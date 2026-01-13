A Golden Globe bebizonyította, hogy a vintage frizura lesz 2026 legnagyobb hajtrendje

A vintage, mint inspiráció időről időre visszatér a divatirányzatok közé, de az idei Golden Globe-on látott frizurák egyenesen a '30-as évekbe repítettek bennünket. Laza hullámok, strukturált bobok és kifinomult kontyok jellemezték az estét, bebizonyítva, hogy a klasszikus megjelenés sosem távozik a trendek közül.

Az idei Golden Globe a lágy hullámokról szólt.

Forrás: Getty Images

2026 hajtrendje a klasszikus női frizura lesz a Golden Globe alapján

Az idei Golden Globe-gálán szinte mindenki hasonló frizurát viselt.

Hódítottak a lágy hullámok és a vintage frizurák, amik már most megjósolták 2026 hajtrendjeit.

Az idei Golden Globe képeit nézegetve kicsit olyan érzésünk támadt, mintha mindenki ugyanannál a fodrásznál foglalt volna időpontot vasárnap délután.

Az est mottója lehetett volna a Variációk egy témára is, hiszen az összes magára valamit is adó híresség klasszikus frizurával jelent meg – a mi legnagyobb örömünkre!

Sehol egy trendi flippy bob, egy megosztó mikrofrufru vagy egy Bronté-frizura: mindenki a klasszikus, elegáns fazonokra szavazott. A friss házas Selena Gomez például élete legrövidebb frizuráját villantotta: az oldalt elválasztott bob puha, göndör ívekben ért véget és csodásan kiemelte az énekesnő bájos pofiját.

Selena Gomez prezentálta a tökéletes vintage-hatású frizurát.

Forrás: Penske Media

Hozzá hasonlóan A mackó színésznője, Ayo Edebiri is egy rövid, old Hollywood-stílusú frizurát választott, szintén oldalválasztékkal, ami már sejteti, hogy talán idén végre megtörik a középen elválasztott haj egyeduralma.

Ayo Edebiri a trend játékosabb oldalát mutatta meg.

Forrás: Penske Media

A legmeglepőbb hajkölteményt azonban Amanda Seyfried viselte, akinek eddig védjegye volt a hosszú hajzuhatag, most azonban a tarkóján egy finom kontyban fogta össze a haját, az arcát pedig oldalt lágy hullámokkal emelte ki.

Amanda Seyfriedet ritkán látni ilyen frizurával.

Forrás: Getty Images

Ha azt gondolnád, hogy ez a stílus csak a hosszú, vagy félhosszú hajon mutat jól, akkor csekkold Teyana Taylor frizuráját, aki kiválóan megmutatta, hogy a hangsúlyos hullámok a pixie haj legjobb barátai is lehetnek!

Teyana Taylor frizurája egy igazi remekmű.

Forrás: Penske Media

