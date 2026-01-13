Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Golden Globe bebizonyította, hogy a vintage frizura lesz 2026 legnagyobb hajtrendje

Getty Images North America - Monica Schipper
divat hajtrend 2026 Golden Globe 2026
Nagy Kata
2026.01.13.
A 2026-os Golden Globe-gálán minden szem a frizurákra szegeződött és nem véletlenül: a szebbnél szebb hajköltemények ugyanis egyértelműen azt üzenték, hogy a vintage visszatér és menőbb, mint valaha!

A vintage, mint inspiráció időről időre visszatér a divatirányzatok közé, de az idei Golden Globe-on látott frizurák egyenesen a '30-as évekbe repítettek bennünket. Laza hullámok, strukturált bobok és kifinomult kontyok jellemezték az estét, bebizonyítva, hogy a klasszikus megjelenés sosem távozik a trendek közül.

Hailee Steinfeld a Golden Globe-gálán
Az idei Golden Globe a lágy hullámokról szólt. 
Forrás:  Getty Images

2026 hajtrendje a klasszikus női frizura lesz a Golden Globe alapján

  • Az idei Golden Globe-gálán szinte mindenki hasonló frizurát viselt. 
  • Hódítottak a lágy hullámok és a vintage frizurák, amik már most megjósolták 2026 hajtrendjeit. 

Az idei Golden Globe képeit nézegetve kicsit olyan érzésünk támadt, mintha mindenki ugyanannál a fodrásznál foglalt volna időpontot vasárnap délután. 

Az est mottója lehetett volna a Variációk egy témára is, hiszen az összes magára valamit is adó híresség klasszikus frizurával jelent meg – a mi legnagyobb örömünkre! 

Sehol egy trendi flippy bob, egy megosztó mikrofrufru vagy egy Bronté-frizura: mindenki a klasszikus, elegáns fazonokra szavazott. A friss házas Selena Gomez például élete legrövidebb frizuráját villantotta: az oldalt elválasztott bob puha, göndör ívekben ért véget és csodásan kiemelte az énekesnő bájos pofiját. 

Selena Gomez at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Selena Gomez prezentálta a tökéletes vintage-hatású frizurát. 
Forrás: Penske Media

Hozzá hasonlóan A mackó színésznője, Ayo Edebiri is egy rövid, old Hollywood-stílusú frizurát választott, szintén oldalválasztékkal, ami már sejteti, hogy talán idén végre megtörik a középen elválasztott haj egyeduralma. 

Ayo Edebiri at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Savion Washington/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Ayo Edebiri a trend játékosabb oldalát mutatta meg. 
Forrás: Penske Media

A legmeglepőbb hajkölteményt azonban Amanda Seyfried viselte, akinek eddig védjegye volt a hosszú hajzuhatag, most azonban a tarkóján egy finom kontyban fogta össze a haját, az arcát pedig oldalt lágy hullámokkal emelte ki. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Amanda Seyfried attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Amanda Seyfriedet ritkán látni ilyen frizurával. 
Forrás:  Getty Images

Ha azt gondolnád, hogy ez a stílus csak a hosszú, vagy félhosszú hajon mutat jól, akkor csekkold Teyana Taylor frizuráját, aki kiválóan megmutatta, hogy a hangsúlyos hullámok a pixie haj legjobb barátai is lehetnek! 

Teyana Taylor at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Teyana Taylor frizurája egy igazi remekmű. 
Forrás: Penske Media

