Az AI-karikatúra gyártása hamar a legrosszabb rémálmoddá válhat: zsarolásra is használhatják az adataidat

mesterséges intelligencia adatvédelem közösségi média
Pópity Balázs
2026.02.11.
Biztos jó ötlet egyetlen gombnyomással lemondani a privátszférádról, csak azért, hogy egy torz rajzon nevethess egy kicsit? Miközben mindenki a közösségi médiában villog a vicces AI-karikatúra megosztásán, kevesen sejtik, hogy valójában az egész életüket tálcán kínálják fel a gépeknek.

Szokták mondani, hogyha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Most sincs ez másképp. Az AI-karikatúra készítése ártatlan játéknak tűnik, de valójában egy gigantikus adatgyűjtő akció, ahol te önként adod át a képmásod használatát egy cégnek, amiből aztán akár AI-videókat is csinálhatnak. Minél egyedibb és viccesebb eredményt akarsz, annál több morzsát szórsz el magadról a digitális sötétségben, amit a mesterséges intelligencia soha nem felejt el.

Az AI-karikatúra készítésének veszélyei
Az AI-karikatúra ártalmatlannak tűnik, de annál nagyobb veszélyeket rejt. Nem érdemes AI-ra bízni a személyes adataidat.
Forrás: 123rf.com

Csak óvatosan az új AI-karikatúra trenddel: akár az adataid is ellophatják

  • Önként elárulsz magadról mindent egyetlen rajzért cserébe, hogy aztán eladhassák az adataid.
  • Az arcod biometrikus adatait örökre elraktározzák a távoli szervereken.
  • A munkád és hobbijaid részleteivel ingyen tanítod a profitorientált algoritmust.
  • A megadott információk később akár kifinomult személyazonosság-lopáshoz is vezethetnek.
  • A feltöltött fotók felett végleg elveszíted a kontrollt és a tulajdonjogokat.
  • A közösségi médiára büszkén kiposztolt képek az adatgyűjtők kedvenc csemegéi.

Te is láttad már ezeket a képeket a közösségi médiában? Esetleg ki is próbáltad? Nos ez baj, mert a vidám rajz mögött egy profilalkotó gépezet dolgozik gőzerővel, ami nemcsak azt látja, hogy görbe-e az orrod, hanem azt is, pontosan mivel foglalkozol nap mint nap. Ha úgy szórod az információkat egy arctalan chatbotnak, mintha a legjobb barátod lenne, ez a barát minden szavadat jegyzeteli és felhasználtja a jövőbeli modelljeihez és ha ezek az adatok illetéktelenek kezébe kerülnek, akár ellened is fordulhat.

A trend, ami felemészti a privátszférádat

Régóta tudjuk, hogy az AI alkalmas képgenerálásra, sőt még maga Madonna is készített AI képet. Bár a szakértők már többször felhívták a figyelmet arra, hogy nem jó mindent megosztani a ChatGPT-vel, a felhasználók azóta is aktívan etetik a rendszert egyre részletesebb személyes adatokkal, hogy még pontosabb végeredményt kapjanak. Épp ez a probléma: ha nem tetszik a rajz, még több infót adsz meg, és máris kiképeztél egy AI-t a saját életedből. Ne legyél naiv, a vírusként terjedő trendeknek mindig meg van az ára. A „kérlek, készíts rólam karikatúrát mindaz alapján, amit tudsz rólam” típusú promtok gyakorlatilag felhatalmazást adnak az AI-nak, hogy minden korábbi beszélgetésedet, titkodat és nyűgödet előbányássza a memóriájából. Sőt, akár erotikus jellegű tartalom is készülhet a feltöltött képeink alapján.

„Valahányszor ezek a trendek felbukkannak, az emberek gyakran gyorsabban csatlakoznak hozzájuk, mint hogy megkérdőjelezzék, mi is rejlik mögöttük” – nyilatkozta Jake Moore, az ESET globális kiberbiztonsági tanácsadója a Forbesnak.

„Amikor fényképeket és személyes adatokat töltesz fel egy chatbotra, például a ChatGPT-re, a platform összegyűjti és elemzi az összes információt” – mondja Moore. „Ezeket az információkat tárolja a rendszer, és felhasználja ezeknek a lenyűgöző modelleknek a betanítására és nem egyértelmű, hogy ezeket az adatokat meddig őrzik meg.”

Ne etesd feleslegesen a chatbotot!

Az OpenAI adatvédelmi szabályzata világosan fogalmaz: a beküldött tartalmakat felhasználhatják a szolgáltatások fejlesztésére és kutatásra. Ez magyarra fordítva annyit tesz, hogy az adataidból építenek várat, amibe neked nem lesz beleszólásod.

Gondolj bele: ha egy idegen az utcán odalépne hozzád és elkérné a fényképedet, a munkahelyi leírásodat és a hobbijaid listáját, valószínűleg elküldenéd a búsba. De ha egy chatbot kéri, akkor már nem akkora gond. Vagy mégis?

Hogyan maradj biztonságban?

Ha mindenáron látni akarod magad AI-rajzként, legalább ne légy amatőr! Először is, ne tölts fel valódi fotót – a ChatGPT elég okos ahhoz, hogy leírás alapján is alkosson. Másodszor, használd az ideiglenes chat (Temporary Chat) funkciót vagy kapcsold ki a memóriát a beállításokban, így legalább nem maradnak az adataid örökre a rendszerbe.

A legfontosabb szabály pedig egyszerű: ha valamit nem tennél ki az óriásplakátra a házad elé, azt ne írd bele egy AI-promtba se. Mert a vicces karikatúra hamar elévül, de az adataid az interneten örökké ott maradnak – és hidd el, nem fogsz rajta nevetni, amikor visszaélnek velük az aljas hackerek, amit aztán zsarolásra is használhatnak.

