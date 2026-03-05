Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Wow, fogytál?!" „Nem, csak jó felsőt vettem fel" − 10 kilóval tűnhetsz karcsúbbnak ezekben a ruhadarabokban

Nő karcsúsító felsőben
German Select - Streetstyleshooters
karcsúsítás top trendforduló blúz felső
Jónás Ágnes
2026.03.05.
Növelhetik az önbizalmad és ezáltal a hangulatod is feldobhatják? Igen, a jól szabott felsők képesek erre. Most figyelj, mert összeválogattuk azokat a fazonokat, amelyek nemcsak gyönyörűen formálják a felsőtested, de letisztult eleganciával új szintre is emelik a megjelenésedet!

Mi a titok? Az, hogy a testalkatodhoz passzoló felsők mint a top, a blézer, a blúz vagy a pulóver képesek a legelőnyösebb részeidre irányítani a figyelmet, miközben rafináltan háttérbe szorítják az érzékenyebb területeket. Ha eleged van abból, hogy egy randi vagy egy megbeszélés közben nem a legelőnyösebb fomádat hozod outfit tekintetében, akor gyere velünk, hogy megváltoztasd a világod és a gardróbod tavaszra!

Plus-size nő és az ejtett vállú felsők előyei
Ejtett vállú felsők? Tuti befutók, ha 10 kilót csalni akarsz.
Forrás: Shutterstock

Felsők, amelyekben 10 kilóval karcsúbbnak tűnhetsz

  • A megfelelő szabású felsők optikailag akár 10 kilóval karcsúbbnak mutathatnak.
  • A V-nyakú darabok megnyújtják a nyakat és a felsőtestet, így légiesebb sziluettet adnak.
  • Az ejtett vállú fazonok finoman terelik a fókuszt a vállakra és a dekoltázsra.
  • A peplum szabás hangsúlyos derékvonallal homokóra hatást kelt.
  • Az okosan elhelyezett szabásvonalak és kivágások kiegyensúlyozzák az arányokat.

Az alaknyújtó részletek, az okosan elhelyezett szabásvonalak és a jól megválasztott kivágások teremtik meg azt a harmonikus sziluettet, amely kiegyensúlyozza az arányaidat. Milyen ruhákat keress, ha „le akarsz dobni néhány kilót optikailag"? Mutatjuk!

V-nyakú felsők és pulóverek

Ha egy stílusos, jól kombinálható alapdarabokból álló gardróbot szeretnél magadnak, a V nyakú felsőket nem mellőzheted. A V-kivágás optikailag megnyújtja a nyakat és a felsőtestet, így törékenyebbnek, karcsúbbnak tűnsz.

V-nyakú felsőt viselő nő.
A V-kivágású felsők nem hiányozhatnak a gardróbodból, hiszen optikailag a legelőnyösebb formádat mutatják.
Forrás: Shutterstock

Sejtelmesen ejtett vállú felsők

Az ejtett vállú felsőkre úgy gondolj, mint karcsúsító stílusfegyverekre. Finoman követik a vállad vonalát és a karod kecsesebbnek tűnik bennük. Tökéletesen beleillenek a 2026-os trendek letisztult, elegáns, sejtetős irányvonalába. Látod? Nem kell ehhez rögtön meztelenruhát öltened, mint Jennifer Lawrence.

Az igazi telitalálat: a peplum

A peplum fazon sosem ment ki a divatból, nem véletlenül: nők milliói viselik előszeretettel, hiszen a hangsúlyos derékrész és az onnan finoman bővülő vonalvezetés optikailag homokóra alakot rajzol. Diszkréten elfedi a hasi és csípőtáji területeket, arányosabb megjelenést biztosít. 

Beyoncé peplum felsőben.
A peplum felső előnyeit már Beyoncé is megtapasztalta.
Forrás: WireImage

Slankító best of felsők árakkal, lelőhelyekkel

Itt az idő, hogy böngéssz és átgondold, mely darabokat tudnád elképzelni magadon. 

Íme a V-kivágású termékpaletta

Felsők, amelyek slankítanak.
1. Égkék, V-kivágású blúz 25 620 Ft, 2. Hosszú ujjú trendi pöttyös blúz 22 190 Ft, 3. Háromnegyedes ujjú fehér streccs felső 65,00 € 4. Anna Field nyomott mintás könnyű fekete felső fehér szegéllyel 12 990 Ft
Forrás: zalando.hu, hm.com, ralphlauren.com, zalado.hu

Az ejtett vállú válogatás

1. Hollister Co. CLOUD FOLDOVER - Pulóver - 12 790 Ft 2. KARL LAGERFELD OFF SHOULDER SHIRT - Gombos blúz - 91 490 Ft 3. H&M Nyitott vállú pulóver 6 995 Ft 4. KARL LAGERFELD Off-shoulder top €149
1. Hollister pulóver 12 790 Ft, 2. KARL LAGERFELD ejtettvállú -gombos blúz 91 490 Ft, 3. H&M Nyitott vállú pulóver 6 995 Ft, 4. KARL LAGERFELD Off-shoulder top 56 600 Ft
Forrás: zalando.hu, karllagerfeld.com, hm.com, zalando.hu

Peplum felsők tavaszra 

1. Stradivarius Ujjatlan peplum farmer felső 8,995 Ft 2. H&M Interlock felső peplummal 6 995 Ft 3. Reserved Peplum pulóver 12 995 HUF 4. Reserved Masnis pulóver 5 995 HUF
1. Stradivarius ujjatlan peplum farmer felső 8 995 Ft, 2. H&M Interlock felső peplummal 6 995 Ft, 3. Reserved peplum pulóver 12 995 Ft, 4. Masnis pulóver peplummal 5 995Ft 
Forrás: stradivarius.hu, hm.com, reserved.hu, hm.com, reserved.hu

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

