Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
praktika

Így lesz álomszép, hosszú körmöd pár hét alatt – 5 természetes szérum, ami biztosan segít

Shutterstock - progressman
praktika szépségápolás tipp köröm
Life
2026.01.03.
A hosszú, egészséges köröm nem elérhetetlen álom. A rendszeres körömápolás és néhány egyszerű otthoni szérum segítségével pár hét alatt látványos lesz a változás.

 Sok nő szeretné, ha a körme szép, erős és egészséges lenne – pedig ehhez elég egy kis rendszeres körömápolás és néhány egyszerű házi szérum.

Egy kis körömápolással sokat tehet azért, hogy a keze ápolt és igényes benyomást keltsen.
Egy-két hét rendszeres körömápolás után már jól látható, hogy a köröm erősebb, simább és fényesebb lesz.
Forrás: Moment RF

A szép, hosszú köröm tehát, nem a genetika kiváltsága – hanem a következetes körömápolásé. A köröm ugyanis folyamatosan növekszik, átlagosan havi 3 millimétert, de a növekedés ütemét rengeteg dolog befolyásolja: a hormonháztartás, a táplálkozás, a vérkeringés, sőt még az is, mennyit áztatja a kezét az ember mosogatás közben.
A szakértők szerint a kézkörmök gyorsabban nőnek, mint a lábujjkörmök – ezért is jönnek jól azok a tippek, amik hetekre tökéletes manikűrt ígérnek –, de a vékony, töredezett köröm gyakran árulkodik arról, hogy valami nincs rendben. Ha a biotinszinted alacsony, a köröm elvékonyodhat, töredezhet, és a növekedés is lelassulhat – ilyenkor egy célzott biotinkúra valóban hatásos lehet.
Az egyik legismertebb körömerősítő hatóanyag a biotin, más néven B7-vitamin, amely a haj, a bőr és a köröm egészségének megőrzésében kulcsszerepet játszik. A szervezet csak kis mennyiségben képes előállítani, ezért leginkább étkezéssel – például tojással, diófélékkel, zabpehellyel vagy élesztővel – juthatunk hozzá.

Ha a szervezetedben nincs vitaminhiány, a plusz kapszulák szedése semmit sem ér – feleslegesen költöd ilyenekre a pénzed. Sokkal hasznosabban teszed, ha rendszeresen hidratálsz, olajjal masszírozod a körmödet, és kíméletesen ápolod, mert így tényleg látványos lesz a javulás.
A jó hír, hogy ehhez nem kell vagyonokat költened, hiszen a legtöbb hatóanyag megtalálható otthon, a konyhában is. Összeszedtük azt az öt természetes szérumot, amivel pár hét alatt látványosan megerősítheted a körmeidet.

Körömápolás: 5 természetes szérum, ami tényleg hat

  • E-vitaminos olajos szérum

Az egyik leghatékonyabb regeneráló. Pár csepp E-vitamin-olajat keverj olíva- vagy kókuszolajjal, majd masszírozd be a körömágyba minden este. Az antioxidánsok serkentik a sejtmegújulást, az olaj pedig pótolja a hiányzó zsírokat.

  • Jojoba–argán keverék

Az argánolaj esszenciális zsírsavakkal és antioxidánsokkal teli, a jojoba pedig segít, hogy ezek mélyebbre jussanak. Lefekvés előtt dörzsöld be ezzel a keverékkel a körmeidet – reggelre fényesebb, és rugalmasabb lesz.

  • Ricinusolaj éjszakára

A ricinusolaj igazi klasszikus – már a nagymamák is erre esküdtek, ha erősebb körmöket szerettek volna. Sűrű, tápláló olaj, ami éjszaka védőréteget von a körömre, és közben feltölti a körömágyat. Reggel csak le kell öblíteni langyos vízzel, majd egy kis kézkrémmel bekenni, és máris puhább, ápoltabb lesz a kéz. 

  • Citromos olívaolajos áztatás

Ha a köröd sárgás vagy fakó, ezzel az egyszerű trükkel természetesen felfrissítheted. Egy tál meleg vízbe tegyél néhány csepp citromlevet és egy kevés olívaolajat, majd áztasd benne a kezed 5-10 percig. Ezután mindenképp kend be alaposan hidratáló krémmel, hogy ne száradjon ki a bőre. 

  • Kókuszolajos ápolás

A kókuszolaj igazi jolly joker a körömápolásban – táplál, puhít és még antibakteriális is. Különösen télen érdemes bevetni, amikor a hideg és a száraz levegő kiszárítja a bőrt. Ha rendszeresen bemasszírozod a körmeid köré, segít megelőzni a kiszáradást és a kellemetlen töredezést. 
A szakértők szerint a legfontosabb a következetesség: naponta pár perc masszázs, heti egy karbantartás és egy kis odafigyelés a vegyszerekre. A gyakori mosogatás, acetonos lemosó és a hideg idő ugyanis mind lassítják a növekedést.

Ha pedig a körmök továbbra is töredeznek, vagy alig nőnek, érdemes utánanézni, nem áll-e a háttérben vashiány, cinkhiány vagy egyéb belső probléma.


 

A természetes körömnövesztés tehát nem csoda – hanem kitartás kérdése. Egy-két hét után már észrevehető, hogy a köröm erősebb, simább és fényesebb, néhány hónap alatt pedig akár több milliméterrel is hosszabb lehet – természetes úton, vegyszerek nélkül.


 

Mindegy, hogy géllakk vagy műköröm: így növelheted a körmöd tartósságát

Frissítsd fel a pár hetes körmödet, a következő időpontodig.

Az elegáns nők ilyen körmöket viselnek tavasszal: íme, a legtrendibb pasztellmanikűrök

Ha tavasz, akkor pasztell. Ezek a pasztellmanikűrök garantáltan feldobják a hangulatod és akár otthon is elkészítheted őket.

Töredezettek, gyengék a körmeid? A szakértő szerint ezzel az 5 dologgel erősítheted őket

Fontos, hogy ápold a körmeidet azért, hogy egészségesek legyenek, ám az erre kifejlesztett lakkok és krémek nem elegendők.. Szakértő szerint ez a 4 dolog a leghatékonyabb a körömerősítéshez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu