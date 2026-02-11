Az AI-karikatúra gyártása hamar a legrosszabb rémálmoddá válhat: zsarolásra is használhatják az adataidat

Szokták mondani, hogyha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Most sincs ez másképp. Az AI-karikatúra készítése ártatlan játéknak tűnik, de valójában egy gigantikus adatgyűjtő akció, ahol te önként adod át a képmásod használatát egy cégnek, amiből aztán akár AI-videókat is csinálhatnak. Minél egyedibb és viccesebb eredményt akarsz, annál több morzsát szórsz el magadról a digitális sötétségben, amit a mesterséges intelligencia soha nem felejt el.

Az AI-karikatúra ártalmatlannak tűnik, de annál nagyobb veszélyeket rejt. Nem érdemes AI-ra bízni a személyes adataidat.

Forrás: 123rf.com

Az arcod biometrikus adatait örökre elraktározzák a távoli szervereken.

A munkád és hobbijaid részleteivel ingyen tanítod a profitorientált algoritmust.

A megadott információk később akár kifinomult személyazonosság-lopáshoz is vezethetnek.

A feltöltött fotók felett végleg elveszíted a kontrollt és a tulajdonjogokat.

A közösségi médiára büszkén kiposztolt képek az adatgyűjtők kedvenc csemegéi.

Te is láttad már ezeket a képeket a közösségi médiában? Esetleg ki is próbáltad? Nos ez baj, mert a vidám rajz mögött egy profilalkotó gépezet dolgozik gőzerővel, ami nemcsak azt látja, hogy görbe-e az orrod, hanem azt is, pontosan mivel foglalkozol nap mint nap. Ha úgy szórod az információkat egy arctalan chatbotnak, mintha a legjobb barátod lenne, ez a barát minden szavadat jegyzeteli és felhasználtja a jövőbeli modelljeihez és ha ezek az adatok illetéktelenek kezébe kerülnek, akár ellened is fordulhat.

A trend, ami felemészti a privátszférádat

Régóta tudjuk, hogy az AI alkalmas képgenerálásra, sőt még maga Madonna is készített AI képet. Bár a szakértők már többször felhívták a figyelmet arra, hogy nem jó mindent megosztani a ChatGPT-vel, a felhasználók azóta is aktívan etetik a rendszert egyre részletesebb személyes adatokkal, hogy még pontosabb végeredményt kapjanak. Épp ez a probléma: ha nem tetszik a rajz, még több infót adsz meg, és máris kiképeztél egy AI-t a saját életedből. Ne legyél naiv, a vírusként terjedő trendeknek mindig meg van az ára. A „kérlek, készíts rólam karikatúrát mindaz alapján, amit tudsz rólam” típusú promtok gyakorlatilag felhatalmazást adnak az AI-nak, hogy minden korábbi beszélgetésedet, titkodat és nyűgödet előbányássza a memóriájából. Sőt, akár erotikus jellegű tartalom is készülhet a feltöltött képeink alapján.