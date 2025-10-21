Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd Orsolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tisztálkodás

Lebuktál: 5 árulkodó jel, hogy kihagytad a legutóbbi tusolást

tisztálkodás hajmosás zuhanyzás
Life.hu
2025.10.21.
Bármennyire is próbálod takargatni az igazságot, mások észrevehetik. Megmutatjuk, mire figyelj oda, ha nem akarod, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy fürdés helyett dezodort használtál.

Senkinek sem kell bemutatnunk azt a kollégát, akit állandóan körbeleng egy diszkrét testszag, és bármit csinál magával, akkor is az izzadtságfoltok jutnak először eszedbe róla. Ha nem szeretnél erre a sorsra jutni, akkor gyere velünk, megmutatjuk, hogy milyen árulkodó jelei lehetnek annak, ha kimaradt a legutóbbi tusolás. Nem, a parfüm és a dezodor nem tudja helyettesíteni a rendszeres mosakodást, ezért érdemes tisztában lenned vele, hogy melyik testrészedet mosd meg mindenképpen, ha nincs időd tusolni.

5 árulkodó jele lehet annak, hogy elmaradt a legutóbbi tusolás
5 árulkodó jele lehet annak, hogy elmaradt a legutóbbi tusolás
Forrás: Shutterstock

Ezek a jelek azt kiabálják: „Figyeljetek, tusolás helyett csak befújtam magamat!"

A legegyértelműbb jele a higiénia hiányának természetesen a savanyú testszag és a hónalj körül megjelenő izzadságfoltok. De ez még nem minden...

  • Szennyeződéssel teli szemgödrök

Az egyik legelső árulkodó jel a szemek körüli kérges bőr: a szakértő szerint ez egyértelműen megmutatja, hogy nem mostad meg az arcod, csupán megpróbáltad felfrissíteni magadat. Ilyenkor az alvás során lerakódott szennyeződések ott maradnak a szemed sarkában. Ennél rosszabbat már csak akkor tudunk elképzelni, ha még a csipát sem törölted ki a szemedből. A szakértők szerint minden reggel legalább egy arcmosást iktass be a rutinodba, ha nem akarsz később magyarázkodni.

  • Hámló bőr az orrod körül

Ne menjünk messze, maradjunk még mindig az arcodnál. Amennyiben kimaradt az általános mosakodás, akkor a körülötted ülők észrevehetik az irodában, hogy hámlik a bőr az orrod körül. Ez a bőrterület a faggyútermelés egyik gócpontja, így kötelező a rendszeres tisztítása. Máskülönben a letapadt izzadság, és az elhalt hámsejtek hámlását tapasztalhatod csak meg, miközben vakarászod az orrodat a szörnyülködő kollégák szeme láttára.

  • Állandó viszketés

Ha a kihagyott tusolás már régóta esedékes lenne, akkor azt veheted észre, hogy akaratlanul is vakarászod a testedet, így a melletted ülők vagy bolhásnak, vagy mosdatlannak fognak téged tartani. Az pedig már csak a hab a tortán, ha a vakarózás hatására még hámlani is elkezd a bőröd. Ebben az esetben ugyanis garantáltan te leszel a legundibb kolléga.

  • Lerakódások a fejbőrön

A hajhigiénia témája egy külön cikket érdemelne, de most legyen elég annyi, hogy a hajad állapota talán a legegyértelműbb jele a tisztálkodás hiányának. A viszkető fejbőr és a lerakódásokkal teli hajtövek miatt azonnal kiszúrják, ha rég volt már az utolsó hajmosás. Ilyen esetben ugyanis összegyűlik az összes kosz, izzadtság, és termékmaradvány a hajtöveidnél, és hajmosás hiányában ott is maradnak, amíg valaki fel nem hívja rá a figyelmedet, hogy irány a zuhany. Ne juss el idáig!

  • A legkevésbé ismert jel: hamuszürke bokák

Ha valaki nem foglalkozik a hajaddal, és nem vizsgálja meg jobban az arcodat sem, esetleg elkerüli a figyelmét az izzadtságfolt a pólón, akkor is észreveheti, hogy valami nem kóser veled kapcsolatban. Elég, ha lenéz a bokádra. A lap szakértője szerint van egy nagyon specifikus jele a mosakodás hiányának, ez pedig nem más, mint a szürkére színeződött boka. A rengeteg kosz és szennyeződés megtapad a legalacsonyabban lévő szabad testfelületünkön, és jelzi, hogy ideje lenne egy hatalmas habfürdőnek.

7 alap higiéniai szokás, amit csak azok ismernek, akiket jól neveltek a szüleik

Ha ezeket a rutinokat gondolkodás nélkül követed, akkor bizony a szüleid jó munkát végeztek.

Bűzlő filmsztárok Hollywoodból: 5 színész, aki hanyagolja a higiéniai szokásokat - Videó!

A hírességek is csak emberek, akiknek lehetnek furcsa szokásaik. De azt soha nem gondoltuk volna, hogy pont a hollywood-i filmsztárok hanyagolják a tisztálkodást a hétköznapokban.

Reggel vagy este? Most kiderül, mikor érdemes dezodort használni, hogy mindig illatos legyél

Hiába veted be minden nap a dezodort mégis gyorsan megizzadsz és a kellemetlen testszag sem kímél? Lehet, hogy nem a dezodoroddal van a baj, hanem azzal, hogy mikor használod.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu