Ébreszd fel a hajad: 5 koffeines sampon, amely stimulálja a hajnövekedést

A nők hajápolási rutinja ma már akár négy-öt lépésből is állhat, de egyre kevesebben foglalkoznak a samponok fontosságával. Pedig a hajmosás során az olyan hatóanyagok, mint a koffein, segítik stimulálni a hajhagymákat, így beindítják a hajnövekedést. Egybegyűjtöttünk néhány koffeines sampont, mert az ébresztő kávé a hajadnak is kijár!
A hajhullási ciklusunk állandóan változik, és hétköznapi tényezők is befolyásolhatják. Ha te is kipróbálnád magad a hajnövesztő termékekben, akkor érdemes egy koffeines samponnal kezdened.
Koffeines hajnövesztő samponok, árakkal
Mivel ez a terméktípus elsősorban a hajhagymákat célozza ezért fontos, hogy mélyen belemasszírozd a fejbőrödbe és minimum két mosással használd. Ha teheted, egy pár percig hagyd hatni, és csak azután most le. Használhatsz hozzá hajmosókefét, gumis fejbőrmasszírozót vagy az ujjaidat is, a lényeg, hogy körkörös mozdulatokat tegyél — így a koffeinnek lesz ideje megfelelően beivódni a fejbőrödbe. A maximális eredmény érdekében használd minden hajmosásnál, heti 2-3 alkalommal.
+ Extra tipp: ha növelnéd a hatást, használj hajmosás után közvetlenül koffeines tonikot vagy fejbőrszérumot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.