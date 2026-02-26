Az ősz haj lett az új power look? Miranda Priestly visszatérése divatot teremtett

Ismerős az a pillanat, amikor reggel a tükörben kiszúrsz egy ezüstösen csillogó hajszálat, és az első gondolatod az, hogy „najó - ezt most hogyan tüntessem el azonnal"? Ősz hajat viselni azonban egyre kevésbé számít cikinek. Egyre többen hagyják meg szándékosan, mert egyszerűen elfogadták és nincs kedvük tovább harcolni vele, s ellene. Erre az érzésre csak ráerősít, ha a sztárvilágban is végzünk egy kis hajtrendmustrát.

Az ősz hajat viselni tudni kell, mint Meryl Streep az ikonikus "Miranda" karaktereként.

Forrás: GC Images

Az ősz haj ma már tudatos stílusdöntés.

Nem elhanyagoltság, hanem önazonosság.

Miranda Priestly újra trendet teremthet.

Nem elfedni kell, hanem jól kell tudni viselni.

Az ősz haj, mint státuszszimbólum?

A divatvilágban az elmúlt években teljesen átíródott a narratíva. Ami korábban hanyagságnak számított, az ma már tudatos döntés. Kezdjük a ruhákkal: ma már egy „low-energy” stílusú öltözködés sokkal inkább szándékos döntés, mint egy hanyag ruhaviselet. Ugyanígy a hajviseletben, az ősz haj ma már nem feltétlen az elhanyagoltság jele, hanem egyfajta csendes lázadás a tökéletességre polírozott szépségideálokkal szemben.

Ami valójában a háttérben áll

Idővel mindenki rákényszerül arra, hogy szembenézzen az ősz hajszálakkal, hiszen az őszülés természetes folyamat. A változás pedig egyértelmű: ma már nem kell lefedni, viselhetjük bátran. Ehhez pedig hozzájárul Miranda Priestley, a karrierista főszerkesztő karaktere is, akit Meryl Streep formál meg a filmvásznon. Az ördög Pradát visel második része április 30-án érkezik a mozikba, és mivel Miranda még mindig ősz hajat visel, így bizton állíthatjuk, hogy a szürke tincsek még sokáig nem mennek ki a divatból.

Április végén hazánkban is visszatér a mozikba a jégszívű divatdiktátor, jön "Az ördög Pradát visel 2."

Forrás: GC Images

Miért döntenek az ősz haj mellett a nők?

El az esztétikai kérdésekkel, elő a tényekkel - többen azért döntenek inkább az ősz haj mellett, mert:

elegük van a 3-4 hetente ismétlődő tőfestésből

szeretnék megőrizni a hajuk egészségét

nincs idejük foglalkozni ezzel, mert akár 2-3 órát is igénybe vehet egy ilyen procedúra

egyszerűen tükörbe nézve elfogadták a változást, ami látnak.

Mit tegyél és mit ne, ha igazán stílusos ősz hajat szeretnél?

Pár lépés, amit mindig tarts magad előtt, ha az ősz haj(szálak) mellett döntöttél:

használj kifejezetten ősz hajra való ápolókat

hidratálás-hidratálás-hidratálás! Nagyon fontos, mert az ősz haj hajlamosabb a szárazságra.

hogy szebben csillogjon az ősz hajszál és ne sárgás legyen, használj lila pigmentes sampont és ápolókat, hajmaszkot

attól, hogy hagyod a lenövést, a fodrászt nem kell skippelned: kérd ki a véleményét, hogy egy olyan fazont formáljon neked, ami jól áll az ősz hajszálakhoz

hangsúlyozd sminkkel: hűvösebb tónusok segíthetnek harmóniát sugározni

Az őszülés, az ősz haj viselete ma már nem egy természeti katasztrófa, hanem egy opció. És ha a divatvilág újra rákap Miranda Priestly ikonikus megjelenésére, könnyen lehet, hogy hamarosan nem az lesz a kérdés, hogyan fedjük el - hanem hogyan viseljük igazán stílusosan.

Ősz haj és hajtrendek témában az alábbi cikkeket ajánljuk még:

