Lebuktál: 5 árulkodó jel, hogy kihagytad a legutóbbi tusolást

Senkinek sem kell bemutatnunk azt a kollégát, akit állandóan körbeleng egy diszkrét testszag, és bármit csinál magával, akkor is az izzadtságfoltok jutnak először eszedbe róla. Ha nem szeretnél erre a sorsra jutni, akkor gyere velünk, megmutatjuk, hogy milyen árulkodó jelei lehetnek annak, ha kimaradt a legutóbbi tusolás. Nem, a parfüm és a dezodor nem tudja helyettesíteni a rendszeres mosakodást, ezért érdemes tisztában lenned vele, hogy melyik testrészedet mosd meg mindenképpen, ha nincs időd tusolni.

5 árulkodó jele lehet annak, hogy elmaradt a legutóbbi tusolás

Forrás: Shutterstock

Ezek a jelek azt kiabálják: „Figyeljetek, tusolás helyett csak befújtam magamat!"

A legegyértelműbb jele a higiénia hiányának természetesen a savanyú testszag és a hónalj körül megjelenő izzadságfoltok. De ez még nem minden...

Szennyeződéssel teli szemgödrök

Az egyik legelső árulkodó jel a szemek körüli kérges bőr: a szakértő szerint ez egyértelműen megmutatja, hogy nem mostad meg az arcod, csupán megpróbáltad felfrissíteni magadat. Ilyenkor az alvás során lerakódott szennyeződések ott maradnak a szemed sarkában. Ennél rosszabbat már csak akkor tudunk elképzelni, ha még a csipát sem törölted ki a szemedből. A szakértők szerint minden reggel legalább egy arcmosást iktass be a rutinodba, ha nem akarsz később magyarázkodni.

Hámló bőr az orrod körül

Ne menjünk messze, maradjunk még mindig az arcodnál. Amennyiben kimaradt az általános mosakodás, akkor a körülötted ülők észrevehetik az irodában, hogy hámlik a bőr az orrod körül. Ez a bőrterület a faggyútermelés egyik gócpontja, így kötelező a rendszeres tisztítása. Máskülönben a letapadt izzadság, és az elhalt hámsejtek hámlását tapasztalhatod csak meg, miközben vakarászod az orrodat a szörnyülködő kollégák szeme láttára.

Állandó viszketés

Ha a kihagyott tusolás már régóta esedékes lenne, akkor azt veheted észre, hogy akaratlanul is vakarászod a testedet, így a melletted ülők vagy bolhásnak, vagy mosdatlannak fognak téged tartani. Az pedig már csak a hab a tortán, ha a vakarózás hatására még hámlani is elkezd a bőröd. Ebben az esetben ugyanis garantáltan te leszel a legundibb kolléga.

Lerakódások a fejbőrön

A hajhigiénia témája egy külön cikket érdemelne, de most legyen elég annyi, hogy a hajad állapota talán a legegyértelműbb jele a tisztálkodás hiányának. A viszkető fejbőr és a lerakódásokkal teli hajtövek miatt azonnal kiszúrják, ha rég volt már az utolsó hajmosás. Ilyen esetben ugyanis összegyűlik az összes kosz, izzadtság, és termékmaradvány a hajtöveidnél, és hajmosás hiányában ott is maradnak, amíg valaki fel nem hívja rá a figyelmedet, hogy irány a zuhany. Ne juss el idáig!

A legkevésbé ismert jel: hamuszürke bokák

Ha valaki nem foglalkozik a hajaddal, és nem vizsgálja meg jobban az arcodat sem, esetleg elkerüli a figyelmét az izzadtságfolt a pólón, akkor is észreveheti, hogy valami nem kóser veled kapcsolatban. Elég, ha lenéz a bokádra. A lap szakértője szerint van egy nagyon specifikus jele a mosakodás hiányának, ez pedig nem más, mint a szürkére színeződött boka. A rengeteg kosz és szennyeződés megtapad a legalacsonyabban lévő szabad testfelületünkön, és jelzi, hogy ideje lenne egy hatalmas habfürdőnek.