„Wow, fogytál?!" „Nem, csak jó felsőt vettem fel" − 10 kilóval tűnhetsz karcsúbbnak ezekben a ruhadarabokban

Mi a titok? Az, hogy a testalkatodhoz passzoló felsők mint a top, a blézer, a blúz vagy a pulóver képesek a legelőnyösebb részeidre irányítani a figyelmet, miközben rafináltan háttérbe szorítják az érzékenyebb területeket. Ha eleged van abból, hogy egy randi vagy egy megbeszélés közben nem a legelőnyösebb fomádat hozod outfit tekintetében, akor gyere velünk, hogy megváltoztasd a világod és a gardróbod tavaszra!

Ejtett vállú felsők? Tuti befutók, ha 10 kilót csalni akarsz.

Forrás: Shutterstock

A V-nyakú darabok megnyújtják a nyakat és a felsőtestet, így légiesebb sziluettet adnak.

Az ejtett vállú fazonok finoman terelik a fókuszt a vállakra és a dekoltázsra.

A peplum szabás hangsúlyos derékvonallal homokóra hatást kelt.

Az okosan elhelyezett szabásvonalak és kivágások kiegyensúlyozzák az arányokat.

Az alaknyújtó részletek, az okosan elhelyezett szabásvonalak és a jól megválasztott kivágások teremtik meg azt a harmonikus sziluettet, amely kiegyensúlyozza az arányaidat. Milyen ruhákat keress, ha „le akarsz dobni néhány kilót optikailag"? Mutatjuk!

V-nyakú felsők és pulóverek

Ha egy stílusos, jól kombinálható alapdarabokból álló gardróbot szeretnél magadnak, a V nyakú felsőket nem mellőzheted. A V-kivágás optikailag megnyújtja a nyakat és a felsőtestet, így törékenyebbnek, karcsúbbnak tűnsz.

A V-kivágású felsők nem hiányozhatnak a gardróbodból, hiszen optikailag a legelőnyösebb formádat mutatják.

Forrás: Shutterstock

Sejtelmesen ejtett vállú felsők

Az ejtett vállú felsőkre úgy gondolj, mint karcsúsító stílusfegyverekre. Finoman követik a vállad vonalát és a karod kecsesebbnek tűnik bennük. Tökéletesen beleillenek a 2026-os trendek letisztult, elegáns, sejtetős irányvonalába. Látod? Nem kell ehhez rögtön meztelenruhát öltened, mint Jennifer Lawrence.

Az igazi telitalálat: a peplum

A peplum fazon sosem ment ki a divatból, nem véletlenül: nők milliói viselik előszeretettel, hiszen a hangsúlyos derékrész és az onnan finoman bővülő vonalvezetés optikailag homokóra alakot rajzol. Diszkréten elfedi a hasi és csípőtáji területeket, arányosabb megjelenést biztosít.

A peplum felső előnyeit már Beyoncé is megtapasztalta.

Forrás: WireImage

