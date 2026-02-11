Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Margot Robbie-t több klubból is kidobták: barátaival nem tudtak viselkedni

Világsztár lánybúcsú Margot Robbie
Szabados Dániel
2026.02.11.
Ma már a vörös szőnyegek elegáns sztárja, ám nem mindig volt ez így. Margot Robbie egy friss interjúban arról mesélt, hogy londoni évei alatt igen zabolátlan életet élt. A 35 éves színésznő bevallotta: volt idő, amikor rendszeresen kidobták az éjszakai szórakozóhelyekről, és a leánybúcsúja is meglehetősen emlékezetesre sikerült.

A Barbie és az Üvöltő szelek sztárja, Margot Robbie egy podcast vendégeként idézte fel londoni időszakát. 2016-ig Claphamben lakott hat barátjával egy lepukkant, négy hálószobás lakásban. Korábban úgy fogalmazott: ezek voltak élete legjobb napjai.

Margot Robbie vad életet élt Londonban, mielőtt híres lett volna
Margot Robbie vad életet élt Londonban, mielőtt híres lett volna
Forrás: Getty Images Europe

Margot Robbie úgy bulizott, mintha nem lenne holnap

A színésznő elárulta, hogy lakótársaival rendszeres vendégei voltak a hírhedt Infernos klubnak, amely a kissé kétes hírneve és sajátos hangulata miatt vált ismertté. „Miután befejeztük a munkát, természetesen elmentünk az Infernosba, és körülbelül 15 perc múlva kidobtak minket” – mesélte. A biztonságiaknak közben ő azt kiabálta: „De ez az Infernos, az Infernosból nem lehet kidobni senkit!”

Margot Robbie nem részletezte, pontosan mi történt, de elismerte: „Clapham legtöbb klubjából kidobtak minket. Volt, ahonnan több időre is kitiltottak.” Saját bevallása szerint úgy élt akkor, mint egy egyetemista „rossz kislány”.

Margot Robbie a lakótársaival 2015-ben megalapította a Lucky Chap produkciós céget. A vállalat, amelynek értékét ma mintegy 25 millió fontra becsülik, nőközpontú történeteket visz vászonra. Az Én, Tonya és az Ígéretes fiatal nő is az ő munkájuk. Mindkét film Oscar-díjat nyert.

Margot Robbie lánybúcsúja botrányosra sikeredett

Margot Robbie az esküvője előtt egy igazán különleges leánybúcsút is tartott. „A barátaim szerződtettek egy sztriptíztáncost, és ráadták a Harry Potter-jelmezt. Nagyon vicces volt, szexinek nem mondanám” – emlékezett vissza. „Nagyon-nagyon vicces volt, de mindannyian annyira részegek voltunk, hogy őszintén szólva nem is számított semmi.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Egyél kevesebbet” – Margot Robbie-t egy kollégája kritizálta a súlya miatt

Margot Robbie őszintén mesélt karrierje egyik legkellemetlenebb korai élményéről: egy kollégája egy fogyókúrás könyvet adott ajándékba, amivel burkoltan azt üzente, hogy fogynia kellene.

Hajból készült pucérruhában vonult az Üvöltő szelek premierjén a vörös szőnyegre Margot Robbie

A színésznő ruhája mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Margot Robbie a premierinterjún kommentálta is a viseletét.

Itt a lehetőség, hogy eltölts egy éjszakát az Üvöltő szelek Cathyjének rózsaszín hálószobájában − FOTÓK

Mit szólnál, ha maga Catherine Earnshaw invitálna meg a hálószobájába? Ez nem álom, hiszen egy angliai kúriában berendezték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu