Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségápolás

Ébreszd fel a hajad: 5 koffeines sampon, amely stimulálja a hajnövekedést

E+ - supersizer
szépségápolás sampon frizura haj
A koffein nem csak a kávéba való! Dobd fel a hajápolási rutinodat koffeines samponnal, ami mélyen tisztítja a fejbőrödet, és még a hajnövesztést is serkenti!

A nők hajápolási rutinja ma már akár négy-öt lépésből is állhat, de egyre kevesebben foglalkoznak a samponok fontosságával. Pedig a hajmosás során az olyan hatóanyagok, mint a koffein, segítik stimulálni a hajhagymákat, így beindítják a hajnövekedést. Egybegyűjtöttünk néhány koffeines sampont, mert az ébresztő kávé a hajadnak is kijár!

koffeines sampon
Próbáld ki a koffeines samponokat!
Forrás:  Getty Image

Hajmosásos hajnövesztés, avagy a koffeines sampon

A hajhullási ciklusunk állandóan változik, és hétköznapi tényezők is befolyásolhatják. Ha te is kipróbálnád magad a hajnövesztő termékekben, akkor érdemes egy koffeines samponnal kezdened. 

  • Serkentő hatás: a koffein fokozza a fejbőr vérkeringését, így több tápanyag szívódik fel a hajhagymákon keresztül.
  • Hajhullás ellen: rendszeren használat mellett segíthet csökkenteni a túlzott hajvesztést.
  • Erősebb szálak: a koffein a hajgyökerektől, a hajvégekig segít megerősíteni a szálakat, így a hajad dúsabbnak, élettel telibbnek tűnhet.
  • Frissítő érzés: használat után a fejbőrödön bizsergést érezhetsz.

Koffeines hajnövesztő samponok, árakkal

1.lush.com huWasabi Shan Kui Sampon 4990,00 Ft 2.notino.hu KUNDAL Caffeine Shampoo Cherry Blossom 3600Ft 3..marionnaud.hu Rituals Homme Homme Strengthening Caffeine Sampon 3 500 Ft 4. lovebrands.hu Revolution Hair Koffeines Erősítő Sampon 3.899 Ft 5.ecco-verde.hu benecosBIO energia sampon  4.280 Ft 

Így használd a koffeines sampont

Mivel ez a terméktípus elsősorban a hajhagymákat célozza  ezért fontos, hogy mélyen belemasszírozd a fejbőrödbe és minimum két mosással használd. Ha teheted, egy pár percig hagyd hatni, és csak azután most le. Használhatsz hozzá hajmosókefét, gumis fejbőrmasszírozót vagy az ujjaidat is, a lényeg, hogy körkörös mozdulatokat tegyél — így a koffeinnek lesz ideje megfelelően beivódni a fejbőrödbe. A maximális eredmény érdekében használd minden hajmosásnál, heti 2-3 alkalommal. 

+ Extra tipp: ha növelnéd a hatást, használj hajmosás után közvetlenül koffeines tonikot vagy fejbőrszérumot.

Szöszös és fénytelen a hajad? Ezekkel a termékekkel varázsolhatod fényesen ragyogóvá

Pihe-puha és fényes hajat szeretnél? Nem vagy egyedül. Az üveghajtrend uralja a közösségi oldalakat, mi pedig megmutatjuk, milyen termékek szükségesek ahhoz, hogy a te tincseid is ragyogjanak.

Egy új, a TikTokon terjedő módszer megváltoztatja azt, amit eddig a hajadról gondoltál - Borulhat a rutinod!

A TikTokon egyre népszerűbbek azok a videók, amelyek segítenek kideríteni, milyen típusú a hajad porozitása.

A fodrász elárulta: ezt a 5 dolgot SOHA ne csináld az időpontod előtt!

Eljött az ideje, hogy időpontot kérj a fodrásztól? Készülj fel rá rendesen! Te is elköveted ezeket a hibákat, mielőtt fodrászhoz mennél? Ideje megtudnod, mit gondol rólad titokban a szakember!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu