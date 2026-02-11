Le a tokával! — 5 technika, amivel formálhatod és feszesítheted az állvonaladat

Az arcmasszázs minden eddiginél népszerűbb és egyre trendibbé vált az arccsontozat hangsúlyozására is. A TikTokon kifejezetten virális lett a nyirokkeringésre ható gua sha masszázs is. Mutatjuk az 5 leghatásosabb módszert toka ellen!

Toka elleni arcmasszírozó technikák.

Forrás: Shutterstock

Arcmasszírozás és szépségtrükkök toka ellen A rendszeres arcmasszázs ideiglenesen javíthat az áll feszességén azáltal, hogy fokozza a vérkeringést és elősegíti a nyirokelvezetést.

Az SPF beépítése a napi bőrápolási rutinba elengedhetetlen a kollagénlebomlás és az toka megereszkedésének megelőzéséhez.

Mutatjuk az 5 leghatásosabb szépségtrükköt!

Mindenki olyan arccsontozatra vágyik, mint a modelleké. A karcsú, hangsúlyos arccsont könnyen elérhető a megfelelő szépségápolási trükkökkel. A toka egy nagyon gyakori esztétikai probléma a nők és a férfiak körében is. Természetesen összefügg a nyirokkeringéssel, a testsúlyoddal, az életmódoddal és a genetikáddal is. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb technikákat a szép nyakért és állért!

1. A gua sha a legjobb barátod

A rendszeres kézi arcmasszázs remek ideiglenes megoldás lehet. Az it girlök kedvenc eszköze a gua sha. Ahhoz, hogy a gua sha masszázsból a legtöbbet tudd kihozni, először vidd fel kedvenc krémedet az arcodra, nyakadra és dekoltázsodra. Ezután gyengéd nyomást gyakorolva, a követ szinte vízszintes helyzetben tartva óvatosan húzd felfelé a bőrt a kulcscsont, a nyak és a fülek mögötti terület nyirokcsomói mentén. Először az arc és a nyak egyik oldalát, majd a másikat masszírozd. A nyirokelvezetés javításával a gua sha masszázs feszesebbé teszi az arcot.

2. Soha ne hagyd ki a fényvédőt!

A napvédelem rendkívül fontos, mert a nap káros hatása öregedéshez és a kollagén lebomlásához vezet, ami az állkapocs megereszkedéséhez vezethet. Esőben vagy napsütésben, teljesen mindegy, mindennap fontos napvédő krémet használni, még azokon a napokon is, amikor a legtöbb időt bent töltjük.

3. Használj megfelelő bőrápolási termékeket

A megfelelő arcápolási formulák segíthetnek a bőr feszesítésében, illetve annak megtartásában is. Retinoidok használatát vegyítsd a gua sha masszázzsal, hogy fokozd a bőrfeszesség tartósságát. A hialuronsav és a kollagén is elképesztően hatásos lehet erre a célra.