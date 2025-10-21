Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pirosítók őszre: ezekkel a tónusokkal a leghidegebb napokon is ragyoghatsz

Getty Images Europe - Pierre Suu
smink pirosító makeup arcpirosító
Tedd félre a Barbie-rózsaszín pirosítódat, mert nyakig ülünk az őszben! Mostantól a téglavörös, a barnás nude és a bronzos karamell uralják a makeup világát. Mutatjuk a legjobb pirosítókat – termékekkel, árakkal.

Ősszel már nem használunk élénk színeket a sminkben sem, sokkal inkább a mélyebb, vöröses árnyalatok kerülnek előtérbe. Összegyűjtöttük a legjobb pirosítókat, amelyek áranyalatai tökéletesen beleillenek az őszi makeuptrendekbe!

a makeup lényeges eleme a pirosító
Őszi makeuptrend: barnás és vöröses pirosítókat használjunk
Forrás:  Getty Image

Őszi makeup: ezeket a pirosítókat keresd ősszel

Az ősz legdivatosabb színei idén a téglavörös, a bronzos piros és a barna összes árnyalata. Ha olyat keresel, amit könnyebb használni, válassz folyékony pirosítót, ha viszont a magasan pigmentált termékeket szereted, akkor a púderes vagy krémes pirosító a neked való.

arcpirosítók
1.Yves Saint Laurent Make Me Blush Bold Blurring arcpirosító 22 800Ft; 2. DESERT DUNE Luminizing Mousse Blush 1949 Ft; 3. Strobe Beam Liquid Blush 9,800Ft;  4. Pupa Wonder Me Shake Blush folyékony arcpirosító 6.490 Ft;  5. Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip And Cheek Glow 12 040Ft; 6. Blush Subtil Pirosító 20 290 Ft; 7. Pressed Blush Powder Pirosító 8 792 Ft;    
Forrás: notino.hu/ Catrice.hu/Maccosmetics.hu/ pupamilano.hu/notino.hu/douglas.hu/douglas.hu

Az őszi pirosító használata: így kezdj neki

  • Készíts alapozós, korrektoros alapot. Ez azért fontos, mert az arcpirosító sokkal hangsúlyosabb az alapsminken, mint a natúr arcbőrödön. Figyelj oda arra, hogy a sminked többi része (a bronzosító, a kontúr és a szemsmink) egy alaptónusba tartozzon a pirosítóddal. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha minden terméked por alapú, akkor a pirosító is legyen az, és ugyanez igaz a krémes termékekre is.
  • Finoman kend fel egy rétegben a pirosítót az arcformádnak megfelelően. Először egy keveset dolgozz el, és ha úgy érzed még több színre van szükséged, ismételd meg. A pirosító azért kedvelt sminktermék, mert könnyen építhető, annyi réteget vihetünk fel, ahányat csak szeretnénk. A választott pirosítóból tehetünk a szemhéjunkra is. Párosítsd nude vagy barna rúzzsal, és kész is a makulátlan őszi smink. 
  • A pirosítót mindig a korrektor/kontúr után és a highlightered előtt helyezd fel. Illetve mindig oszlasd el a határvonalakat a sminktermékek között. Ha megvagy a sminkkel, használj sminkfixálót, ugyanis a pirosító veszíthet a színéből megfelelő fixálás nélkül. 

