Margot Robbie-t több klubból is kidobták: barátaival nem tudtak viselkedni

A Barbie és az Üvöltő szelek sztárja, Margot Robbie egy podcast vendégeként idézte fel londoni időszakát. 2016-ig Claphamben lakott hat barátjával egy lepukkant, négy hálószobás lakásban. Korábban úgy fogalmazott: ezek voltak élete legjobb napjai.

Margot Robbie vad életet élt Londonban, mielőtt híres lett volna

Margot Robbie úgy bulizott, mintha nem lenne holnap

A színésznő elárulta, hogy lakótársaival rendszeres vendégei voltak a hírhedt Infernos klubnak, amely a kissé kétes hírneve és sajátos hangulata miatt vált ismertté. „Miután befejeztük a munkát, természetesen elmentünk az Infernosba, és körülbelül 15 perc múlva kidobtak minket” – mesélte. A biztonságiaknak közben ő azt kiabálta: „De ez az Infernos, az Infernosból nem lehet kidobni senkit!”

Margot Robbie nem részletezte, pontosan mi történt, de elismerte: „Clapham legtöbb klubjából kidobtak minket. Volt, ahonnan több időre is kitiltottak.” Saját bevallása szerint úgy élt akkor, mint egy egyetemista „rossz kislány”.

Margot Robbie a lakótársaival 2015-ben megalapította a Lucky Chap produkciós céget. A vállalat, amelynek értékét ma mintegy 25 millió fontra becsülik, nőközpontú történeteket visz vászonra. Az Én, Tonya és az Ígéretes fiatal nő is az ő munkájuk. Mindkét film Oscar-díjat nyert.

Margot Robbie lánybúcsúja botrányosra sikeredett

Margot Robbie az esküvője előtt egy igazán különleges leánybúcsút is tartott. „A barátaim szerződtettek egy sztriptíztáncost, és ráadták a Harry Potter-jelmezt. Nagyon vicces volt, szexinek nem mondanám” – emlékezett vissza. „Nagyon-nagyon vicces volt, de mindannyian annyira részegek voltunk, hogy őszintén szólva nem is számított semmi.”

