Julia Roberts horrormaszkban hangolt a Golden Globe-ra: Jennifer Aniston sem hagyta szó nélkül a fotóját

Az 58 éves színésznőt a Vadászat után című filmben nyújtott alakításáért jelölték Golden Globe-ra. A vörös szőnyegen tökéletesen nézett ki az 58 éves színésznő, de megmutatta, milyen volt előtte, hogyan teltek a készülődés utolsó percei. Amit láttunk, az egy horrorfilben is megállta volna a helyét – egy azonban biztos, Julia Roberts nem veszi magát túl komolyan, még egy ilyen rangos esemény előtt sem.

Julia Roberts tündökölt az idei Golden Globe-on

Forrás: Getty Images North America

Julia Roberts a 2026-os Golden Globe-gála előtt maszkos fotót posztolt az Instagramon – egy horrorfilben is jól nézett volna ki.

A képet „Pre Game!” felirattal osztotta meg: arcmaszkot, ajakmaszkot és szemüveget viselt, így szépült a Golden Globe-ra.

A fotó alatt Jennifer Aniston is kommentelt: „Így is gyönyörű vagy!”

Julia Roberts horrormaszkja a szép bőr záloga

Julia Roberts megosztotta követőivel, hogyan készült és szépült a 2026-os Golden Globe-ra. Arcpakolással az arcán, ajakmaszkkal és szemüveggel pózolt. A bejegyzés mosolyt csalt a követők arcára, és a szakmai körökből is érkeztek reakciók. Régóta vele dolgozó sminkese, Genevieve Herr például azt írta: imádja a rúzs színét, míg stylistja, Elizabeth Stewart tréfásan rákérdezett, pontosan milyen árnyalatról is van szó. A kommentek között feltűnt Jennifer Aniston is, aki szintén a hollywoodi szépségikonok közé tartozik. A színésznő rövid, de annál kedvesebb üzenetet hagyott: „Így is gyönyörű vagy!”

A Golden Globe előtt Julia Roberts arcbőréről a neves kozmetikus, Keren Bartov gondoskodott, aki az esemény előtt több sztárt is kezelt, többek között Ana de Armast és Mila Kunist, a jelöltek közül pedig Kristen Bellt és Robin Wrightot. A szakember saját termékcsaládjából több készítményt is használt a kezelések során, köztük tisztítókat, szérumokat és hidratáló krémeket, amelyek nemrég debütáltak az amerikai piacon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: