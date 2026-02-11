Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Második gyermekét várja a magyar énekesnő: cuki fotóval jelentette be a nagy hírt

2026.02.11.
Örömteli hírt osztott meg követőivel a népszerű énekesnő és férje. Békefi Viki és férje, Feng Ya Ou Ferenc egy megható Instagram-bejegyzésben tudatták, hogy hamarosan újabb kisbabával gyarapodik a családjuk.

Békefi Viki és párja a 2020-as Sztárban Sztár leszek! című műsorban találtak egymásra, kapcsolatuk azóta is harmonikus. Első gyermekük, Mei Liza hároméves, most pedig már a kistestvér érkezésére készülhetnek.

Békefi Viki és férje, Feng Ya Ou Ferenc második gyermeküket várják
Forrás: Sulyok László /  Ripost

Békefi Viki és férje, Feng Ya Ou Ferenc kétgyerekes szülők lesznek

A közösségi oldalon megosztott fotón a boldog szülők mellett Liza is szerepel: mosolyogva tartja a kezében a születendő baba ultrahangfelvételeit. A képhez ezt írták: „IGEEEN, ÉRKEZIK A KISTESÓ. Szívünk tele van szeretettel és várakozással. Eddig se tudtuk elképzelni azt a boldogságot, amit Lizi okoz nekünk minden nap és ez most ez megduplázódni látszik”. A fotót itt nézheted meg. 

Békefi Viki és Ya Ou tavaly kezdték el építeni saját házukat. Az épülő otthon kialakításakor a szeretteikre is gondoltak: hatalmas teraszt építettek, ahol élvezhetik a közös időt - írja a Borsonline.

