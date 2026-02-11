Az AI-karikatúra gyártása hamar a legrosszabb rémálmoddá válhat: zsarolásra is használhatják az adataidat

Szokták mondani, hogyha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Most sincs ez másképp. Az AI-karikatúra készítése ártatlan játéknak tűnik, de valójában egy gigantikus adatgyűjtő akció, ahol te önként adod át a képmásod használatát egy cégnek, amiből aztán akár AI-videókat is csinálhatnak. Minél egyedibb és viccesebb eredményt akarsz, annál több morzsát szórsz el magadról a digitális sötétségben, amit a mesterséges intelligencia soha nem felejt el.
Csak óvatosan az új AI-karikatúra trenddel: akár az adataid is ellophatják
- Önként elárulsz magadról mindent egyetlen rajzért cserébe, hogy aztán eladhassák az adataid.
- Az arcod biometrikus adatait örökre elraktározzák a távoli szervereken.
- A munkád és hobbijaid részleteivel ingyen tanítod a profitorientált algoritmust.
- A megadott információk később akár kifinomult személyazonosság-lopáshoz is vezethetnek.
- A feltöltött fotók felett végleg elveszíted a kontrollt és a tulajdonjogokat.
- A közösségi médiára büszkén kiposztolt képek az adatgyűjtők kedvenc csemegéi.
Te is láttad már ezeket a képeket a közösségi médiában? Esetleg ki is próbáltad? Nos ez baj, mert a vidám rajz mögött egy profilalkotó gépezet dolgozik gőzerővel, ami nemcsak azt látja, hogy görbe-e az orrod, hanem azt is, pontosan mivel foglalkozol nap mint nap. Ha úgy szórod az információkat egy arctalan chatbotnak, mintha a legjobb barátod lenne, ez a barát minden szavadat jegyzeteli és felhasználtja a jövőbeli modelljeihez és ha ezek az adatok illetéktelenek kezébe kerülnek, akár ellened is fordulhat.
A trend, ami felemészti a privátszférádat
Régóta tudjuk, hogy az AI alkalmas képgenerálásra, sőt még maga Madonna is készített AI képet. Bár a szakértők már többször felhívták a figyelmet arra, hogy nem jó mindent megosztani a ChatGPT-vel, a felhasználók azóta is aktívan etetik a rendszert egyre részletesebb személyes adatokkal, hogy még pontosabb végeredményt kapjanak. Épp ez a probléma: ha nem tetszik a rajz, még több infót adsz meg, és máris kiképeztél egy AI-t a saját életedből. Ne legyél naiv, a vírusként terjedő trendeknek mindig meg van az ára. A „kérlek, készíts rólam karikatúrát mindaz alapján, amit tudsz rólam” típusú promtok gyakorlatilag felhatalmazást adnak az AI-nak, hogy minden korábbi beszélgetésedet, titkodat és nyűgödet előbányássza a memóriájából. Sőt, akár erotikus jellegű tartalom is készülhet a feltöltött képeink alapján.
„Valahányszor ezek a trendek felbukkannak, az emberek gyakran gyorsabban csatlakoznak hozzájuk, mint hogy megkérdőjelezzék, mi is rejlik mögöttük” – nyilatkozta Jake Moore, az ESET globális kiberbiztonsági tanácsadója a Forbesnak.
„Amikor fényképeket és személyes adatokat töltesz fel egy chatbotra, például a ChatGPT-re, a platform összegyűjti és elemzi az összes információt” – mondja Moore. „Ezeket az információkat tárolja a rendszer, és felhasználja ezeknek a lenyűgöző modelleknek a betanítására és nem egyértelmű, hogy ezeket az adatokat meddig őrzik meg.”
Ne etesd feleslegesen a chatbotot!
Az OpenAI adatvédelmi szabályzata világosan fogalmaz: a beküldött tartalmakat felhasználhatják a szolgáltatások fejlesztésére és kutatásra. Ez magyarra fordítva annyit tesz, hogy az adataidból építenek várat, amibe neked nem lesz beleszólásod.
Gondolj bele: ha egy idegen az utcán odalépne hozzád és elkérné a fényképedet, a munkahelyi leírásodat és a hobbijaid listáját, valószínűleg elküldenéd a búsba. De ha egy chatbot kéri, akkor már nem akkora gond. Vagy mégis?
Hogyan maradj biztonságban?
Ha mindenáron látni akarod magad AI-rajzként, legalább ne légy amatőr! Először is, ne tölts fel valódi fotót – a ChatGPT elég okos ahhoz, hogy leírás alapján is alkosson. Másodszor, használd az ideiglenes chat (Temporary Chat) funkciót vagy kapcsold ki a memóriát a beállításokban, így legalább nem maradnak az adataid örökre a rendszerbe.
A legfontosabb szabály pedig egyszerű: ha valamit nem tennél ki az óriásplakátra a házad elé, azt ne írd bele egy AI-promtba se. Mert a vicces karikatúra hamar elévül, de az adataid az interneten örökké ott maradnak – és hidd el, nem fogsz rajta nevetni, amikor visszaélnek velük az aljas hackerek, amit aztán zsarolásra is használhatnak.
