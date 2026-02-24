Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd

Lily Collins óriási szerepet kapott: „A megtiszteltetés szavakkal le sem írható”

Horváth Angéla
2026.02.24.
Lily Collins alakítja Audrey Hepburnt abban a készülő filmben, amely az 1961-es klasszikus, a Reggeli Tiffanynál forgatásának történetét dolgozza fel. A színésznő nemcsak a főszerepet vállalta el, hanem producerként is részt vesz a projektben.

A film Sam Wasson Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman című könyvén alapul. A forgatókönyvet Alena Smith írja, aki az Apple TV Dickinson című sorozatának alkotójaként vált ismertté. A főszetepben Lily Collins, ám a rendező személyéről még nem döntöttek.

A Reggeli Tiffanynál Truman Capote novellájából készült, és a különc társasági hölgy, Holly Golightly történetét meséli el, aki egy küszködő íróval kerül kapcsolatba, miután az beköltözik az épületbe, ahol ő is lakik. A készülő film nem magát a történetet dolgozza fel újra, hanem a legendás film megszületésének körülményeit mutatja be – írja a Variety. Ez lesz az első átfogó feldolgozás a film készítéséről. A történet kitér a kaotikus előkészületekre is: Truman Capote eredetileg Marilyn Monroe-t szerette volna Holly Golightly szerepében látni, és állítólag úgy érezte, a Paramount stúdió „cserbenhagyta”, amikor Audrey Hepburnt választották.

A forgatáson sem ment minden zökkenőmentesen. Az egyik stábtag állítólag majdnem áramütést szenvedett, amikor a Fifth Avenue-n található Tiffany & Co. üzlet előtt forgatták az ikonikus nyitójelenetet. A filmben szerepelni fog Capote, a legendás jelmeztervező Edith Head és a rendező, Blake Edwards is, ám a szereposztás további részleteit még nem hozták nyilvánosságra.

Lily Collins Audrey Hepburn szerepében: a színésznő leírhatatlanul boldog

Lily Collins az Instagramon jelentette be a hírt. „A megtiszteltetés és az öröm szavakkal le sem írható” – írta a színésznő.

 

Lily Collins a Netflix Emily Párizsban című sorozatából lett világszerte ismert, már készülőben van a széria hatodik évada. 

