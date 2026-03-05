Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök

Hódít a felemás szemsmink: végre legálisan is elronthatod a makeup-od, mégis káprázatos lesz

Jónás Ágnes
2026.03.05.
Végre itt egy vadiúj és merész sminktrend, amelynek esszenciáját a szabadság és spontaneitás adja. A szándékosan nem egyforma, azaz a felemás szemsmink nem a tökéletes szimmetriára alapoz, hanem a játékosságra. Szemet gyönyörködtető makeup-divatirányzatot mutatunk, amit, ha bevállalsz, le sem akarod majd mosni!

Manapság senki nem néz rád furcsán, ha egy arany nyaklánchoz ezüst kiegészítőt társítasz, és akkor sem, ha különböző fülbevalókat viselsz, vagy ha épp sportos szetthez párosítasz ásványkarkötőt. Akkor miért lenne gond a felemás szemsminkkel?! Még csak túl bevállalósnak sem kell lenned hozzá, mert amint meglátod, milyen csodákat lehet kihozni belőle, rá fogsz kattanni. Nézd meg, milyen lenyűgözően tökéletes variációkat rejt ez a tökéletlen mismatched trend! 

Felemás szemsmink és optikai illúzió
A felemás szemsminktrend szépsége az, hogy gyakorlatilag végtelen színkombinációból állhat egyszerre.
Felemás szemsmink

  • Mi ez a felemás sminkőrület?
  • Fixáló spray segít tartósabbá tenni a felemás sminked.
  • Mutatjuk a legjátékosabb és legszebb felemás szemsmink-variációkat.

Emi Kaneko sminkmester szerint elég két szín egy jól bevált palettáról, a többit úgyis a megérzésed és a hangulatod alakítja majd. Te melyik felemás szemsmink lookot választanád magadnak?

Partikirálynős – glow aszimmetria 

A fényes, ezüstösen csillogó és a metálos aszimmetria kiválóan működik esti sminkként és kiemel a tömegből. Használj bátran eltérő színű metálos és csillogó színeket, dolgozd el a szemhéjpúdert a szemöldök irányába. A belső szemzugba tehetsz ezüstöt vagy aranyat– drámai és luxushatást kelt majd. 

Felemás szemsmink, csillogó verzió
Randid lesz? Bulizni mész? Akkor a csillogós-metálos felemás szemsmink az, amit be kell vetned!
Játékos és művészi 

Mint látod, itt az egyik szemed lágyabb, lilás árnyalatot kap hosszú, tökéletes műszempillával megkoronázva, apró strasszokkal díszítve a külső szemzugot. A másik szem lehet hidegebb árnyalatú, például jeges-fémes szürkéskék, melyet tusvonallal díszíthetsz. Érdekes, hogy a két szem teljesen eltérő sminket kapott, mégis csodálatosan egységes az összhatás. 

Felemás szemsmink , egyedi megjelenés
Azért valld be, hogy káprázatos! A tökéletlenség is tud tökéletes lenni, íme a bizonyíték.
Matchy-matchy: szem és ajak

Ennél a szemsminknél is kéket és lilásat használtunk, de ha neked épp a feketéhez vagy a barnához, netán a zöldes árnyalatokhoz van kedved, használj belőlük bátran. Az egyik szemedre kerülhet például türkizes-kékes füstös árnyalat, a másikra rózsaszínes. 

Arra viszont ügyelj, hogy mindkét térfélen hasonlóan satírozd egymásba a színeket. 

Ha elég merész vagy, ajakszínekkel is játszhatsz: ajkad egyik felére vigyél fel metálos türkizt, a másikra gyöngyházfényű rózsaszínt vagy nude-ot. 

Tökéletes felemás szemsmink, felemás szájsminkkel.
Lehet még fokozni a felemás sminket, például különböző ajakszínekkel.
Pöttyözött, kifelé világosodó szemsmink kövekkel

A legextravagánsabb irány a pöttyözött, azaz a speckled vagy dotted hatás. Itt a hangsúly szintén a színek különbözőségén van, de a felemás hatást itt az apró kövek elhelyezése adja. 

felemás szemsmink strasszokkal
Luxushatású felemás szemsmink.
A sötétebb színű strasszköveket vagy egyéb díszítőelemeket a szemhéj alsó részére helyezd fel. Kifelé haladva használj egyre világosabbakat, hogy optikailag friss és „nagyító” hatást érj el. 

Felemás szemsmink tusvonal-rafinériával

A legegyszerűbb, de legnagyszerűbb felemás szemsmink! Az egyik szemedhez húzz klasszikus (vagy absztrakt) vékony vonalat fekete tussal, a másikon tartsd meg ugyanezt a formát, csak használj eltérő színű tust, például mélyzöldet vagy bordót. Az is remekül működik, ha a forma tér el, nem a szín.

Felemás szemsmink tussal
Szolid, de figyelemfelkeltő felemás smink tussal.
