Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök Edina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
trend

Az ősz haj lett az új power look? Miranda Priestly visszatérése divatot teremtett

trend Meryl Streep őszülés
Krenyiczky Liza
2026.02.26.
Volt idő, amikor az ősz hajszál konkrét vészcsengőként működött, és már hívtuk is a fodrászt, vagy rohantunk a drogériába festékért. Az ősz haj ma már sokkal inkább tudatos hajviselet, amelyhez akár Miranda Priestly ikonikus karaktere is új lendületet adhat.

Ismerős az a pillanat, amikor reggel a tükörben kiszúrsz egy ezüstösen csillogó hajszálat, és az első gondolatod az, hogy „najó - ezt most hogyan tüntessem el azonnal"? Ősz hajat viselni azonban egyre kevésbé számít cikinek. Egyre többen hagyják meg szándékosan, mert egyszerűen elfogadták és nincs kedvük tovább harcolni vele, s ellene. Erre az érzésre csak ráerősít, ha a sztárvilágban is végzünk egy kis hajtrendmustrát. 

Az ősz hajat viselni tudni kell, mint Meryl Streep az ikonokus "Miranda" karakterével
Az ősz hajat viselni tudni kell, mint Meryl Streep az ikonikus "Miranda" karaktereként.
Forrás: GC Images
  • Az ősz haj ma már tudatos stílusdöntés.
  • Nem elhanyagoltság, hanem önazonosság.
  • Miranda Priestly újra trendet teremthet.
  • Nem elfedni kell, hanem jól kell tudni viselni.

Az ősz haj, mint státuszszimbólum?

A divatvilágban az elmúlt években teljesen átíródott a narratíva. Ami korábban hanyagságnak számított, az ma már tudatos döntés. Kezdjük a ruhákkal: ma már egy „low-energy” stílusú öltözködés sokkal inkább szándékos döntés, mint egy hanyag ruhaviselet. Ugyanígy a hajviseletben, az ősz haj ma már nem feltétlen az elhanyagoltság jele, hanem egyfajta csendes lázadás a tökéletességre polírozott szépségideálokkal szemben. 

Ami valójában a háttérben áll

Idővel mindenki rákényszerül arra, hogy szembenézzen az ősz hajszálakkal, hiszen az őszülés természetes folyamat. A változás pedig egyértelmű: ma már nem kell lefedni, viselhetjük bátran. Ehhez pedig hozzájárul Miranda Priestley, a karrierista főszerkesztő karaktere is, akit Meryl Streep formál meg a filmvásznon. Az ördög Pradát visel második része április 30-án érkezik a mozikba, és mivel Miranda még mindig ősz hajat visel, így bizton állíthatjuk, hogy a szürke tincsek még sokáig nem mennek ki a divatból.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 29: Meryl Streep and Anne Hathaway are seen on the set of "The Devil Wears Prada 2" in Hudson Yards on July 29, 2025 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
Április végén hazánkban is visszatér a mozikba a jégszívű divatdiktátor, jön  "Az ördög Pradát visel 2."
Forrás: GC Images

Miért döntenek az ősz haj mellett a nők?

El az esztétikai kérdésekkel, elő a tényekkel - többen azért döntenek inkább az ősz haj mellett, mert:

  • elegük van a 3-4 hetente ismétlődő tőfestésből
  • szeretnék megőrizni a hajuk egészségét
  • nincs idejük foglalkozni ezzel, mert akár 2-3 órát is igénybe vehet egy ilyen procedúra
  • egyszerűen tükörbe nézve elfogadták a változást, ami látnak.

Mit tegyél és mit ne, ha igazán stílusos ősz hajat szeretnél?

Pár lépés, amit mindig tarts magad előtt, ha az ősz haj(szálak) mellett döntöttél:

  • használj kifejezetten ősz hajra való ápolókat
  • hidratálás-hidratálás-hidratálás! Nagyon fontos, mert az ősz haj hajlamosabb a szárazságra.
  • hogy szebben csillogjon az ősz hajszál és ne sárgás legyen, használj lila pigmentes sampont és ápolókat, hajmaszkot
  • attól, hogy hagyod a lenövést, a fodrászt nem kell skippelned: kérd ki a véleményét, hogy egy olyan fazont formáljon neked, ami jól áll az ősz hajszálakhoz
  • hangsúlyozd sminkkel: hűvösebb tónusok segíthetnek harmóniát sugározni

Az őszülés, az ősz haj viselete ma már nem egy természeti katasztrófa, hanem egy opció. És ha a divatvilág újra rákap Miranda Priestly ikonikus megjelenésére, könnyen lehet, hogy hamarosan nem az lesz a kérdés, hogyan fedjük el - hanem hogyan viseljük igazán stílusosan.

Ősz haj és hajtrendek témában az alábbi cikkeket ajánljuk még:
 

Már biztos, hogy jön Az ördög Pradát visel 2. része: íme minden, amit tudni lehet a folytatásról

Az ördög Prádát visel rajongói tapsolhatnak örömükben, ugyanis a 2006-os ikonikus film folyatást kap. A vártnál is izgalmasabbnak ígérkezik.

Mit üzen a hajszínünk? – A lélek titkos nyelve a tincseinkben

A haj az egyik legintimebb önkifejezési eszköz. Keretbe foglalja az arcot, ott van veled minden pillanatban és csendben, folyamatosan kommunikál. Hajszíned üzenet és manifesztációs eszköz egyszerre.

Íme a házi készítésű szérum, amely megállítja az őszülést

Ezt az ájurvédikus házi szérumot minden nőnek ki kell próbálni, aki az ősz hajjal küzd. A hajad hálás lesz érte!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu