzé tette amerikai ingatlanjait
Angelina Jolie 2025 júliusában megvált manhattani, Upper West Side-i lakásától, amelyet 1997-ben vásárolt. Bár az eladási árat nem hozták nyilvánosságra, becslések szerint körülbelül 2 millió dollár körül cserélt gazdát az ingatlan. A színésznő most készül eladni Los Angeles Los Feliz negyedében található, mintegy 25 millió dollár értékű luxusvilláját is is, amelyet már a potenciális vevőknek meg is mutatott. A hat hálószobás, tíz fürdőszobás, történelmi Cecil B. DeMille-birtokot Jolie 2017 júniusában vásárolta meg, nem sokkal azután, hogy Brad Pitt-tel való válása és az ahhoz kapcsolódó jogi csaták 2016-ban megkezdődtek. Az ingatlan hosszú éveken át a hat gyermeke otthona is volt, akik azonban már felnőttek.
Már nincs kiskorú gyermeke, elhagyhatja az Egyesült Államokat
A volt házaspár ikrei, Knox és Vivienne 2025 júliusában töltötték be a 18. életévüket, így Jolie-nak és Pittnek már nincs kiskorú gyermeke. Ez jogi értelemben felszabadította a színésznőt, aki korábban nem hagyhatta el Los Angelest a felügyeleti jogok és láthatási megállapodások miatt, mivel Pitt továbbra is a várost tekintette elsődleges lakhelyének. „Amint minden gyerek 18 éves lesz, külföldön akarok élni. Egyelőre ott kell letelepednünk, ahol az apjuk úgy döntött, hogy él” – nyilatkozta Jolie egy 2019-es interjúban. Egy bennfentes szerint a dél-kaliforniai születésű színésznő soha nem akart folyamatosan Los Angelesben élni, de nem volt más választása a Braddel kötött felügyeleti megállapodás miatt, és most készen áll egy olyan életre, amelynek nem Hollywood a középpontja. Lapinformációk szerint még nem döntött, hogy hol telepedik le, de nagyon boldog lesz, ha elhagyhatja Los Angelest és vele együtt a Brad Pitthez fűződő emlékeit.
A visszautasított szerepek, a jogi háború anyagi nehézséget okoznak
„Angelina nehezen tudja fenntartani Los Angeles-i életmódját” – idéz egy bennfentest a RadarOnline. Úgy tudni, Jolie ráadásul visszautasított néhány szerepet hogy a családjára tudjon koncentrálni, ami bár becsülendő, de megviseli a pénztárcáját. „Ez az egyik oka annak, hogy külföldön keresgél – ott, ahol nem csak elég, de bőven elég a pénze” – tette hozzá a jólértesült. Egy, a színésznőhöz közel álló forrás szerint a Chateau Miraval körüli jogvita is csak viszi a pénzt. Mint ismeretes, Jolie 2021-ben eladta részesedését a borászatban egy harmadik félnek, Pitt állítása szerint az ő beleegyezése nélkül. „Nincs leégve, de nem is úszkál pénzben. A Braddel folytatott jogi csata Miraval ügyében gyorsabban kiürítette a számláit, mint bárki gondolta volna” – nyilatkozta Jolie egyik barátja.
Kambodzsában lehet az új otthona?
Ahogy korábban, Jolie továbbra is kötődik Kambodzsához, ahol a 2001-es Tomb Raider forgatása idején fogadta örökbe első gyermekét, Maddoxot, és ahol egy 148 ezer hektáros dzsungelbirtokkal is rendelkezik. „Kambodzsa még mindig közel áll a szívéhez – Maddox, Tomb Raider, állampolgárság –, mindenben megfelel neki. Olaszország és Franciaország is opció. Szereti Európát, és ott könnyebb fenntartani az életmódját anélkül, hogy elfogyna a pénze” – nyilatkozta az egyik barátja. „Okos, és igen – aggódik a pénze miatt, ami nem baj. Ha tudna egy szép és biztonságos helyen élni, amit szeret és a vagyonát is megtarthatja, miért ne tenné” – tette hozzá.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: