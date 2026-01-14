Jennifer Aniston nem tud leállni a plasztikával: listát vezet a vágyott beavatkozásokról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horváth Angéla
2026.01.14.
Bár új párkapcsolata az önelfogadást hirdető hipnotizőrrel állítólag jól alakul, Jennifer Aniston képtelen lemondani a plasztikai beavatkozásokról. A Jóbarátok sztárja, aki idén töltötte be az 56-ot, a hírek szerint titokban egy egész listát vezet arról, milyen beavatkozásokra vágyik – hiába dicséri természetes szépségét új szerelme, Jim Curtis.

Sajtóinformációk szerint Jim Curtis, az 50 éves „hipnotizőrmágus” folyton áradozik Jennifer Anistonról, és nem érti, miért érzi szükségét a színésznő ennyi beavatkozásnak. A terapeuta egyáltalán nem rajong a szépészeti beavatkozásokért.

Jennifer Aniston listát vezet arról, hogy milyen plasztikai beavatkozásokra vágyik
Jennifer Aniston listát vezet arról, hogy milyen plasztikai beavatkozásokra vágyik
Forrás: Getty Images North America

Jennifer Aniston kés alá akar feküdni

„Jim abban hisz, hogy a szépség belülről fakad, a teljes önelfogadás pedig a hitrendszere alapja. A plasztikai műtétek ezzel nehezen egyeztethetők össze” – árulta el egy közeli forrás. „Ez hatással van Jenre is, de ő sosem lesz az a típus, aki lemond arról, hogy mindig a lehető legjobban nézzen ki.”

A forrás szerint Jennifer Aniston talán hajlik rá, hogy ritkábban nyúl tűhöz vagy a szikéhez, de a beavatkozásoktól nem tud és nem is akar teljesen elszakadni.

„Imádja a lézeres kezeléseket, biohack-módszereket, peptideket, vörösfény-terápiát – ezekkel rendszeresen foglalkozik. És persze vannak olyan testrészei, amik miatt továbbra is bizonytalan.”

A bennfentes szerint Aniston titkos műtéti listáján szerepel még legalább egy mellfelvarrás, fenékformázás zsírátültetéssel, sőt, a nyakán lévő bőrt is szeretné feszesíteni, mert szerinte ott már látszik, hogy öregszik.

Jennifer Aniston szóvivője tagadja, hogy a színésznő bizonytalan lenne magában, vagy műtétek sorára készülne, több forrás ragaszkodik hozzá: „Jen sokkal több beavatkozást végeztet, mint amit bárki sejtene.”

