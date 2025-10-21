Pirosítók őszre: ezekkel a tónusokkal a leghidegebb napokon is ragyoghatsz

Ősszel már nem használunk élénk színeket a sminkben sem, sokkal inkább a mélyebb, vöröses árnyalatok kerülnek előtérbe. Összegyűjtöttük a legjobb pirosítókat, amelyek áranyalatai tökéletesen beleillenek az őszi makeuptrendekbe!

Őszi makeuptrend: barnás és vöröses pirosítókat használjunk

Forrás: Getty Image

Őszi makeup: ezeket a pirosítókat keresd ősszel

Az ősz legdivatosabb színei idén a téglavörös, a bronzos piros és a barna összes árnyalata. Ha olyat keresel, amit könnyebb használni, válassz folyékony pirosítót, ha viszont a magasan pigmentált termékeket szereted, akkor a púderes vagy krémes pirosító a neked való.

1.Yves Saint Laurent Make Me Blush Bold Blurring arcpirosító 22 800Ft; 2. DESERT DUNE Luminizing Mousse Blush 1949 Ft; 3. Strobe Beam Liquid Blush 9,800Ft; 4. Pupa Wonder Me Shake Blush folyékony arcpirosító 6.490 Ft; 5. Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip And Cheek Glow 12 040Ft; 6. Blush Subtil Pirosító 20 290 Ft; 7. Pressed Blush Powder Pirosító 8 792 Ft;

Forrás: notino.hu/ Catrice.hu/Maccosmetics.hu/ pupamilano.hu/notino.hu/douglas.hu/douglas.hu

Az őszi pirosító használata: így kezdj neki